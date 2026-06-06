IND vs AFG: વિરાટ કોહલીના રિપ્લેસમેન્ટની BCCIએ કરી જાહેરાત કરી, આ યુવા ખેલાડીને ટીમમાં મળ્યું સ્થાન
અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી માટે BCCIએ ઈજાગ્રસ્ત વિરાટ કોહલીના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી છે.
Published : June 6, 2026 at 5:06 PM IST
IND vs AFG: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ઈજાગ્રસ્ત વિરાટ કોહલીના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી છે. તેમના સ્થાને યુવા બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
IPL 2026ની ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે અણનમ 75 રનની ઇનિંગ દરમિયાન વિરાટ કોહલી ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો, જેના કારણે માંસપેસીઓમાં દુ:ખાવો વધી ગયો હતો, જેના કારણે તે અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો.
BCCI Hon. Secretary Mr. Devajit Saikia informs that Yashasvi Jaiswal will replace the injured Virat Kohli for the #INDvAFG ODI series.#TeamIndia pic.twitter.com/cLxfK7gByz— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
મુખ્ય પસંદગીકારે શું કહ્યું?
મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે કહ્યું કે, કોહલી જુલાઈમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની વનડે મેચો માટે ફિટ થવાની અપેક્ષા છે. શનિવારે BCCI મુખ્યાલયમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેમણે કહ્યું, "IPL ફાઇનલમાં ઈજા થયાને એક અઠવાડિયાથી પણ ઓછો સમય થયો છે, અને અમને હજુ સુધી તેની ફિટનેસની સમયમર્યાદા ખબર નથી. એવું લાગે છે કે તે ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI માટે ફિટ થઈ શકે છે, પરંતુ તેની પુષ્ટિ હજુ સુધી થઈ નથી. અમને ફિઝિયો તરફથી હજુ સુધી કોઈ સમયમર્યાદા મળી નથી."
જયસ્વાલની ODI કારકિર્દી
વાત કરીએ યશસ્વી જયસ્વાલની ક્રિકેટ કારકિર્દીની તો, જયસ્વાલે છેલ્લે 6 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ વિશાખાપટ્ટનમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODI રમી હતી, જેમાં તેણે 121 બોલમાં અણનમ 116 રન બનાવ્યા હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે 50-ઓવરના ફોર્મેટમાં આ તેની પહેલી સદી હતી. ત્યારબાદ રોહિત અને ગિલની ઓપનિંગ સ્લોટ માટે સ્પર્ધાને કારણે તેને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. જયસ્વાલે અત્યાર સુધી ફક્ત ચાર વનડે રમી છે, જેમાં 57ની સરેરાશથી 171 રન બનાવ્યા છે.
ભારત વિરુદ્ધ AFG વનડે શ્રેણીનું શેડ્યૂલ
ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની પહેલી મેચ 13 જૂને ધર્મશાળામાં રમ્યા બાદ, ભારત અને અફઘાનિસ્તાન અનુક્રમે 17 અને 20 જૂને લખનૌ અને ચેન્નાઈમાં વધુ બે વનડે રમશે. ત્યારબાદ, પસંદગીકારો પછીની તારીખે ઇંગ્લેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરશે.
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