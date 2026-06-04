ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારા સમાચાર, અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચ પહેલા સ્ટાર ખેલાડી થયો ફિટ
IND vs AFG: ટીમ ઈન્ડિયા 6 જૂનથી મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમ ખાતે અફઘાનિસ્તાન સામે ટેસ્ટ મેચ રમવાની છે.
Published : June 4, 2026 at 7:09 PM IST
MOHAMMES SIRAJ FITNESS UPDATE: ટીમ ઈન્ડિયા 6 જૂનથી મુલ્લાનપુરના સ્ટેડિયમમાં અફઘાનિસ્તાન સામે એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે; આ શ્રેણી માટેની ટીમની જાહેરાત BCCI દ્વારા ઘણા સમય પહેલા કરવામાં આવી હતી. ટીમ ઈન્ડિયા ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં પોતાની પાછલી ટેસ્ટ મેચ - તે પણ ઘરઆંગણે - રમ્યા પછી ઘણા સમય પછી આ ફોર્મેટમાં મેચ રમી રહી છે.
પરિણામે, આ ટેસ્ટ મેચ ટીમ ઈન્ડિયા માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તેઓ આગામી આંતરરાષ્ટ્રીય સિઝન પહેલા તેમની તૈયારીઓને વધુ સારી બનાવવા માંગે છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચ માટે મોહમ્મદ સિરાજની ફિટનેસ અંગે સસ્પેન્સ હતું; જોકે, ટીમ ઈન્ડિયાના સહાયક કોચ, રાયન ટેન ડોશેટે હવે સ્પષ્ટતા કરી છે કે સિરાજ મેચ રમવા માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે.
Mohammed Siraj is fit and good to go. As far as two new spinners (Manav Suthar and Harsh Dubey) are concerned, there is small chance that both will play. We haven't finalised who among the two will play alongside Kuldeep Yadav and Washington Sundar: India assistant coach Ryan Ten… pic.twitter.com/My6LoSdj5B— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026
2026 ની IPL સીઝન દરમિયાન, મોહમ્મદ સિરાજે ગુજરાત ટાઇટન્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી વખતે કુલ 17 મેચ રમી હતી. પરિણામે - અને તેમની શારીરિક સ્થિતિ અંગે પ્રવર્તમાન અનિશ્ચિતતાને ધ્યાનમાં રાખીને - એવું માનવામાં આવતું હતું કે આગામી મેચમાં તેમના ભાગ લેવાની શક્યતા ઘણી ઓછી છે, ખાસ કરીને તેમના ભારે કાર્યભારને કારણે. જો કે, 6 જૂનથી શરૂ થનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચના બે દિવસ પહેલા આયોજિત એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા, ટીમ ઇન્ડિયાના સહાયક કોચ, રાયન ટેન ડોશેટે, સિરાજની ફિટનેસ અંગેના પ્રશ્નોને સંબોધિત કરીને પુષ્ટિ આપી હતી કે મોહમ્મદ સિરાજ સંપૂર્ણપણે ફિટ છે અને રમવા માટે તૈયાર છે.
Looks like Manav Suthar or Harsh Dubey will play the Afghanistan Test 👀 pic.twitter.com/gFbyr9VqZw— Cricbuzz (@cricbuzz) June 4, 2026
અફઘાનિસ્તાન સામેની આ ટેસ્ટ મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં ઘણા નવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જેઓ ઘણા સમયથી ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. તેમાં માનવ સુથાર અને હર્ષ દુબેનો સમાવેશ થાય છે; આ બંને ખેલાડીઓ અંગે, રાયન ટેન ડોશેટે ટિપ્પણી કરી હતી કે બંનેને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન મળે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે. "અમે હજુ સુધી નક્કી કર્યું નથી કે આ બંનેમાંથી કોણ કુલદીપ યાદવ અને વોશિંગ્ટન સુંદર સાથે રમશે." દરમિયાન, નંબર ત્રણના સ્થાન અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં, ટેન ડોશેટે જણાવ્યું હતું કે તેઓ તે સ્લોટમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરવાના પક્ષમાં નથી. "પડિક્કલ અને સાઈ સુધરસન બંનેએ તાજેતરમાં ઉત્તમ ફોર્મ દર્શાવ્યું છે. પરિણામે, અમે પરિસ્થિતિનું અવલોકન કરીશું અને એવા ખેલાડી પર અમારો વિશ્વાસ રાખીશું જે પરિસ્થિતિઓને શ્રેષ્ઠ રીતે અનુકૂલન કરી શકે અને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી શકે."
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