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આજે ભારત-અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રીજી T20I મેચ, જાણો ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે મફતમાં જોવી?

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન આજે ત્રીજી અને અંતિમ T20 મેચમાં આમને-સામને થશે. જાણો ટીવી અને મોબાઇલ પર મેચ લાઇવ કેવી રીતે જોવી.

આજે ભારત-અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રીજી T20I મેચ
આજે ભારત-અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રીજી T20I મેચ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 3:24 PM IST

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IND VS AFG: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી ચાલી રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલી બે મેચ જીતીને શ્રેણી પહેલાથી જ સુરક્ષિત કરી લીધી છે. હવે, તેઓ અફઘાનિસ્તાનને વ્હાઇટવોશ કરવાનું લક્ષ્ય રાખશે, જ્યારે વિરોધી ટીમ ઓછામાં ઓછી આજની મેચ જીતીને પોતાનું સન્માન બચાવવાનો પ્રયાસ કરશે. દરમિયાન, આજની મેચ તમારા ટીવી અને મોબાઇલ પર કેવી રીતે જોઈ શકાય તે જાણો. અમે તમને મફતમાં મેચ કેવી રીતે જોવી તે પણ જણાવીશું.

શ્રેયસ ઐયરની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આજે ત્રીજી અને અંતિમ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનનો સામનો કરશે. શ્રેણી આજે સમાપ્ત થશે, અને ટીમ એશિયન ગેમ્સ પહેલાની છેલ્લી મેચ જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે. મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાનું છે. ટોસ સાંજે 7:30 વાગ્યે થશે. પહેલો બોલ બરાબર 7:30 વાગ્યે ફેંકવામાં આવશે.

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની આ શ્રેણીના ટેલિકાસ્ટ અધિકારો સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પાસે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે ટીવી પર મેચ જોવા માંગતા હો, તો તમારે સોની સ્પોર્ટ્સની ચેનલો પર જવું પડશે. મોબાઇલ પર મેચ જોવા માટે, તમારે ફેન કોડ એપ પર જવું પડશે, જે એકમાત્ર એપ છે જે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ પ્રદાન કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે મેચ સોની લિવ એપ પર ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. વધુમાં, મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ અથવા જિયો હોટસ્ટાર પર ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

દરમિયાન, ફેન કોડ પર મેચ લાઇવ જોવા માટે કેટલાક પૈસાની જરૂર પડશે, અને તમારા સોની સ્પોર્ટ્સ કનેક્શન પર પણ ચાર્જ લેવામાં આવશે. જો કે, કોઈપણ નાણાકીય ખર્ચ ટાળવાનો એક રસ્તો છે. મેચ ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર પણ મફતમાં જોઈ શકાય છે. જો કે, એક શરત છે: તમારી પાસે ડીડી ફ્રી ડિશ કનેક્શન હોવું આવશ્યક છે. દૂરદર્શન દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ભારતની સંપૂર્ણ ટીમઃ સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, વૈભવ સૂર્યવંશી, વોશિંગટન સુંદર, યશ ઠાકુર.

અફઘાનિસ્તાનની સંપૂર્ણ ટીમઃ ઈબ્રાહિમ ઝદરાન (કેપ્ટન), રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), સેદીકુલ્લાહ અટલ, ગુલબદ્દીન નાયબ, દરવિશ રસૂલી, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, મોહમ્મદ નબી, રાશિદ ખાન, નૂર અહમદ, મુજીબ ઉર રહેમાન, ફઝલહક ફારૂકી, નાંગેલિયા ખરોટી, અબ્દુલ્લા અહમદજઈ, નૂર ઉલ રહમાન, નવીન-ઉલ-હક.

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