IND vs AFG: સંજુ સેમસન, અભિષેક અને ઈશાનનો શાનદાર દેખાવ, ભારતે બીજી T20Iમાં અફઘાનિસ્તાનને 7 વિકેટે હરાવ્યું
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની બીજી T20 મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી.
Published : September 15, 2026 at 11:00 PM IST
IND BEAT AFG: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ આજે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, અફઘાનિસ્તાનની ટીમે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 8 વિકેટના નુકસાને 159 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયાએ 160 રનનો લક્ષ્યાંક 14.5 ઓવરમાં 7 વિકેટ બાકી રાખીને હાંસલ કરી લીધો હતો. આ જીત સાથે ભારતીય ટીમે શ્રેણીમાં 2-0ની સરસાઈ મેળવી લીધી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેચ માટે પોતાની ટીમમાં એક ફેરફાર કર્યો હતો અને વરુણ ચક્રવર્તીના સ્થાને રવિ બિશ્નોઈનો સમાવેશ કર્યો હતો.
પ્રથમ બેટિંગ કરતા અફઘાનિસ્તાનની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. ભારતીય ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહે ઇનિંગ્સની શરૂઆત મેડન ઓવરથી કરી હતી અને ત્યારપછીની જ ઓવરમાં અર્શદીપ સિંહે અફઘાન ટીમને શરૂઆતી ઝટકો આપ્યો હતો; ઓપનર રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ ખાતું ખોલાવ્યા વિના જ પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. ત્યારબાદ, બીજી વિકેટ માટે ઇબ્રાહિમ ઝદરાન અને સેદિકુલ્લાહ અટલ વચ્ચે 51 રનની ભાગીદારી નોંધાઈ હતી. ઝદરાન 37 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો અને તેના ગયા પછી અફઘાન ટીમે નિયમિત અંતરે વિકેટો ગુમાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. અંતિમ તબક્કામાં મોહમ્મદ નબી અને રાશિદ ખાને પ્રભાવશાળી બેટિંગ કરીને ટીમના કુલ સ્કોરને 150 રનની પાર પહોંચાડ્યો હતો; રાશિદે 28 અને મોહમ્મદ નબીએ 20 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી નીતિશ રેડ્ડીએ શાનદાર બોલિંગ કરતા ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી.
#TeamIndia's dominant performance secures a commanding lead in the T20I series with one game to spare! 👏#NitishKumarReddy led the charge with the ball 🔥#SanjuSamson starred with a brilliant fifty & completed 50 T20I dismissals 🧤#AFGvIND #INDvAFG pic.twitter.com/pUT8LnmY6F— Star Sports (@StarSportsIndia) September 15, 2026
લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસનની જોડીને કારણે ટીમ ઈન્ડિયાને ફરી એકવાર શાનદાર શરૂઆત મળી. આ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 88 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. અભિષેક 19 બોલમાં 39 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, જ્યારે સંજુ સેમસને 22 બોલમાં 57 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં તેણે 7 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર 11 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. અંતે, ઈશાન કિશન અને તિલક વર્માએ ટીમને જીત અપાવી હતી; કિશન 38 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો અને વર્મા 15 રન સાથે અણનમ રહ્યો હતો. અફઘાનિસ્તાન તરફથી, રાશિદ ખાને મેચમાં પડેલી ત્રણેય વિકેટ ઝડપી હતી. શ્રેણીની ત્રીજી T20 મેચ 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ તે જ મેદાન પર રમાશે.
આજની મેચમાં બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
ભારત: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, વૈભવ સૂર્યવંશી, વોશિંગ્ટન સુંદર, યશ ઠાકુર, રવિ બિશ્નોઈ.
અફઘાનિસ્તાન: ઈબ્રાહિમ ઝદરાન (કેપ્ટન), રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), સેદીકુલ્લાહ અટલ, દરવિશ રસૂલી, અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ, ગુલબદ્દીન નાયબ, મોહમ્મદ નબી, રાશિદ ખાન, મુજીબ ઉર રહેમાન, નૂર અહમદ. ફઝલહક ફારૂકી.
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