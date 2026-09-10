IND VS AFG: શું 13 સપ્ટેમ્બરે પ્રથમ T20 મેચ નહીં રમાય? દિલ્હી પોલીસે હાથ ઊંચા કરી દીધા!
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે 13 સપ્ટેમ્બરે રમાનારી પ્રથમ T20 મેચના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
Published : September 10, 2026 at 7:28 PM IST
IND vs AFG: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી શરૂ થવામાં હવે માત્ર ત્રણ દિવસ બાકી છે. શ્રેણીની પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં યોજાવાની છે; જોકે, શ્રેણી પહેલાં જ અચાનક એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. વાસ્તવમાં, ભારત-અફઘાનિસ્તાન T20 મેચ પર અનિશ્ચિતતાના વાદળો ઘેરાયા છે. એવી અટકળો છે કે મેચના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર થઈ શકે છે કારણ કે 11 થી 13 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દિલ્હીમાં બ્રિક્સ (BRICS) સમિટ યોજાવા જઈ રહી છે. તેમ છતાં, અત્યાર સુધી BCCI કે અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ તરફથી આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી.
અફઘાન ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા આયોજિત ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે દિલ્હીનું અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે. જોકે આ મેચો મૂળરૂપે 13, 15 અને 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની હતી, પરંતુ હવે આ શ્રેણીના કાર્યક્રમ પર અનિશ્ચિતતાના વાદળો ઘેરાયા છે. તેનું કારણ 11 થી 13 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દિલ્હીમાં યોજાનારી 'બ્રિક્સ (BRICS) સમિટ' છે. વિશ્વના નેતાઓ અને VVIP મહેમાનોની ઉપસ્થિતિવાળી આ મહત્વપૂર્ણ સમિટ માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા સંભાળવી એ દિલ્હી પોલીસ માટે એક મોટો પડકાર બની ગયો છે. સુરક્ષા કર્મચારીઓની ભારે અછતને કારણે પ્રથમ મેચના આયોજન અંગે ગંભીર શંકા ઊભી થઈ છે.
News Alert! Citing BRICS Summit, Delhi Traffic Police asks DDCA to reschedule Sep 13 India-Afghanistan cricket match at Arun Jaitley Stadium. pic.twitter.com/NsEBVGfYK4— Press Trust of India (@PTI_News) September 10, 2026
દિલ્હી પોલીસે DDCAને લખ્યો પત્ર
દરમિયાન, અહેવાલો સૂચવે છે કે ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ (ટ્રાફિક) એ DDCA ને પત્ર લખીને 13 સપ્ટેમ્બરે નિર્ધારિત પ્રથમ T20 મેચનો કાર્યક્રમ બદલવાની વિનંતી કરી છે. પોલીસ તંત્રનું કહેવું છે કે તે જ સમયે દિલ્હીમાં વૈશ્વિક 'બ્રિક્સ' (BRICS) સમિટ યોજાનાર છે, જેના માટે VVIP સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને મોટા પાયે ટ્રાફિક ડાયવર્ઝનની જરૂર પડશે. એક મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય સમિટનું સુરક્ષિત આયોજન સુનિશ્ચિત કરવાની સાથે સ્ટેડિયમમાં 20,000 થી 25,000 પ્રેક્ષકોની ભીડનું સંચાલન કરવું એ પોલીસ માટે મોટો પડકાર છે, જેમાં 'બ્રિક્સ' સમિટને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે.
Delhi Traffic Police has requested DDCA to reschedule the cricket match on 13th September between India and Afghanistan, at Arun Jaitley Stadium.— ANI (@ANI) September 10, 2026
DDCA has told them it’s not their event and if any change in the date happens, it will be notified in due course: pic.twitter.com/nmyVoXgMGZ
બીજી તરફ, ક્રિકેટ એસોસિએશને આ નિર્ણય BCCI અને યજમાન અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ પર છોડી દીધો છે; તેમનું કહેવું છે કે આ કાર્યક્રમનું આયોજન તેમના દ્વારા સ્વતંત્ર રીતે કરવામાં આવ્યું નથી. તારીખોમાં સંભવિત ફેરફાર અંગે તેઓ ટૂંક સમયમાં સત્તાવાર જાહેરાત કરશે.
પ્રથમ T20 મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે
મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થવાની હોવા છતાં, બંને કેપ્ટન વચ્ચેનો ટોસ સાંજે 6:30 વાગ્યે યોજાશે. જો મેચમાં કોઈ અવરોધ ન આવે, તો રમત રાત્રે 10:30 વાગ્યા સુધી ચાલી શકે છે. સુરક્ષા સંબંધિત ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને મેચનો સમય બદલવો કે કેમ, તે અંગે હવે BCCIએ નિર્ણય લેવાનો છે. BCCI અને અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ સંયુક્ત રીતે કયો ઉકેલ લાવે છે તે જોવું રહ્યું.
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