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IND vs AFG Day 1: પ્રથમ દિવસના અંતે ભારત મજબૂત સ્થિતિમાં, રાહુલ-ગિલે ફટકારી સદી

મુલ્લાનપુર ટેસ્ટના પ્રથમ દિવસે ભારતે 3 વિકેટ ગુમાવી 368 રન બનાવી લીધા છે

મુલ્લાનપુર ટેસ્ટના પ્રથમ દિવસે ભારતે 3 વિકેટ ગુમાવી 368 રન બનાવી લીધા છે
મુલ્લાનપુર ટેસ્ટના પ્રથમ દિવસે ભારતે 3 વિકેટ ગુમાવી 368 રન બનાવી લીધા છે (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 9:08 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 9:17 PM IST

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IND vs AFG ટેસ્ટ દિવસ 1: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ મુલ્લાનપુર, ન્યુ ચંદીગઢ ખાતે રમાઈ રહી છે. પ્રથમ દિવસની રમતના અંત સુધીમાં ભારતે માત્ર ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને 368 રન બનાવી લીધા છે.

કેપ્ટન અને વાઈસ-કેપ્ટન બંનેએ સદી બનાવનારી ઇનિંગ્સ રમી. કે એલ રાહુલે 165 બોલમાં 11 ચોગ્ગા સહિત 100 રન બનાવ્યા, જ્યારે કેપ્ટન શુભમન ગિલ 143 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા સાથે 103 રન બનાવીને અણનમ છે. ઋષભ પંત પણ ક્રીઝ પર છે, જે 70 બોલમાં બે ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા સાથે 50 રન બનાવીને રમી રહ્યો છે. ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલ 24 અને સાઈ સુદર્શન 81 રન બનાવી આઉટ થયા. અફઘાનિસ્તાન તરફથી, ઝડપી બોલર સલીમ સફીએ બે વિકેટ લીધી, જ્યારે ઝિયા-ઉર-રહેમાને એક વિકેટ લીધી.

માનવ સુથારનો ડેબ્યૂ

રાજસ્થાનના ડાબોડી ઓફ-સ્પિનર ​​માનવ સુથારે આ ટેસ્ટથી પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યું. તેણે 2022 માં ફર્સ્ટ ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને 52 ફર્સ્ટ ક્લાસ ઇનિંગ્સમાં 129 વિકેટ લીધી છે. તે IPL માં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે પણ રમી ચૂક્યો છે.

જણાવી દઈએ કે, આ મેચ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) પોઈન્ટ ધરાવતી નથી પરંતુ તે ભારતની આગામી પડકારજનક ટેસ્ટ શ્રેણી માટે મહત્વપૂર્ણ તૈયારી માનવામાં આવે છે. આ મેચ ભારતીય ક્રિકેટ માટે એક પરિવર્તન તબક્કાનું ચિહ્ન છે કારણ કે, ઘણા મુખ્ય સિનિયર ખેલાડીઓ બહાર બેઠા છે.

કોચ ગૌતમ ગંભીરના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમ યુવા પ્રતિભાને તૈયાર કરવા અને તેમને વધુ તકો પૂરી પાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. આ અભિગમ ટીમ પસંદગીના નિર્ણયોમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, જેમ કે નંબર 3 સ્થાન પર દેવદત્ત પડિકલની સામે સાઈ સુધરસનને પ્રાથમિકતા આપવી અને માનવ સુથારને તેની પ્રથમ ટેસ્ટ કેપ સોંપવી.

આ મેચ અફઘાનિસ્તાન માટે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. નવા મુખ્ય કોચ રિચાર્ડ પાયબસના માર્ગદર્શન હેઠળ, ટીમ સફેદ બોલ ક્રિકેટથી આગળ વધીને તેની પ્રગતિ ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. 'પૂર્ણ સભ્ય' દરજ્જો મેળવ્યા પછી ખૂબ જ ઓછી ટેસ્ટ મેચ રમનાર અફઘાનિસ્તાન આ રમતને તેની લાલ બોલ સંસ્કૃતિને મજબૂત કરવા, અનુભવ મેળવવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેની વૃદ્ધિ દર્શાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ તક તરીકે જુએ છે.

IND vs AFG: કેપ્ટનોએ શું કહ્યું?

ટોસ જીત્યા પછી, ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલે કહ્યું, "અમે પહેલા બેટિંગ કરીશું કારણ કે અહીં ખૂબ જ ગરમી અને ભેજ છે. પિચ ધીમે ધીમે ધીમી અને નીચી થતી જશે. આ ખૂબ જ ખાસ છે; હું અહીં રમીને મોટો થયો છું. અહીં કેપ્ટનશિપ કરવી એ એક મોટું સન્માન છે. તૈયારીઓ સારી રહી છે; છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં મને સારી ઊંઘ મળી. આગળ નવ ટેસ્ટ મેચ છે. અમારી પાસે ઘણી ઘરેલું ટેસ્ટ છે. તે યોગ્ય સંયોજન શોધવા વિશે છે. માનવ સુથાર પોતાનું ડેબ્યુ કરી રહ્યો છે."

દરમિયાન, અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન હશમતુલ્લાહ શાહિદીએ કહ્યું, "અમે પણ બેટિંગ કરવા માંગતા હતા કારણ કે વિકેટ સારી દેખાય છે. અમારે સારું ક્રિકેટ રમવાની જરૂર છે; અમે પડકાર માટે તૈયાર છીએ. અમે પડકારોનો આનંદ માણીએ છીએ. અમે આ મેચ માટે સારી રીતે તૈયાર છીએ. કાબુલમાં અમારો તૈયારી સારી રહી. અમારી પાસે ત્રણ સીમ બોલરો અને બે સ્પિનરોનું સંયોજન છે. નાંગેલિયા ખારોટે અમારા માટે ડેબ્યૂ કરી રહ્યો છે."

IND vs AFG: બંને ટીમો માટે પ્લેઇંગ XI

ભારત: કેએલ રાહુલ, યશસ્વી જયસ્વાલ, સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), ધ્રુવ જુરેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, માનવ સુથાર, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના

અફઘાનિસ્તાન: સેદિકુલ્લાહ અટલ, રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ, અબ્દુલ મલિક, રહેમત શાહ, હશમતુલ્લાહ શાહિદી (કેપ્ટન), અફસર ઝાઝાઈ (વિકેટકીપર), અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ, શરાફુદ્દીન અશરફ, નાંગેયાલિયા ખારોટે, ઝિયાઉર રહેમાન શરીફી, મોહમ્મદ સલીમ સફી.

આ ટેસ્ટ મેચ ન્યૂ ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર ખાતે રમાઈ રહી છે.

IND vs AFG: મુલ્લાનપુરમાં ટેસ્ટ ડેબ્યૂ

અહીંની પિચ એકદમ સપાટ છે, જે IPLમાં પંજાબ કિંગ્સને સારી રીતે અનુકૂળ માફક આવી હતી. તેમના આક્રમક બેટ્સમેનોએ ભારે રન બનાવ્યા, જેનાથી તેમના બોલરોને બચાવ માટે વધારાના રનનો સહારો મળ્યો; જોકે, એવું લાગે છે કે આ મેચ માટે પિચ સંપૂર્ણપણે સપાટ નહીં હોય. મુલ્લાનપુર ભારતનું 31મું ટેસ્ટ સ્થળ બની ગયું છે.

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Last Updated : June 6, 2026 at 9:17 PM IST

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IND VS AFG TEST
INDIA VS AFGHANISTAN AT MULLANPUR
KL RAHUL SHUBHAMAN GILL
INDIA VS AFGHANISTAN
INDIA VS AFGHANISTAN AT MULLANPUR

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