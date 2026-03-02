ETV Bharat / sports

વિરાટ અને રોહિતની જોડી ફરી જોવા મળશે મેદાનમાં, ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની સિરીઝનો કાર્યક્રમ જાહેર

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ટેસ્ટ અને વનડે શ્રેણી રમાશે. BCCI એ મેચોનો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે. બધી મેચ જૂનમાં રમાશે.

Rohit And Rashid
રોહિત શર્મા અને રાશિદ ખાન (ANI PHOTOS)
IND VS AFG SERIES: ભારતીય ટીમ હાલમાં 2026 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ રહી છે. ભારતીય ટીમ 2026 વર્લ્ડ કપના બીજા સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. વર્લ્ડ કપ પછી, ટીમ ઇન્ડિયા ઘરઆંગણે ODI અને ટેસ્ટ મેચ રમશે. જૂનમાં ભારત અને અફઘાનિસ્તાન એક ટેસ્ટ અને ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ રમશે, જેનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. BCCI એ 2 માર્ચે કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે. આ સિરીઝમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જોવા મળશે, જ્યારે શુભમન ગિલ પણ લાંબા સમય પછી પાછો ફરશે.

6 જૂને ચંદીગઢમાં ટેસ્ટ મેચ રમાશે

આ વર્ષે જૂનમાં અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ ભારતનો પ્રવાસ કરશે. આમાં એક ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ વનડે મેચનો સમાવેશ થશે. BCCI દ્વારા જાહેર કરાયેલા કાર્યક્રમ મુજબ, ટેસ્ટ મેચ 6 જૂનથી 10 જૂન સુધી નવા ચંદીગઢમાં રમાશે. આ શ્રેણીમાં એક ટેસ્ટ મેચ અને ત્યારબાદ ત્રણ વનડે મેચ રમાશે.

14 જૂનથી ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી શરૂ થશે

ભારત વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન ODI શ્રેણીનો પહેલો મેચ 14 જૂને ધર્મશાળામાં રમાશે. બીજી મેચ 17 જૂને લખનૌમાં યોજાવાની છે. શ્રેણીનો ત્રીજો અને અંતિમ મેચ 20 જૂને ચેન્નાઈમાં રમાશે, જે સિરીઝનો અંત લાવશે. આ સિરીઝ આવતા વર્ષના ODI વર્લ્ડ કપ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ODI વર્લ્ડ કપ 2026માં યોજાશે, અને એવું માનવામાં આવે છે કે આ શ્રેણી ટીમ ઈન્ડિયાને તેની તૈયારી કરવામાં મદદ કરશે.

કોહલી અને રોહિત પણ જોવા મળશે

શુભમન ગિલ હાલમાં વનડેમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરે છે અને આ સિરીઝમાં તે ચાલુ રહે તેવી અપેક્ષા છે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પણ જોવા મળશે. કોહલી અને રોહિત હાલમાં ફક્ત વનડે રમી રહ્યા છે, તેથી તેઓ ભાગ્યે જ મેદાન પર જોવા મળે છે. જોકે, વનડે વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે, અને વધુ વનડે રમાશે. તેથી, આ બંને ખેલાડીઓ પણ મેદાન પર જોવા મળશે.

ભારત અફઘાનિસ્તાન સિરીઝનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ: 6-10 જૂન, ચંદીગઢ

પ્રથમ વનડે: 14 જૂન, ધર્મશાલા

બીજી વનડે: 17 જૂન, લખનૌ

ત્રીજી વનડે: 20 જૂન, ચેન્નાઈ

