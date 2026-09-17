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IND vs AFG: અભિષેક શર્માનો ધમાકો, માત્ર 30 બોલમાં સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો

ટીમ ઈન્ડિયાના સુપરસ્ટાર ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ઇતિહાસ રચ્યો.

અભિષેક શર્માએ 30 બોલમાં સદી ફટકારી
અભિષેક શર્માએ 30 બોલમાં સદી ફટકારી (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 8:37 PM IST

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ABHISHEK SHARMA CENTURY: અભિષેક શર્મા સદી: ભારતીય ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ T20I આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રીજી ટી20 મેચમાં માત્ર 30 બોલમાં સદી ફટકારીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. અભિષેક શર્મા હવે T20I આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સદી ફટકારનાર પૂર્ણ સભ્ય દેશોમાં સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બની ગયો છે. તેણે રોહિત શર્મા, સિકંદર રઝા અને ફિન એલનના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે.

અભિષેક શર્માએ અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રીજી T20I માં પોતાની વિસ્ફોટક ઇનિંગથી વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો. શર્મા હવે ટેસ્ટ રમનારા (પૂર્ણ સભ્ય) દેશોમાં T20I માં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં અભિષેકે રમેલી ઇનિંગ ક્રિકેટ ચાહકો માટે અને તે પોતે પણ અવિસ્મરણીય રહેશે.

અભિષેકે એકસાથે અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા. તેણે માત્ર 30 બોલમાં સદી ફટકારી, રોહિત શર્મા અને ફિન એલનના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. શર્મા હવે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સદી ફટકારનાર પૂર્ણ સભ્ય દેશોમાં સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બની ગયો છે. એકંદરે, અભિષેકે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવા માટે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જ્યારે એકંદર રેકોર્ડ એસ્ટોનિયાના સાહિલ ચૌહાણ (27 બોલ) ના નામે છે.

અભિષેક શર્માની વિસ્ફોટક ઇનિંગ

દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં અફઘાનિસ્તાન સામે અભિષેક શર્માએ માત્ર 34 બોલમાં 108 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી હતી. આ ઇનિંગ દરમિયાન તેણે નવ ચોગ્ગા અને 11 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ ઇનિંગ સાથે, અભિષેક શર્માએ બીજા ઘણા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. તેણે રોહિત શર્માને પાછળ છોડી દીધો અને વિરાટ કોહલીની બરાબરી પણ કરી.

અભિષેક શર્માએ રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ તોડ્યો

અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રીજી મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં અભિષેક શર્માએ 11 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તે રોહિત શર્મા સાથે પ્રથમ સ્થાને હતો, પરંતુ મેચ શરૂ થતાં જ અભિષેક શર્માએ પહેલી જ ઓવરમાં શાનદાર છગ્ગા ફટકાર્યા. આ સાથે અભિષેક શર્માએ રોહિત શર્માને પાછળ છોડી દીધો અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં અફઘાનિસ્તાન સામે સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર ભારતીય ખેલાડી બની ગયો.

અભિષેક શર્માએ શિવમ દુબેનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો

અભિષેક શર્માએ આ મેચમાં બીજો એક રેકોર્ડ પણ તોડ્યો છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની T20I શ્રેણીમાં ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ અગાઉ શિવમ દુબેના નામે હતો. શિવમે 2024માં રમાયેલી શ્રેણીમાં કુલ 124 રન બનાવ્યા હતા. ત્રીજી મેચ પહેલા, અભિષેકે બે ઇનિંગ્સમાં 121 રન બનાવી લીધા હતા (પહેલી મેચમાં 82 અને બીજી મેચમાં 39). હવે, ત્રીજી T20I માં 4 રન બનાવીને, અભિષેક શર્માએ શિવમ દુબેનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. હવે, અભિષેક શર્મા અફઘાનિસ્તાન સામેની દ્વિપક્ષીય T20I શ્રેણીમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગયો છે.

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