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IND VS AFG: આજે બીજી T20 મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? જાણો લાઈવ મેચ ક્યાં મફતમાં જોઈ શકો છો

જો તમે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની બીજી T20 મેચ સંપૂર્ણપણે મફતમાં જોવા માંગતા હોવ, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે...

આજે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે બીજી T20 મેચ
આજે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે બીજી T20 મેચ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 1:06 PM IST

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IND VS AFG: અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ આજે અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. સૌની નજર આ મેચ પર છે અને દરેક જણ એ જાણવા આતુર છે કે વૈભવ સૂર્યવંશીને રમવાની તક મળશે કે પછી તેઓ બેન્ચ પર જ રહેશે. બીજી તરફ, ભારત પોતાની શ્રેષ્ઠ પ્લેઈંગ ઈલેવન મેદાનમાં ઉતારીને શ્રેણીમાં અજેય સરસાઈ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે, જેનાથી એક રોમાંચક મુકાબલો જોવા મળશે. આ લેખમાં અમે તમને જણાવીશું કે તમે આ મેચનું જીવંત પ્રસારણ ક્યાં જોઈ શકો છો અને તેને મફતમાં ક્યાં સ્ટ્રીમ કરી શકાય છે.

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની બીજી T20 મેચ ક્યાં જોવી

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન (IND vs AFG) વચ્ચેની બીજી T20 મેચનું જીવંત પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ઉપલબ્ધ રહેશે. આ મેચનું હિન્દીમાં જીવંત પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ 3 પર થશે, જ્યારે અંગ્રેજી પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ 1 પર ઉપલબ્ધ રહેશે. તમે સોનીનું સબ્સ્ક્રિપ્શન લઈને આ મેચનું જીવંત પ્રસારણ જોઈ શકો છો. મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ફેનકોડ (FanCode) પર ઉપલબ્ધ છે, જ્યાં તમે મેચની મજા માણી શકો છો.

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની મેચ મફતમાં ક્યાં જોવી

તમે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની મેચ DD Sports પર મફતમાં જોઈ શકો છો. આ મેચ Free Dish TV દ્વારા DD Sports પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની અગાઉની મેચ DD Bharati પર પ્રસારિત કરવામાં આવી હતી કારણ કે તે સમયે DD Sports પર Women's Asia Cup 2026ની ફાઈનલ મેચનું પ્રસારણ થઈ રહ્યું હતું; જોકે, હવે તમે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની મેચ DD Sports પર મફતમાં જોઈ શકશો.

શું આજે વૈભવ સૂર્યવંશી મળશે મોકો?

અફઘાનિસ્તાન સામેની બીજી T20 મેચ માટે વૈભવ સૂર્યવંશીનો પ્લેઈંગ-11માં સમાવેશ થઈ શકે છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે વૈભવ ટીમમાં સંજુ સેમસનનું સ્થાન લઈ શકે છે, કારણ કે છેલ્લા T20 વર્લ્ડ કપ બાદ સેમસનનું પ્રદર્શન ખાસ સારું રહ્યું નથી. પરિણામે, 15 વર્ષીય વૈભવ જેણે અગાઉની શ્રેણીમાં 'પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ'નો પુરસ્કાર જીતીને ધૂમ મચાવી હતી તેને રમવાની તક મળી શકે છે. જોકે, ગૌતમ ગંભીર કે શ્રેયસ અય્યરમાંથી કોઈએ પણ આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી.

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