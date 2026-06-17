Ind vs Afg 2nd ODI: ગિલ-કિશનની તોફાની સદી, ભારતે અફઘાનિસ્તાનને 170 રન હરાવી શ્રેણી કબજે કરી
ભારતે આપેલા 403 રનના વિશાળ ટાર્ગેટ સામે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ 232 રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ ગઈ
Published : June 17, 2026 at 10:34 PM IST
લખનઉ: લખનઉ ખાતે રમાયેલી બીજી વન-ડે મેચમાં ભારતે અફઘાનિસ્તાનને 170 રનથી હરાવીને ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી જીતી લીધી. એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં, અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન હશમતુલ્લાહે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતીય બેટ્સમેનોએ 49.5 ઓવરમાં 10 વિકેટે 402 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવીને અફઘાનિસ્તાનના આ નિર્ણય ખોટો સાબિત કર્યો. આ ઇનિંગ્સમાં કેપ્ટન ગિલ (154 રન) અને ઇશાન કિશન (125 રન) ની શાનદાર સદીઓ હતી, સાથે જ બંને વચ્ચે ત્રીજી વિકેટ માટે 224 રનની શાનદાર ભાગીદારી પણ થઈ હતી. ગિલે 110 બોલમાં 22 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા સાથે 154 જ્યારે ઈશાન કિશને 79 બોલમાં 14 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા સાથે 125 રન બનાવ્યા હતા. અફઘાનિસ્તાન માટે, નાંગેયાલિયા ખારોટેએ ચાર વિકેટ સાથે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી, જ્યારે રાશિદ ખાને ત્રણ વિકેટ લીધી.
402 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, અફઘાન ટીમ શરૂઆતથી જ નિષ્ફળ ગઈ અને નિયમિત અંતરાલે વિકેટ ગુમાવી, વિશાળ સ્કોરનો પીછો કરવામાં ક્યારેય આરામદાયક દેખાઈ નહીં. પરિણામે, આખી ટીમ 44.3 ઓવરમાં 232 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. રહમત શાહે 79 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ગુરબાઝ (41) અને સિદીકુલ્લાહ અટલ (42) એ પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું હતું. બોલિંગમાં, ભારત માટે વનડે ડેબ્યૂ કરી રહેલા પ્રિન્સ યાદવે પ્રભાવશાળી બોલિંગ કરી, 7.5 ઓવરમાં 56 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે અર્શદીપ સિંહ અને ગુરનૂર બ્રારે ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી.
નોંધનીય છે કે શુભમન ગિલની ટીમ ઇન્ડિયાએ શ્રેણીની શરૂઆતની મેચમાં મુલાકાતી ટીમને 7 વિકેટથી હરાવી હતી. ધર્મશાલામાં વરસાદથી પ્રભાવિત તે મેચમાં 25 ઓવર પ્રતિ ટીમ કરવામાં આવી હતી. ભારતે 22.5 ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને 195 રનના લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો હતો. શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 20 જૂને ચેન્નાઈમાં રમાનારી છે.
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