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આવતીકાલે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ, જાણો કેટલા વાગ્યે શરુ થશે મુકાબલો

IPL 2026 પછી, ભારતીય ખેલાડીઓએ એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે.

IND VS AFG LIVE STREAMING
IND VS AFG LIVE STREAMING (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 5:15 PM IST

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IND VS AFG LIVE STREAMING: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ટેસ્ટ મેચ હવે થોડા કલાકો દૂર છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ લાંબા વિરામ પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે, તેથી ઉત્સાહ ચરમસીમાએ છે. શુભમન ગિલ ફરી એકવાર ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરતો જોવા મળશે. 6 જૂન, શનિવારના રોજ મેચનો શરૂઆતનો સમય નોંધી રાખો, જેથી તમે સમયપત્રકથી અજાણ હોવાને કારણે મેચ ચૂકી ન જાઓ. અમે તમને એ પણ જણાવીશું કે તમે ટીવી અને મોબાઇલ પર મેચ ક્યાં લાઈવ જોઈ શકો છો.

ભારતીય ટીમ 6 જૂનથી અફઘાનિસ્તાન સામે ટેસ્ટ મેચ રમશે. આ મેચ ન્યુ ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર ખાતે રમાશે. આ એક દિવસીય મેચ છે, જે સવારે 9:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. ટોસ અડધો કલાક પહેલા, બરાબર 9:00 વાગ્યે થશે. લંચ લગભગ 11:30 વાગ્યે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. જો દિવસની રમત સરળતાથી ચાલે છે, તો તે લગભગ 5:00 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. વરસાદના વિક્ષેપને બાદ કરતાં. જો મેચ પાંચ દિવસ સુધી ચાલે છે, તો તે 10 જૂને સમાપ્ત થશે.

લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ અને પ્રસારણની વાત કરીએ તો, તમે આ મેચ સ્ટાર નેટવર્ક પર જોઈ શકો છો; ખાસ કરીને, તે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પર પ્રસારિત થશે. જો તમે તમારા મોબાઈલ પર મેચ જોવા માંગતા હો, તો તમારે Jio Hotstar નો ઉપયોગ કરવો પડશે. જો તમારી પાસે સ્માર્ટ ટીવી હોય તો તમે Jio Hotstar નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, જો કે એપ તમારા મોબાઈલ અને ટીવી બંને પર ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોય.

અત્યાર સુધી, ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ફક્ત એક જ ટેસ્ટ મેચ રમાઈ છે, 2018 માં, જ્યારે ભારતીય ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. જોકે, ત્યારથી ઘણો સમય પસાર થઈ ગયો છે, અને અફઘાનિસ્તાન ટીમે તેની રમતમાં નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે. વધુમાં, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ તાજેતરમાં સ્પિન બોલિંગ સામે રમવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. અફઘાનિસ્તાનના ટોચના-વર્ગના સ્પિનરો સામે ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. એકંદરે, આ સ્પર્ધા રોમાંચક બનવાનું વચન આપે છે.

ભારતની ટેસ્ટ ટીમઃ શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), સાઈ સુદર્શન, ઋષભ પંત (વિકેટ-કીપર), દેવદત્ત પડિકલ, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, માનવ સુથાર, ગુરનૂર બરાડ, હર્ષ દુબે, ધ્રુવ જુરેલ વિકેટ-કિપર).

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