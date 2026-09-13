ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની મેચનો સમય બદલાયો, જાણો હવે પ્રથમ T20I ક્યારે શરૂ થશે
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20I શ્રેણીની મેચોના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. બંને ટીમો વચ્ચેની મેચો હવે અડધો કલાક મોડી શરૂ થશે.
Published : September 13, 2026 at 1:50 PM IST
IND VS AFG: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ T20I મેચ નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં યોજાનાર છે. અફઘાનિસ્તાન આ શ્રેણીનું યજમાનપદ કરી રહ્યું છે. બંને ટીમો ત્રણ મેચની આ શ્રેણીની શરૂઆત જીત સાથે કરવા માટે ઉત્સુક હશે. હવે આ મહત્વપૂર્ણ મેચ અંગે એક મોટો ફેરફાર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે; ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ T20I મેચ નિર્ધારિત સમય કરતાં થોડી મોડી શરૂ થશે. ચાલો આ મુકાબલા માટેના નવા સમય અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગની વિગતો પર એક નજર કરીએ.
ભારત વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન મેચના સમયમાં ફેરફાર
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ આ મેચો સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી; જોકે, હવે બંને ટીમો વચ્ચેની T20I મેચો સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. છેલ્લી ઘડીના આ ફેરફારનો અર્થ એ છે કે મેચ અગાઉ જાહેર કરાયેલા સમય કરતાં અડધો કલાક મોડી શરૂ થશે. પરિણામે, ભારત અને અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન સાંજે 6:30 વાગ્યાને બદલે 7:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
Indian Captain Shreyas Iyer and Afghanistan Skipper Ibrahim Zadran pose together with the trophy! 🏆📸— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 13, 2026
The Friendship Cup T20 Series begins Sunday at 7 PM IST.
Watch the 1st T20I on DD Bharati (DD Free Dish) #INDvAFG #TeamIndia @BCCI @ICC @ShreyasIyer15 pic.twitter.com/gwRHLMCQQZ
મેચ ક્યાં જોઈ શકો છો?
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ T20I મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક (Sony Sports Network) પર લાઈવ જોઈ શકાય છે. આ મેચનું પ્રસારણ અંગ્રેજી અને હિન્દી બંને ભાષાઓમાં કરવામાં આવશે અને તે SonyLIV એપ પર સ્ટ્રીમિંગ માટે પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. તમે બંને પ્લેટફોર્મ પર ઉચ્ચ ગુણવત્તામાં આ મેચનો આનંદ માણી શકો છો. DD સ્પોર્ટ્સ (DD Sports) પર મફતમાં પણ જોઈ શકાય છે; તેનું લાઈવ પ્રસારણ દૂરદર્શનની સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર (ફ્રી ડિશ ટીવી સહિત) કોઈપણ ખર્ચ વિના ઉપલબ્ધ રહેશે.
🏏 T20I सीरीज के रोमांच के लिए हो जाइए तैयार! 🔥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 13, 2026
🇮🇳 भारत Vs अफगानिस्तान 🇦🇫 | पहला T20I मुकाबला
📺 मैच का LIVE प्रसारण देखें DD Bharati (DD Free Dish) पर।#INDvAFG #TeamIndia
Video Credit : @BCCI @ShreyasIyer15 @ICC pic.twitter.com/FeXg0kZ6vP
'હેડ-ટુ-હેડ' રેકોર્ડ શું છે?
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન અત્યાર સુધીમાં T20 ઈન્ટરનેશનલમાં નવ વખત સામસામે ટકરાયા છે. ભારતે આમાંથી આઠ મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ હતી. અફઘાનિસ્તાન હજુ પણ ટીમ ઈન્ડિયા સામે તેની પ્રથમ T20I જીતની શોધમાં છે. બંને ટીમો આ શ્રેણીને 2026ની એશિયન ગેમ્સની તૈયારી તરીકે જોઈ રહી છે.
Bumrah’s got the ball. Rashid’s got the wrist. Vaibhav’s got no fear. Zadran’s got a point to prove. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 13, 2026
Tonight, cricket’s got everything. 💥#INDvAFG 1st T20I | Starts 6:30 PM onwards | LIVE on Sony Sports Ten 5 & Sony Max. #SonySportsNetwork pic.twitter.com/zTvEQJZG06
ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ-1
અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ.
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