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ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની મેચનો સમય બદલાયો, જાણો હવે પ્રથમ T20I ક્યારે શરૂ થશે

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20I શ્રેણીની મેચોના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. બંને ટીમો વચ્ચેની મેચો હવે અડધો કલાક મોડી શરૂ થશે.

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની મેચનો સમય બદલાયો
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની મેચનો સમય બદલાયો (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 1:50 PM IST

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IND VS AFG: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ T20I મેચ નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં યોજાનાર છે. અફઘાનિસ્તાન આ શ્રેણીનું યજમાનપદ કરી રહ્યું છે. બંને ટીમો ત્રણ મેચની આ શ્રેણીની શરૂઆત જીત સાથે કરવા માટે ઉત્સુક હશે. હવે આ મહત્વપૂર્ણ મેચ અંગે એક મોટો ફેરફાર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે; ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ T20I મેચ નિર્ધારિત સમય કરતાં થોડી મોડી શરૂ થશે. ચાલો આ મુકાબલા માટેના નવા સમય અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગની વિગતો પર એક નજર કરીએ.

ભારત વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન મેચના સમયમાં ફેરફાર

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ આ મેચો સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી; જોકે, હવે બંને ટીમો વચ્ચેની T20I મેચો સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. છેલ્લી ઘડીના આ ફેરફારનો અર્થ એ છે કે મેચ અગાઉ જાહેર કરાયેલા સમય કરતાં અડધો કલાક મોડી શરૂ થશે. પરિણામે, ભારત અને અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન સાંજે 6:30 વાગ્યાને બદલે 7:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.

મેચ ક્યાં જોઈ શકો છો?

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ T20I મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક (Sony Sports Network) પર લાઈવ જોઈ શકાય છે. આ મેચનું પ્રસારણ અંગ્રેજી અને હિન્દી બંને ભાષાઓમાં કરવામાં આવશે અને તે SonyLIV એપ પર સ્ટ્રીમિંગ માટે પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. તમે બંને પ્લેટફોર્મ પર ઉચ્ચ ગુણવત્તામાં આ મેચનો આનંદ માણી શકો છો. DD સ્પોર્ટ્સ (DD Sports) પર મફતમાં પણ જોઈ શકાય છે; તેનું લાઈવ પ્રસારણ દૂરદર્શનની સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર (ફ્રી ડિશ ટીવી સહિત) કોઈપણ ખર્ચ વિના ઉપલબ્ધ રહેશે.

'હેડ-ટુ-હેડ' રેકોર્ડ શું છે?

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન અત્યાર સુધીમાં T20 ઈન્ટરનેશનલમાં નવ વખત સામસામે ટકરાયા છે. ભારતે આમાંથી આઠ મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ હતી. અફઘાનિસ્તાન હજુ પણ ટીમ ઈન્ડિયા સામે તેની પ્રથમ T20I જીતની શોધમાં છે. બંને ટીમો આ શ્રેણીને 2026ની એશિયન ગેમ્સની તૈયારી તરીકે જોઈ રહી છે.

ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ-1

અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ.

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IND VS AFG 1ST T20I TIMING
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