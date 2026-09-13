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ભારત-અફઘાનિસ્તાન મેચ પહેલાં ઐતિહાસિક ક્ષણ, ક્રિકેટના મેદાનમાં પહેલીવાર ગુંજ્યું 'વંદે માતરમ'

અફઘાનિસ્તાન સામેની પ્રથમ મેચમાં ટોસ બાદ મેદાન પર એક એવી ઘટના બની જે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત બની હતી.

ક્રિકેટના મેદાનમાં પહેલીવાર ગુંજ્યું 'વંદે માતરમ'
ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર ગુંજ્યું 'વંદે માતરમ' (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 8:25 PM IST

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IND VS AFG: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચ પહેલાં એક વિશેષ માહોલ સર્જાયો હતો. સમગ્ર સ્ટેડિયમ "વંદે માતરમ્"ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું અને ત્યારબાદ ભારતનું રાષ્ટ્રગીત "જન ગણ મન" ગાવામાં આવ્યું હતું. આ ભાવુક ક્ષણે ખેલાડીઓ અને ચાહકો એક થઈ ગયા હતા, જેનાથી મેચ પૂર્વેનો આ સમારોહ એક યાદગાર પ્રસંગ બની રહ્યો હતો.

ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ પ્રથમ વખત બન્યું હતું કે "વંદે માતરમ્" પછી તરત જ રાષ્ટ્રગીત "જન ગણ મન" ગાવામાં આવ્યું હોય. મેચ શરૂ થતા પહેલાં પ્રેક્ષકોએ ભારે ઉત્સાહ સાથે તેમાં ભાગ લીધો હતો અને ખચોખચ ભરેલા સ્ટેડિયમમાં દેશભક્તિનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. "વંદે માતરમ્" અને રાષ્ટ્રગીતના આ સંગમે કાર્યક્રમના મહત્વને વધુ વધારી દીધું હતું અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક અનોખું દ્રશ્ય સર્જ્યું હતું, જે સ્ટેડિયમની સંપૂર્ણ ક્ષમતા જેટલી સંખ્યામાં હાજર પ્રેક્ષકો દ્વારા નિહાળવામાં આવેલો એક યાદગાર પ્રી-ગેમ સમારોહ હતો.

ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો

અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની શરૂઆતની મેચમાં ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઘૂંટણની ઈજાને કારણે બહાર રહેલા ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં વાપસી થઈ છે. બીજી તરફ, વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી અને તેના સ્થાને સંજુ સેમસનને પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતે ઝડપી બોલર યશ ઠાકુરના સ્થાને સ્પેશિયાલિસ્ટ સ્પિનર ​​વરુણ ચક્રવર્તીનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કર્યો છે.

બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લેવા અંગે કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે શું કહ્યું?

ટોસ જીત્યા પછી શ્રેયસ અય્યરે કહ્યું, "અમે પહેલા બોલિંગ કરીશું. વાત એમ છે કે, જ્યારે તમે દિલ્હીમાં રમ્યા હોવ ત્યારે તમને ખબર હોય છે કે પિચ કેવી છે, અને અમે અહીં ઘણી મેચો રમી ચૂક્યા છીએ. તેથી, આ તમામ બાબતો અને વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા, આ એક સારો વિકલ્પ છે." મેચ માટે ટીમની રચના અને ખેલાડીઓની પસંદગી અંગે અય્યરે જણાવ્યું હતું કે, વૈભવ સૂર્યવંશી અને વોશિંગ્ટન સુંદર સિવાય અન્ય બે ખેલાડીઓ આ મેચ રમી રહ્યા નથી.

ભારતના કેપ્ટન તરીકેની પોતાની પ્રથમ દસ મેચો વિશે વાત કરતા શ્રેયસ અય્યરે કહ્યું, "આ સફર ચડાવ-ઉતારવાળી રહી છે, પરંતુ જો તમે ઝિમ્બાબ્વે સામેની અગાઉની શ્રેણી પર નજર નાખો, તો તેમાં ઘણી સકારાત્મક બાબતો હતી અને ખેલાડીઓનો અભિગમ પણ સકારાત્મક હતો. તેથી, આપણે આ શ્રેણીમાં પણ એ જ અભિગમ અપનાવવાની જરૂર છે."

ભારતની પ્લેઈંગ-11: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી.

અફઘાનિસ્તાનની પ્લેઈંગ-11: ઈબ્રાહિમ ઝદરાન (કેપ્ટન), રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), સેદીકુલ્લાહ અટલ, દરવીશ રસુલી, અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ, ગુલબદ્દીન નાયબ, મોહમ્મદ નબી, રાશિદ ખાન, મુજીબ ઉર રહેમાન, નૂર અહમદ, ફઝલહક ફારૂકી.

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ભારત અને અફઘાન મેચમાં વંદે માતરમ્
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન ટી20 મેચ
વંદે માતરમ્
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