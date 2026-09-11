IND vs AFG: વરસાદને કારણે પ્રથમ T20 મેચ રદ થઈ શકે? જાણો હવામાનની આગાહી વિશે
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની વન-ડે શ્રેણી રમાનાર છે, જેમાં પ્રથમ મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે નિર્ધારિત છે. વરસાદને કારણે આ મેચ રદ થઈ શકે છે.
Published : September 11, 2026 at 8:52 PM IST
IND vs AFG: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમાનાર છે. પ્રથમ મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે નિર્ધારિત છે, જ્યારે બીજી અને ત્રીજી મેચ અનુક્રમે 15 અને 17 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. તમામ મેચો દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. વરસાદને કારણે પ્રથમ મેચ રદ થઈ શકે છે; હવામાન વિભાગે 13 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીમાં વરસાદની શક્યતા દર્શાવી છે.
હવામાન કેવું રહેશે?
AccuWeather અને હવામાન વિભાગના અહેવાલો અનુસાર, રવિવાર, 13 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીમાં વરસાદની 55% શક્યતા છે. મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે અને તે સમયગાળા દરમિયાન વરસાદની સંભાવના 89% જેટલી હોવાનું અનુમાન છે. પરિણામે, મેચ ધોવાઈ શકે છે (રદ થઈ શકે છે). શુક્રવારે દિલ્હીના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો હતો અને શનિવારે પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આવી સ્થિતિમાં, ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની શરૂઆતની મેચ ખરાબ હવામાનનો ભોગ બની શકે છે.
India’s practice session ahead of first T20I against Afghanistan is going to be affected because of evening rain in Kotla. pic.twitter.com/eFgCz2p6X1— Vimal कुमार (@Vimalwa) September 11, 2026
વરસાદને કારણે આઉટફિલ્ડ ભીનું થઈ જાય છે, જેનાથી મેચ શરૂ થવામાં વિલંબ થાય છે. ICCના નિયમો અનુસાર, કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનું પરિણામ નક્કી કરવા માટે ઓછામાં ઓછી 5 ઓવરની રમત થવી આવશ્યક છે. અત્યાર સુધી ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે 9 T20I મેચો રમાઈ છે, જેમાંથી માત્ર એક જ મેચ રદ કરવામાં આવી હતી; તે મેચ 2023ની એશિયન ગેમ્સ દરમિયાન અફઘાનિસ્તાન સામે રમાવાની હતી.
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) August 12, 2026
Afghanistan to host India for three-match T20I series in Delhi.
Read more: https://t.co/qRaeB72pjG#TeamIndia | #AFGvIND | @ACBofficials pic.twitter.com/mxsR5YqLw9
બંને ટીમોનો 'હેડ-ટુ-હેડ' રેકોર્ડ
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 9 T20 મેચો રમાઈ છે. જેમાં ભારતનું વર્ચસ્વ રહ્યું છે; ભારતે 8 મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે રદ થઈ હતી. અફઘાનિસ્તાન હજુ સુધી એક પણ મેચ જીતી શક્યું નથી. આ ઉપરાંત, બંને ટીમો વચ્ચે 4 વન-ડે (ODI) મેચો પણ રમાઈ છે. તેમાંથી ભારતે 3 મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચ ટાઈ (બરાબરી) પર સમાપ્ત થઈ હતી. વળી, ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે એક ટેસ્ટ મેચ પણ રમાઈ છે, જેમાં ભારતનો વિજય થયો હતો. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર જીવંત પ્રસારિત કરવામાં આવશે, જ્યારે ફેનકોડ (FanCode) એપ પર તેનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ઉપલબ્ધ રહેશે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ-1
અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ.
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