ODI વર્લ્ડ કપ 2027 ની તૈયારીઓ શરૂ, ધરમશાળામાં ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે પ્રથમ વન-ડે મેચ રમાશે
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ODI શ્રેણી 13 જૂનથી શરૂ થઈ રહી છે. પહેલી મેચ ધર્મશાળામાં રમાશે.
Published : June 12, 2026 at 7:49 PM IST
IND vs AFG: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે વનડે શ્રેણી શરૂ થવા જઈ રહી છે. ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 13 જૂન, શનિવારના રોજ રમાશે. બંને ટીમોએ આ સ્પર્ધા માટે પોતાની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. ટેસ્ટ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનને એક ઇનિંગ્સ અને 300 રનથી હરાવ્યા બાદ, ભારતીય ટીમ હવે વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. 50 ઓવરની મેચ છે, તે બપોરે શરૂ થશે અને રાત સુધી ચાલુ રહેશે. તમે ટીવી અને મોબાઇલ પર મેચ કેવી રીતે લાઇવ જોઈ શકો છો તે જાણો.
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની મેચ ક્યાં રમાશે?
ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચેની પહેલી ODI મેચ હિમાચલ પ્રદેશમાં યોજાવાની છે. બંને ટીમો ધર્મશાળામાં ટકરાશે; આ મેચ હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમમાં રમાશે, જ્યાં બંને કેપ્ટન જીતના લક્ષ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.
The vibes in Dharamsala always hit different! 🌄#TeamIndia look sharp as they gear up for the 1st ODI against Afghanistan. 🤩#INDvAFG 1st ODI 👉 SAT, 13 JUNE, 12:30 PM pic.twitter.com/6AfuRCk0WG— Star Sports (@StarSportsIndia) June 12, 2026
મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો બપોરે 1:30 વાગ્યે (IST) શરૂ થવાનું છે. આ મેચ માટે ધર્મશાળાના મનોહર વાતાવરણમાં મોટી સંખ્યામાં ચાહકો એકઠા થવાની અપેક્ષા છે.
મેચ તમે ક્યાં લાઈવ જોઈ શકો છો?
તમે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની આ પહેલી ODI મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર જોઈ શકો છો. આ મેચ હિન્દી, અંગ્રેજી, તમિલ, તેલુગુ અને કન્નડ ભાષામાં વિવિધ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર ઉપલબ્ધ થશે. તમે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 3 પર હિન્દીમાં મેચનો આનંદ માણી શકો છો.
Big runs. Bigger records. Memorable knocks. ✨— Star Sports (@StarSportsIndia) June 12, 2026
When it comes to ODI cricket at home, #ShubmanGill knows exactly how to make it count. 🇮🇳🏏
How many runs do you think he'll score in this series? 👇#INDvAFG | 1st ODI | SAT, 13 JUNE, 12:30 PM pic.twitter.com/Rfs28phjz2
કોહલી અને હાર્દિક પંડ્યા શ્રેણીમાંથી બહાર
શ્રેયસ ઐયર આ મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં પરત ફરી રહ્યો છે. દરમિયાન, ઈશાન કિશન પણ ફરીથી ODI ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે તૈયાર છે. વિરાટ કોહલી અને હાર્દિક પંડ્યા બંને આ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે; યશસ્વી જયસ્વાલ વિરાટની જગ્યાએ ટીમમાં જોડાયા છે.
ભારત-અફઘાનિસ્તાન ટીમો
ભારત: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, ઈશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષ દુબે, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, ગુરનૂર બ્રાર, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, પ્રિન્સ યાદવ.
અફઘાનિસ્તાન: હશમતુલ્લાહ શાહિદી (કેપ્ટન), ફરીદ મલિકઝાઈ, ઈકરામ અલીખિલ, ઈબ્રાહિમ ઝદરાન, અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ, એએમ ગઝનફર, રહેમાતુલ્લાહ ગુરબાઝ, ઝિયા-ઉર-રહેમાન, મોહમ્મદ નબી, નાંગેયાલિયા ખરોતે, મોહમ્મદ સલીમ, દરવિશ રસૂલી, રહેમત શાહ, રાશિદ ખાન, બિલાલ સામી, સેદિકુલ્લાહ અટલ.
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