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ગિલે જીત્યું દિલ, ભારતે અફઘાનિસ્તાનને પ્રથમ વનડે મેચમાં 7 વિકેટથી આપી માત

કેપ્ટન શુભમન ગિલના અણનમ 84 રનની મદદથી ભારતે 22.5ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 195 રનનો લક્ષ્યાંક સરળતાથી હાંસલ કરી લીધો.

ભારતે અફઘાનિસ્તાનને પ્રથમ વનડે મેચમાં 7 વિકેટથી આપી માત
ભારતે અફઘાનિસ્તાનને પ્રથમ વનડે મેચમાં 7 વિકેટથી આપી માત (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 8:59 AM IST

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IND vs AFG 1st ODI: ભારતે ધર્મશાલામાં અફઘાનિસ્તાનને ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી વનડેમાં સાત વિકેટથી હરાવ્યું. 25 ઓવરની મેચમાં, ભારતે 195 રનનો લક્ષ્યને કેપ્ટન શુભમન ગિલે અણનમ 84 રનોની મદદથી 22.5 ઓવરમાં જ 3 વિકેટ ગુમાવીને

વરસાદથી વિક્ષેપિત મેચ 25-25 ઓવરની કરવામાં આવ્યા બાદ, ચાહકોએ વનડેમાં ટી-20 જેવી મેચ જોઈ. ભારતે ટોસ જીતીને અફઘાનિસ્તાનની ટીમને બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. અફઘાનિસ્તાનની શરૂઆત નબળી રહી, તેણે 26 રનના સ્કોર પર તેના ત્રણ ટોચના ક્રમના બેટ્સમેન ગુમાવી દીધા. જોકે, ત્યારબાદ રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝે શાનદાર બેટિંગ કરતા 51 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાની મદદથી 102 રન બનાવ્યા, અને પોતાની ટીમને સન્માનજનક સ્કોર હાંસલ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું.

રહેમાનુલ્લાહ, કેપ્ટન હશમતુલ્લાહ સાથે મળીને, ચોથી વિકેટ માટે 100 થી વધુ રનની ભાગીદારી કરીને ટીમને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી બચાવી. હશમતુલ્લાહે 27 રન બનાવ્યા, પરંતુ આ બંને બેટ્સમેન આઉટ થતાં જ તેમની બેટિંગ લાઇનઅપ ફરીથી નબળી પડી ગઈ, અને ટીમ 25 ઓવર પણ રમી શકી નહીં, જેના પરિણામે 24.5 ઓવરમાં 194 રનમાં પતન થયું. ભારતના બે ડેબ્યુટર્સ - હર્ષ દુબે અને ગુર્નુર બ્રારે - ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે અર્શદીપ અને નીતિશ રેડ્ડીએ બે-બે વિકેટ લીધી.

195 રનના જવાબમાં, ભારતની શરૂઆત પણ નબળી રહી, તેણે 46 રનના સ્કોર પર પોતાની પહેલી વિકેટ રોહિત શર્માને ગુમાવ્યો. રોહિત 16 રન બનાવીને રન આઉટ થયો. જોકે, કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને ઇશાન કિશનએ શાનદાર બેટિંગ કરી. તેમણે 43 બોલમાં 70 રનની ભાગીદારી કરી. ઇશાન 34 રન બનાવીને આઉટ થયો, જ્યારે ગિલ ટકી રહ્યો. ત્યારબાદ ઐયર 12 રન બનાવીને વહેલા આઉટ થયો. આગળ બેટિંગ કરવા આવેલા ઉપ-કપ્તાન કેએલ રાહુલે શાનદાર બેટિંગ કરી અને 19 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સાથે 39 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. શુભમન ગિલ 66 બોલમાં 84 રન બનાવી અણનમ રહ્યો, જેમાં તેણે 11 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા અને ભારત માટે મેચ સુરક્ષિત કરી.

અફઘાનિસ્તાન તરફથી ઝિયા-ઉર-રહેમાન અને રાશિદ ખાને એક-એક વિકેટ લીધી. આ જીત સાથે, ભારતે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે. શ્રેણીની બીજી મેચ 17 જૂને લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

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ભારત અફઘાનિસ્તાન વનડે મેચ
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