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17 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા...વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્રની ધમાકેદાર સદી

ભારત અને UAE વચ્ચે અંડર-19 એશિયા કપની એક મેચ રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ભારતની અંડર-19 ટીમના ઓપનિંગ બેટર આર્યવીર સેહવાગે શાનદાર સદી ફટકારી છે.

આર્યવીર સેહવાગ
આર્યવીર સેહવાગ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2026 at 4:37 PM IST

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IND U19 VS UAE U19: ભારતના ભૂતપૂર્વ વિસ્ફોટક બેટ્સમેન વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર આર્યવીર સેહવાગે ભારત અંડર-19 ટીમ માટે 160 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. આ પ્રદર્શન સાથે તેણે અંડર-19 ક્રિકેટમાં વિશ્વ વિક્રમ સ્થાપિત કર્યો છે. આર્યવીરની આ ઇનિંગમાં ચોગ્ગા અને છગ્ગાની રમઝટ જોવા મળી હતી. એક તબક્કે, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને આશા હતી કે 19 વર્ષીય જમણા હાથનો આ ઓપનિંગ બેટ્સમેન બેવડી સદી ફટકારશે; જોકે, તે આ સિદ્ધિ મેળવવાથી સહેજ માટે ચૂકી ગયો, પરંતુ પેવેલિયન પરત ફરતા પહેલા તેણે વિરોધી બોલરોની હાલત ચોક્કસપણે ખરાબ કરી દીધી હતી.

ખરેખર, ACC મેન્સ અંડર-19 એશિયા કપ 2026ની 11મી મેચ ભારત અંડર-19 અને UAE અંડર-19 વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ગ્રુપ Aની આ મેચમાં UAEની ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. આ પછી તેનો નિર્ણય ભારતના ઓપનિંગ બેટ્સમેન આર્યવીર સેહવાગે ખોટો સાબિત કર્યો હતો. તેણે તોફાની ઈનિંગ્સ રમી અને મેચમાં યુએઈને સંપૂર્ણપણે બેકફૂટ પર ધકેલી દીધું.

આર્યવીર સેહવાગે ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી

આ મેચમાં, આર્યવીરએ શરૂઆતથી જ પોતાનું કૌશલ્ય બતાવ્યું, 69 બોલમાં 50 રન પૂરા કર્યા અને અડધી સદી ફટકારી. તે ત્યાં જ અટક્યો નહીં, 31 બોલમાં 100 રન પૂરા કર્યા. સેહવાગે પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 168 બોલનો સામનો કર્યો, જેમાં 17 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે 95.24 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 160 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી.

આર્યવીર સેહવાગે મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો

આ ઇનિંગ સાથે આર્યવીર સેહવાગે એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તે હવે અંડર-19 એશિયા કપમાં એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટર બની ગયો છે. તેણે બાંગ્લાદેશના બેટર મો. હસન-ઉલ-મુમિનને પાછળ છોડી દીધા છે, જેમણે અગાઉ અણનમ 139 રન બનાવ્યા હતા. વધુમાં, અંડર-19 એશિયા કપની કોઈ પણ ઇનિંગમાં અન્ય કોઈ ભારતીય બેટરે 160 રન બનાવ્યા નથી; આ ટુર્નામેન્ટમાં કોઈ ભારતીય બેટર દ્વારા બનાવવામાં આવેલો આ સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર છે. આ પહેલાં, અર્જુન રાજપૂતે 107 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

આ મેચમાં, UAE અંડર-19 ટીમ સામે ભારતની અંડર-19 ટીમે 47 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 289 રન બનાવ્યા છે. ભારત તરફથી, આર્યવીર સેહવાગની સાથે કેપ્ટન લક્ષ્ય રાજેશ રાયચંદાનીએ 17 રનની ઇનિંગ રમી, જ્યારે વી.કે. વિનીતે અડધી સદી (67 રન) ફટકારી. આ દરમિયાન, રાહુલ દ્રવિડના પુત્ર અન્વય દ્રવિડ હાલમાં 11 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યા છે.

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TAGGED:

IND U19 VS UAE U19
AARYAVIR SEHWAG
AARYAVIR SEHWAG CENTURY
VIRENDER SEHWAG SON
આર્યવીર સેહવાગની સદી

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