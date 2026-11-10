17 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા...વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્રની ધમાકેદાર સદી
ભારત અને UAE વચ્ચે અંડર-19 એશિયા કપની એક મેચ રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ભારતની અંડર-19 ટીમના ઓપનિંગ બેટર આર્યવીર સેહવાગે શાનદાર સદી ફટકારી છે.
Published : November 10, 2026 at 4:37 PM IST
IND U19 VS UAE U19: ભારતના ભૂતપૂર્વ વિસ્ફોટક બેટ્સમેન વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર આર્યવીર સેહવાગે ભારત અંડર-19 ટીમ માટે 160 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. આ પ્રદર્શન સાથે તેણે અંડર-19 ક્રિકેટમાં વિશ્વ વિક્રમ સ્થાપિત કર્યો છે. આર્યવીરની આ ઇનિંગમાં ચોગ્ગા અને છગ્ગાની રમઝટ જોવા મળી હતી. એક તબક્કે, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને આશા હતી કે 19 વર્ષીય જમણા હાથનો આ ઓપનિંગ બેટ્સમેન બેવડી સદી ફટકારશે; જોકે, તે આ સિદ્ધિ મેળવવાથી સહેજ માટે ચૂકી ગયો, પરંતુ પેવેલિયન પરત ફરતા પહેલા તેણે વિરોધી બોલરોની હાલત ચોક્કસપણે ખરાબ કરી દીધી હતી.
ખરેખર, ACC મેન્સ અંડર-19 એશિયા કપ 2026ની 11મી મેચ ભારત અંડર-19 અને UAE અંડર-19 વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ગ્રુપ Aની આ મેચમાં UAEની ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. આ પછી તેનો નિર્ણય ભારતના ઓપનિંગ બેટ્સમેન આર્યવીર સેહવાગે ખોટો સાબિત કર્યો હતો. તેણે તોફાની ઈનિંગ્સ રમી અને મેચમાં યુએઈને સંપૂર્ણપણે બેકફૂટ પર ધકેલી દીધું.
Leading the charge at the top of the order 👊 An impressive 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗 by Aaryavir Sehwag 💯 Updates ▶️ https://t.co/M0EJVCkM56 #MensU19AsiaCup https://t.co/lntDRlo5F2— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
આર્યવીર સેહવાગે ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી
આ મેચમાં, આર્યવીરએ શરૂઆતથી જ પોતાનું કૌશલ્ય બતાવ્યું, 69 બોલમાં 50 રન પૂરા કર્યા અને અડધી સદી ફટકારી. તે ત્યાં જ અટક્યો નહીં, 31 બોલમાં 100 રન પૂરા કર્યા. સેહવાગે પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 168 બોલનો સામનો કર્યો, જેમાં 17 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે 95.24 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 160 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી.
Aaryavir’s blockbuster knock has taken India to the brink of a semi-final spot. The UAE batters will need something special from here to pull off a heist and keep their hopes alive 🤔 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvUAE #ACC https://t.co/lEiGgyKLrm— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 10, 2026
આર્યવીર સેહવાગે મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો
આ ઇનિંગ સાથે આર્યવીર સેહવાગે એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તે હવે અંડર-19 એશિયા કપમાં એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટર બની ગયો છે. તેણે બાંગ્લાદેશના બેટર મો. હસન-ઉલ-મુમિનને પાછળ છોડી દીધા છે, જેમણે અગાઉ અણનમ 139 રન બનાવ્યા હતા. વધુમાં, અંડર-19 એશિયા કપની કોઈ પણ ઇનિંગમાં અન્ય કોઈ ભારતીય બેટરે 160 રન બનાવ્યા નથી; આ ટુર્નામેન્ટમાં કોઈ ભારતીય બેટર દ્વારા બનાવવામાં આવેલો આ સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર છે. આ પહેલાં, અર્જુન રાજપૂતે 107 રનની ઇનિંગ રમી હતી.
આ મેચમાં, UAE અંડર-19 ટીમ સામે ભારતની અંડર-19 ટીમે 47 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 289 રન બનાવ્યા છે. ભારત તરફથી, આર્યવીર સેહવાગની સાથે કેપ્ટન લક્ષ્ય રાજેશ રાયચંદાનીએ 17 રનની ઇનિંગ રમી, જ્યારે વી.કે. વિનીતે અડધી સદી (67 રન) ફટકારી. આ દરમિયાન, રાહુલ દ્રવિડના પુત્ર અન્વય દ્રવિડ હાલમાં 11 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યા છે.
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