ETV Bharat / sports

આજે સુપરહિટ મુકાબલો, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ વનડે મેચ

વૈભવ સૂર્યવંશીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતની અંડર-19 ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ મેચ રમશે.

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ વનડે મેચ
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ વનડે મેચ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 8:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારતની સિનિયર ટીમ હવે 11 જાન્યુઆરીથી ન્યુઝીલેન્ડ સામે ODI શ્રેણી રમશે. આ દરમિયાન, ભારતીય અંડર-19 ટીમ મેદાનમાં ઉતરવાની તૈયારીમાં છે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની અંડર-19 ટીમો ત્રણ ODI મેચમાં ટકરાશે. પહેલી મેચ આજે 3 જાન્યુઆરીએ રમાશે. આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશી પણ જોવા મળશે. ચાલો તમને જણાવીએ કે મેચ કયા સમયે શરૂ થશે અને તમે તેને લાઈવ કેવી રીતે જોઈ શકો છો.

વૈભવ સૂર્યવંશી કરશે કપ્તાની

વૈભવ સૂર્યવંશીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતની અંડર-19 ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ મેચ રમશે. આ ODI મેચ હશે, એટલે કે તે સંપૂર્ણ 50-ઓવર ફોર્મેટ માટે રમાશે. આ શ્રેણી દક્ષિણ આફ્રિકામાં યોજાઈ રહી છે. વર્લ્ડ કપની દ્રષ્ટિએ આ શ્રેણી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. વૈભવ સૂર્યવંશી ODI માં કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવું પણ રસપ્રદ રહેશે. વૈભવ આક્રમક બેટિંગ કરે છે, જે ઠીક છે, પરંતુ ODI માટે સતત રમતની જરૂર પડે છે, જે વૈભવ હજુ સુધી કરી શક્યો નથી.

મેચ કેટલા વાગ્યે શરુ થશે?

શ્રેણી દક્ષિણ આફ્રિકામાં યોજાશે, આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક વહેલા, બપોરે 1:00 વાગ્યે થશે. 50 ઓવરની મેચ રાત્રે 9:00 થી રાત્રે 9:30 વાગ્યા સુધી ચાલી શકે છે. ટીમમાં ઘણા યુવા ખેલાડીઓ હોવા છતાં, ધ્યાન વૈભવ પર રહેશે, કારણ કે તેણે તાજેતરના દિવસોમાં તેની આક્રમક બેટિંગથી બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

ક્યાં જોઈ શકાશે મેચ?

આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જિયો હોટસ્ટાર પર જોઈ શકાય છે. આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતીય ટીમ આ શ્રેણીમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે. દક્ષિણ આફ્રિકા પણ ખૂબ જ મજબૂત દેખાઈ રહ્યું છે, તેથી મેચો ખૂબ જ રોમાંચક હોવાની અપેક્ષા છે.

  1. વિવાદો વચ્ચે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરશે, ODI અને T20 મેચ રમશે
  2. નવા વર્ષ માં ટીમ ઈન્ડિયા આટલી મેચ રમશે, જાણો ટીમ ઇન્ડિયા કઈ ટીમોનો સામનો કરશે?

TAGGED:

IND U19 VS SA U19 ODI MATCH
IND VS SA
IND VS SA LIVE STREAMING
VAIBHAV SURYAVANSHI
IND U19 VS SA U19 ODI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.