IND vs PAK: રોમાંચક મુકાબલામાં ભારતની હાર, પાકિસ્તાન U19 ટીમ 3 વિકેટથી જીતી
IND U19 VS PAK U19: ભારતીય U19 ટીમ U19 એશિયા કપ 2026 માં પાકિસ્તાન સામે હારી ગઈ છે. પાકિસ્તાન U19 ટીમે 3 વિકેટથી જીત મેળવી.
Published : November 8, 2026 at 7:11 PM IST
IND U19 VS PAK U19: અંડર-19 એશિયા કપમાં પાકિસ્તાને ભારતને 3 વિકેટથી હરાવ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 208 રન બનાવ્યા, અને પાકિસ્તાને 7 વિકેટ ગુમાવીને 209 રનનું લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધું. પાકિસ્તાન માટે હમઝા ઝહૂરે 108 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 100 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગમાં બીજો સર્વોચ્ચ સ્કોર 38 રન હતો. જ્યારે તે બેટિંગ કરવા આવ્યો ત્યારે પાકિસ્તાનની સ્થિતિ ખૂબ જ નાજુક હતી અને ટીમ 61 રનમાં 5 વિકેટ ગુમાવી ચૂકી હતી; તે અંત સુધી ક્રિઝ પર ટકી રહ્યો અને પોતાની ટીમને જીત અપાવી. તેણે ચોગ્ગો ફટકારીને પોતાની સદી પૂરી કરી અને પાકિસ્તાન માટે જીત નિશ્ચિત કરી. તેના કરિયરની આ પ્રથમ સદી હતી, જે તેણે સાતમા ક્રમે બેટિંગ કરતા નોંધાવી હતી.
પાકિસ્તાનની ખરાબ શરૂઆત બાદ વાપસી
209 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે પાકિસ્તાનની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. જહાંગીર બિલાલ (5) અને ઉસ્માન ખાન (16) બંને વહેલા આઉટ થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ અહેમદ હુસનૈન અને કેપ્ટન ફરહાન યુસુફ પણ સસ્તામાં આઉટ થયા. ત્યારપછી, અબ્દુલ કાદિર 20 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો. પાકિસ્તાનનો સ્કોર 61/5 થઈ જતાં ભારતની જીત લગભગ નિશ્ચિત જણાતી હતી, પરંતુ પછી પાકિસ્તાને જોરદાર વાપસી કરી. જવાબમાં, પાકિસ્તાને 48.1 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 209 રન બનાવ્યા અને જીત હાંસલ કરી.
Hamza Zahoor's magical knock helps Pakistan get another 𝐖 over India in the continental championship 🇵🇰 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvPAK #ACC https://t.co/L91nbhBox6— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 8, 2026
હમઝા અને હુસનૈને ઇનિંગ્સને સંભાળી
હમઝા અને હુસનૈને 107 રનની ભાગીદારી નોંધાવીને પાકિસ્તાનને મેચમાં પરત લાવ્યા અને ટીમના સ્કોરને 61 થી 167 સુધી પહોંચાડ્યો. હુસનૈન આખરે 67 બોલમાં 38 રન બનાવીને આઉટ થયો. જોકે આનાથી ભારતની વાપસીની આશાઓ જાગી, પરંતુ હમઝા એક છેડે મક્કમ રહ્યો અને પાકિસ્તાનને સ્પર્ધામાં ટકાવી રાખ્યું. 46મી ઓવર સુધીમાં પાકિસ્તાન 199/7 ના સ્કોર પર પહોંચી ગયું હતું, જેનાથી મેચના અંતિમ તબક્કામાં રોમાંચક સ્થિતિ સર્જાઈ.
ભારતની ખરાબ શરૂઆત
આ મેચમાં, ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારતની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી. કેપ્ટન લક્ષય પહેલી જ ઓવરમાં આઉટ થઈ ગયો. ટીમે પોતાનું ખાતું પણ ખોલાવ્યું ન હતું. વિનીત 21 રને અને યશવર્ધન ચૌહાણ 22 રને આઉટ થયા. 22 રન બનાવનાર આર્યવીર પણ ખરાબ શોટ રમીને આઉટ થયો. ભારતનો સ્કોર 42/4 હતો. ત્યારબાદ અર્જુને એન્વી સાથે મળીને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી. જોકે, એન્વી પણ 10 રન બનાવીને આઉટ થયો. મનલ ચૌહાણ પણ 11 રન બનાવીને આઉટ થયો.
અર્જુને સદી ફટકારી
એક છેડે વિકેટ પડતી રહી, પણ અર્જુને બીજા છેડે સતત બેટિંગ કરી. તેણે 85 બોલમાં 107 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગમાં 11 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. અંતે, કાવ્ય પટેલે 23 રનનું યોગદાન આપ્યું, અને ટીમ ઇન્ડિયા 46.3 ઓવરમાં 208 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. પાકિસ્તાન તરફથી, અલી રઝા, રિઝવાનઉલ્લાહ અને નિકાબ શફીકે 3-3 વિકેટ લીધી.
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