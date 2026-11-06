6,6,6,6,4,4,4,4,4,4,4... સેહવાગની તોફાની બેટીંગ, ભારતની 10 વિકેટથી જીત
ભૂતપૂર્વ ભારતીય વિસ્ફોટક બેટ્સમેન વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર આર્યવીર સેહવાગે બેટથી ધમાલ મચાવી દીધી છે. તેણે પોતાની તોફાની ઇનિંગ્સથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે.
Published : November 6, 2026 at 7:19 PM IST
IND U19 VS NPL U19: ટીમ ઈન્ડિયા માટે પોતાની રમતથી હલચલ મચાવનાર ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર આર્યવીર સેહવાગે સનસનાટી મચાવી દીધી છે. ડાબા હાથના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન વીરેન્દ્રના પુત્ર આર્યવીર પણ પોતાના પિતાના પગલે ચાલ્યા છે. તે તોફાની રીતે ઇનિંગ્સ શરૂ કરવા માટે પણ જાણીતા છે. આર્યવીર ફરી એકવાર અજાયબીઓ કરી છે. તેણે નેપાળ સામે મેદાન પર તબાહી મચાવી છે. વાસ્તવમાં, ભારતની અંડર-19 ટીમે ACC મેન્સ અંડર-19 એશિયા કપ 2026 ના ગ્રુપ A મેચમાં નેપાળ સામે અદ્ભુત પ્રદર્શન કર્યું છે.
આજે, 6 નવેમ્બર (શુક્રવાર) ના રોજ, અલ અમરત ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભારત અંડર-19 અને નેપાળ અંડર-19 વચ્ચે મેચ રમાઈ. આ મેચમાં, ભારતીય બોલરોએ નેપાળને 42.3 ઓવરમાં 10 વિકેટે 128 રન પર રોકી દીધું. ત્યારબાદ ભારતે 19.1 ઓવરમાં એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 129 રન બનાવીને મેચ 10 વિકેટથી જીતી લીધી. આ જીતમાં આર્યવીર સેહવાગે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
Sehwag and Raichandani made the chase look rather easy as Team India cruised to a convincing win in their opening fixture 🇮🇳 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvNEP #ACC https://t.co/jf60ipokcs— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 6, 2026
19 વર્ષીય આર્યવીર સેહવાગે 'ભારત-19' માટે ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી હતી. કેપ્ટન લક્ષ્ય રાજેશ રાયચંદાની સાથે મળીને તેણે પ્રથમ વિકેટ માટે 129 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. પોતાની ઇનિંગ્સ દરમિયાન, આર્યવીર સેહવાગે 7 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તે 52 બોલમાં 70 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો; તેણે 134.62 ના શાનદાર સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે બેટિંગ કરી અને પોતાની ટીમને 10 વિકેટથી વિજય અપાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
Glimpses of Aryavir Sehwag's rapid FIFTY 🔥 https://t.co/6IJ7RZEpnt— Cricbuzz (@cricbuzz) November 6, 2026
આર્યવીર તેના પિતાના પગલે ચાલી રહ્યો છે
આર્યવીર તેના પિતાના પગલે ચાલી રહ્યો છે. વીરેન્દ્ર સેહવાગ મેદાન પર પોતાની આક્રમક ઇનિંગ્સ માટે જાણીતા હતા, જેમાં તેઓ અવારનવાર ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકારતા હતા. હવે, આર્યવીર અંડર-19 સ્તરે ભારત માટે શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન મેળવવાથી માત્ર એક ડગલું દૂર છે. જો તે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં બેટિંગ દ્વારા આ રીતે શાનદાર પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખશે, તો તે ટૂંક સમયમાં જ 'ટીમ ઇન્ડિયા'માં પોતાનું સ્થાન બનાવી લેશે.
આ મેચમાં 18 વર્ષીય ભારત અંડર-19 ના કેપ્ટન લક્ષ્ય રાજેશ રાયચંદાનીએ પણ શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેણે પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 63 બોલનો સામનો કર્યો હતો. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં કુલ 7 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા અને 84.13 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 53 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચમાં ભારત તરફથી બોલિંગ કરતા, ઇશાન શુદ અને અર્જુન રાજપૂતે 3-3 વિકેટ લીધી હતી. ટીમ તરફથી યશવીર ગૌરે 3 વિકેટ લીધી હતી. કાવ્યા પટેલ અને માલન ચૌહાણે 1-1 વિકેટ લીધી હતી.
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