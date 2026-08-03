ભારત પ્રવાસ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમની જાહેરાત, રાજકોટ અને અમદાવાદમાં મેચ રમાશે
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતના પ્રવાસ માટે 16 સભ્યોની અંડર-19 ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમ 13 સપ્ટેમ્બરથી 9 ઓક્ટોબર દરમિયાન ત્રણ વન-ડે મેચ અને બે ચાર-દિવસીય મેચ રમશે.
Published : August 3, 2026 at 7:21 PM IST
IND U19 VS AUS U19: આવતા મહિને ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે મુકાબલો થતાં યુવા ક્રિકેટનો ઉત્સાહ જોવા મળશે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતના પ્રવાસ માટે તેની અંડર-19 પુરુષ ટીમની જાહેરાત કરી છે. 16 સભ્યોની ટીમ સપ્ટેમ્બરથી ઓક્ટોબર સુધી એક મહિનાનો પ્રવાસ કરશે, જેમાં ભારતીય અંડર-19 ટીમ સામે વન-ડે અને ચાર દિવસીય મેચ રમશે. ભવિષ્યના પડકારો સામે ઓસ્ટ્રેલિયાના ઉભરતા સ્ટાર્સ માટે આ પ્રવાસને મહત્વપૂર્ણ તૈયારી તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના યુવા રાષ્ટ્રીય પસંદગી પેનલે આ ટીમની પસંદગી કરી છે, જેમાં દેશભરના છ રાજ્યોના ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. ક્વીન્સલેન્ડમાં છ ખેલાડીઓ સાથે સૌથી વધુ પ્રતિનિધિત્વ છે, જ્યારે ટીમમાં ન્યૂ સાઉથ વેલ્સના ચાર, વિક્ટોરિયાના ત્રણ, દક્ષિણ ઓસ્ટ્રેલિયા અને પશ્ચિમ ઓસ્ટ્રેલિયાના બે-બે અને તાસ્માનિયાનો એક ખેલાડીનો પણ સમાવેશ થાય છે. ભારતના પ્રવાસ દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ 13 સપ્ટેમ્બરથી 9 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાજકોટ અને અમદાવાદમાં ભારતીય અંડર-19 ટીમ સામે ત્રણ વન-ડે મેચ અને બે ચાર-દિવસીય મેચ રમશે. ઉપખંડની પડકારજનક પરિસ્થિતિઓમાં રમવું એ યુવા ખેલાડીઓની ટેકનિકલ કુશળતા અને માનસિક સ્થિતિસ્થાપકતાની મોટી કસોટી માનવામાં આવે છે.
Introducing our Australian Men's Under 19 squad to tour India next month 👋 pic.twitter.com/1z8Vf6erj7— Cricket Australia (@CricketAus) August 2, 2026
ભારતીય મૂળના ખેલાડી નીલ પટેલનો સમાવેશ
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતના પ્રવાસ માટે પોતાની અંડર-19 ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ભારતીય મૂળના ખેલાડી નીલ પટેલનો સમાવેશ થાય છે. ભારતમાં જન્મેલા આ યુવા બેટ્સમેનને આગામી મહિને ભારત સામે રમાનારી મલ્ટી-ફોર્મેટ શ્રેણી માટે 16 સભ્યોની ઓસ્ટ્રેલિયન અંડર-19 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
નીલ પટેલ કોણ છે?
નીલ પટેલ ભારતીય મૂળનો એક આશાસ્પદ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનિંગ બેટ્સમેન છે જે જરૂર પડ્યે ઓફ સ્પિન બોલિંગ પણ કરે છે. તેણે પોતાની ટેકનિક, ધીરજ અને સતત રન બનાવવાની ક્ષમતા દ્વારા ઓસ્ટ્રેલિયન જુનિયર ક્રિકેટમાં પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું છે. તેણે યુનિવર્સિટી ઓફ ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ (UNSW) ક્રિકેટ ક્લબનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી વખતે માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
ટિમ નીલ્સને મળી કોચિંગની જવાબદારી
ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમના ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર ટિમ નીલ્સનને ટીમના કોચિંગની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. નીલ્સન લાંબા સમયથી ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના યુવા વિકાસ કાર્યક્રમ સાથે સંકળાયેલા છે અને હાલમાં ડાર્વિનમાં બાંગ્લાદેશ સામે રમાનારી ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા XI ટીમના ઇન્ચાર્જ છે.
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના રાષ્ટ્રીય વિકાસ વડા, સોન્યા થોમ્પસન, એ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રવાસ ખેલાડીઓની કારકિર્દીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. તેમના મતે, ભારત જેવી પડકારજનક પરિસ્થિતિઓમાં મજબૂત વિરોધી ટીમ સામે રમવાથી ખેલાડીઓને તમામ ફોર્મેટમાં પોતાને ચકાસવાની અને તેમની રમતને સુધારવાની ઉત્તમ તક મળશે. ટિમ નીલ્સનની નિમણૂકનું સ્વાગત કરતાં, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે યુવા ખેલાડીઓને તેમના અનુભવનો ખૂબ ફાયદો થશે.
ઓસ્ટ્રેલિયન અંડર-19 ટીમ: કેસી બાર્ટન, હેડન બાર્બ્યુલોવિક, એલી બ્રેઈન, વિલ બાયર્ન્સ, બ્લેક કોટલ, જેક ચોઝનેક, સ્પેન્સર ગ્રીન, કોનોર ગ્રેગરી, ચાર્લી હેન્ડરસન, જેડ હોલિક, મેથ્યુ લફ, નીલ પટેલ, જેકબ પીટ્ઝ, પેટ્રિક સુલિવાન, થિયો સિંગોસ અને થોમસ વાસિયો.
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