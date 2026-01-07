વૈભવ સૂર્યવંશી ફરી ચમક્યો, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 63 બોલમાં વર્ષ 2026ની પ્રથમ સદી ફટકારી
વૈભવે 63 બોલમાં વર્ષની પોતાની પ્રથમ સદી ફટકારી, જે યુવા વનડેમાં ચોથી સૌથી ઝડપી સદી બની.
Published : January 7, 2026
હૈદરાબાદ: ભારતની યુવા ટીમે થોડા દિવસ પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી મેચ જીતીને શ્રેણી સુરક્ષિત કરી હતી. તે મેચમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ યુવા વનડેમાં ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. બુધવારની મેચમાં કેપ્ટનની બેટિંગ પણ ચમકી. વૈભવે 63 બોલમાં વર્ષની પોતાની પ્રથમ સદી ફટકારી, જે યુવા વનડેમાં ચોથી સૌથી ઝડપી સદી બની.
ઓપનર એરોન જ્યોર્જે પણ કેપ્ટન વૈભવ સાથે સદી ફટકારી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે 50 ઓવરમાં સાત વિકેટે 393 રન બનાવ્યા, જેમાં બેવડી સદી હતી. વૈભવે 74 બોલમાં 127 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 છગ્ગા અને નવ ચોગ્ગા ફટકાર્યા. આ દરમિયાન, એરોન જ્યોર્જે 106 બોલમાં 118 રનની ઈનિંગમાં 16 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. તેમની ઓપનિંગ ભાગીદારીમાં 227 રન ઉમેર્યા.
મંગળવાર સુધી, વૈભવ સૂર્યવંશીએ યુવા વનડેમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. બિહારના આ ક્રિકેટરે ગયા જુલાઈમાં વોર્સેસ્ટરમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે 52 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. ગઈકાલે, પાકિસ્તાનના સમીર મિન્હાસે તેનો રેકોર્ડ તોડીને યુવા વનડેમાં નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. પાકિસ્તાની બેટ્સમેને ઝિમ્બાબ્વે સામે માત્ર 42 બોલમાં ત્રિ-અંકી સદી ફટકારી હતી. આજે, 14 વર્ષનો વૈભવ કદાચ ફરીથી તે રેકોર્ડ તોડવાનો લક્ષ્ય રાખતો હતો. જોકે તે પાકિસ્તાની બેટ્સમેનનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવામાં નિષ્ફળ ગયો, યુવા ટીમના સ્ટોપગેપ કેપ્ટને શાનદાર ઇનિંગ રમી.
વૈભવે આજે બેનોનીના વિલ્મૂર પાર્ક ખાતે માત્ર 63 બોલમાં સદી ફટકારીને સ્ટાઇલમાં ઉજવણી કરી. યુવા વનડે ક્રિકેટમાં આ સંયુક્ત રીતે ચોથી સૌથી ઝડપી સદી છે. 2022 માં, પાકિસ્તાની બેટ્સમેન કાસિમ અકરમે એટલા જ બોલમાં સદી ફટકારી હતી. વૈભવ સૂર્યવંશીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી મેચમાં 24 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા હતા. તે મેચમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સનો ક્રિકેટર (યુવા વનડેમાં) અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય પણ બન્યો. સૂર્યવંશીની બેટિંગ 'ગૌરવ'એ ઋષભ પંતનો દસ વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો.
યુવા ટીમના કેપ્ટને માત્ર 15 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, પંતનો 18 રનનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. અને બુધવારે પોતાની સદી સાથે, આ શાનદાર ઓપનરે 15 જાન્યુઆરીથી શરૂ થનારા આગામી અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની તૈયારીઓ જોરદાર રીતે પૂર્ણ કરી.
