રાજકોટમાં લક્ષ્ય રાયચંદાનીનો ડબલ ધમાકો, ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ફટકારી બેવડી સદી
રાજકોટમાં ભારત અંડર-19 અને ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 વચ્ચે રમાઈ રહેલી ટેસ્ટ મેચમાં ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન લક્ષ્ય રાયચંદાનીએ ઈતિહાસ રચ્યો છે.
Published : September 29, 2026 at 3:09 PM IST
IND U 19 VS AUS U 19: રાજકોટના નિરંજન શાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ભારત અંડર-19 અને ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 વચ્ચે પ્રથમ અનઓફિશિયલ ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં 17 વર્ષીય બેટ્સમેન લક્ષ્ય રાયચંદાનીએ શાનદાર બેવડી સદી ફટકારી છે. મેચના બીજા દિવસે, તેણે માત્ર 256 બોલમાં 20 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી અણનમ 210 રન બનાવ્યા હતા. તેની આ શાનદાર ઇનિંગ્સને કારણે ભારત અંડર-19 ટીમે પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 430 રન નોંધાવ્યા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 213 રનની મજબૂત સરસાઈ મેળવી લીધી.
લક્ષ્ય રાયચંદાનીએ બેવડી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો
લક્ષ્ય રાયચંદાનીએ રાજકોટમાં બેવડી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. તે યુવા ટેસ્ટ મેચોમાં બે બેવડી સદી ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ યુવા ક્રિકેટર બન્યો. જમણા હાથના આ બેટ્સમેનએ અગાઉ શ્રીલંકા પ્રવાસ દરમિયાન ગેલમાં 207 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, અને ત્યારબાદ કોલંબોમાં સદી ફટકારી હતી. હવે, તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.
What an innings!— Shayan Acharya (@ShayanAcharya) September 28, 2026
Lakshya Raichandani brings up his 200 as India U-19 maintains dominance. @sportstarweb pic.twitter.com/BSS6bzFN3j
રાયચંદાનીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વનડેમાં પણ સદી ફટકારી છે
આ મહિનાની શરૂઆતમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી યુવા વનડેમાં અણનમ 110 રન બનાવનાર 17 વર્ષીય રાયચંદાનીએ ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં પણ શાનદાર બેટિંગ કરી અને પોતાનું સારું ફોર્મ જાળવી રાખ્યું. ઓપનર સાગર વિર્ક માત્ર 11 રન બનાવીને આઉટ થયા પછી, રાયચંદાનીએ દિવસભર સાવધાનીપૂર્વક બેટિંગ કરી. બીજા છેડે વિકેટો સતત પડતી હોવા છતાં, તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરોને પોતાના પર હાવી થવા દીધા નહીં. દિવસના અંતે તે અણનમ રહ્યો.
રાયચંદાનીએ અન્ય બેટ્સમેનો સાથે મજબૂત ભાગીદારી બનાવી
રાયચંદાનીને કેપ્ટન યશવર્ધન ચૌહાણ (54 રન) અને મોહિત ઉલ્વા (અણનમ 58) તરફથી ઉત્તમ સહયોગ મળ્યો. રાયચંદાની અને મોહિતે અત્યાર સુધી નવમી વિકેટ માટે 137 રનની ભાગીદારી કરી છે. અગાઉ, તેમણે અને ચૌહાણે ત્રીજા નંબરે 124 રનની મજબૂત ભાગીદારી પણ કરી હતી. હવે, ટેસ્ટ મેચના ત્રીજા દિવસે, રાયચંદાની પોતાની ઇનિંગ લંબાવવા અને ત્રેવડી સદી ફટકારવાનો પ્રયાસ કરશે.
મેચની શરૂઆતમાં, ઓસ્ટ્રેલિયા 217 રનમાં ઓલઆઉટ થયું હતું, જેમાં બ્લેક કેટલ 102 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી ડાબોડી સ્પિનર ઇશાન ઓમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, તેણે 53 રનમાં 5 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે મોહિત ઉલ્વાએ પણ 37 રનમાં 3 વિકેટ લીધી હતી.
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