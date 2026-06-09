ટીમ ઈન્ડિયાની પ્રથમ વનડેમાં રોમાંચક જીત, અરશદ ખાને એક જ ઓવરમાં બાજી પલટી
ત્રિકોણીય શ્રેણીની પહેલી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રીલંકાને હરાવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયાની જીતનો હીરો અરશદ ખાન રહ્યો, જેણે એક જ ઓવરમાં મેચનું પાસું ફેરવી નાખ્યું હતું.
Published : June 9, 2026 at 7:00 PM IST
IND A VS SRI A: ત્રિકોણીય શ્રેણીની પહેલી મેચમાં, ભારત A ટીમે શ્રીલંકાને 8 રનથી હરાવ્યું. ભારતીય ટીમે મેચની અંતિમ ઓવરોમાં વિજય મેળવ્યો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ટીમ ઇન્ડિયાએ નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 277 રન બનાવ્યા; ટીમ માટે રુતુરાજ ગાયકવાડે સદી ફટકારી. જવાબમાં, શ્રીલંકાની ટીમ 48.5 ઓવરમાં 269 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. અરશદ ખાને અંતિમ ઓવરમાં બે વિકેટ ઝડપીને ટીમ ઇન્ડિયા માટે રોમાંચક વિજય મેળવ્યો. ગાયકવાડને તેની શાનદાર સદી માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો.
રુતુરાજ ગાયકવાડે સદી ફટકારી
આ મેચ માટે અપેક્ષાઓ ઘણી વધારે હતી, પરંતુ બધું આયોજન મુજબ ન થયું. વૈભવ 12 બોલમાં ફક્ત 14 રન બનાવી શક્યો, જ્યારે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન પ્રભસિમરન સિંહે 11 બોલમાં ફક્ત 2 રન બનાવ્યા. શરૂઆતમાં બે વિકેટ ગુમાવ્યા પછી, ગાયકવાડે પ્રિયાંશ આર્ય સાથે મળીને ઇનિંગને મજબૂત બનાવી; બંનેએ 53 બોલમાં ત્રીજી વિકેટ માટે 53 રનની ભાગીદારી કરી. પ્રિયાંશ 32 બોલમાં 32 રન બનાવીને કમનસીબે આઉટ થયો. તેના આઉટ થયા પછી, ગાયકવાડે અને તિલકએ સારી બેટિંગ કરી, ચોથી વિકેટ માટે 150 રનની ભાગીદારી કરી. ગાયકવાડે 114 બોલમાં 101 રન બનાવ્યા, જેમાં તેની ઇનિંગ દરમિયાન છ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. જોકે, કેપ્ટન તિલક ધીમી બેટિંગ કરી, 97 બોલમાં ફક્ત 60 રન બનાવ્યા. નીચલા ક્રમમાં, બદોની (18 બોલમાં 24 રન) અને સૂર્યાંશ શેગડે (14 બોલમાં 26 રન) ના ઝડપી દાવથી ટીમનો કુલ સ્કોર 277 સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી.
Against all odds… India ‘A’ refuse to fold, and it shows 👏💙— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 9, 2026
What a way to kick-start their #TalentTVCup campaign 🔥 #SonySportsNetwork #SonyLIV #TeamIndia #SLvIND pic.twitter.com/sVHIdjuNly
𝐑𝐮𝐭𝐮𝐫𝐚𝐣 🤝 𝐌𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 💯 𝐥𝐨𝐨𝐤 𝐞𝐟𝐟𝐨𝐫𝐭𝐥𝐞𝐬𝐬— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 9, 2026
Watch SL ‘A’ vs IND ‘A’ in the #TalentTVCup, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV 📺 #SonySportsNetwork #SonyLIV #TeamIndia #SLvIND pic.twitter.com/XmehEGTrni
ભારતીય બોલરોએ શાનદાર વાપસી કરી
278 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, શ્રીલંકાના ઓપનરોએ ટીમને મજબૂત શરૂઆત અપાવી. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન નિરોશન ડિકવેલા અને અવિષ્કા ફર્નાન્ડોએ પ્રથમ વિકેટ માટે 93 રન ઉમેર્યા. ડિકવેલા 47 રન બનાવીને આઉટ થયા, જ્યારે અવિષ્કા 45 રન બનાવીને આઉટ થયા. સદીરા સમરવિક્રમાએ પણ 46 રનની ઇનિંગ રમી. કેપ્ટન સહાન અરાચીગે 74 રન સાથે શ્રીલંકાનો ટોપ સ્કોરર રહ્યો, 72 બોલની ઇનિંગમાં તેણે છ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા. એક સમયે, શ્રીલંકાની જીત લગભગ નિશ્ચિત લાગતી હતી, પરંતુ ભારતીય બોલરોએ શાનદાર બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગ સાથે અંતિમ ઓવરમાં વાપસી કરી. શ્રીલંકાએ તેમની ઇનિંગની છેલ્લી ઓવરમાં (49મી) ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી અને આખી ટીમ 50 ઓવર પહેલા જ ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. અરશદ ખાન 49મી ઓવર બોલિંગ કરી રહ્યો હતો અને તે દરમિયાન બે વિકેટ લઈને મેચનું પાસુ ફેરવી દીધું.
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