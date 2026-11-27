IND A vs SL A: ઇન્ડિયા A રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાંથી બહાર, શ્રીલંકાએ સેમિફાઇનલમાં 8 વિકેટે હરાવ્યું
IND A vs SL A Semifinal: શ્રીલંકા Aએ ઇન્ડિયા Aના 318 રનના પડકારને 41.3 ઓવરમાં જ મેળવી લીધો હતો.
Published : November 27, 2026 at 10:09 AM IST
IND A vs SL A Semifinal: ખરાબ બોલિંગને કારણે ઇન્ડિયા A એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026માંથી બહાર થઇ ગયું છે. દોહામાં રમાયેલી ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ સેમી ફાઇનલ મેચમાં ભારતના બોલર શ્રીલંકા સામે 317 રનના પડકારને બચાવી શક્યા નહતા. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમે 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 317 રન બનાવ્યા હતા પરંતુ શ્રીલંકા Aના બેટ્સમેનોએ 318 રનના પડકારને 41.3 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને આસાનીથી મેળવી લીધો હતો.
શ્રીલંકા Aના બન્ને ઓપનરોએ ફટકારી સદી
શ્રીલંકા તરફથી બન્ને ઓપનરોએ સદી ફટકારી ભારતના હાથમાંથી મેચ છીનવી લીધી હતી. લસિથ ક્રૂસપુલેએ 107 બોલમાં 12 ફોર અને 3 સિક્સરની મદદથી 116 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે સિનેથ જયવર્ધનેએ માત્ર 70 બોલમાં 10 ફોર અને 6 સિક્સરની મદદથી 105 રનની ઇનિંગ રમી હતી. બન્ને ખેલાડીઓ વચ્ચે પ્રથમ વિકેટ માટે 174 રનની ભાગીદારી નોંધાઇ હતી. તે બાદ નિશાન મદુશ્કાએ 56 બોલમાં 58 રન અને કેપ્ટન પવન રથનાયકેએ 16 બોલમાં 31 રન બનાવીને પોતાની ટીમને ફાઇનલમાં પહોંચાડી હતી.
Full credit to the Sri Lankan batting unit for the way they chased this down. They were outstanding from start to finish and thoroughly deserve their place in the final #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #SLvIND #ACC https://t.co/8wBSbSt3oh— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 26, 2026
ઇન્ડિયા Aની ખરાબ બોલિંગ
આ હારનું સૌથી મોટું કારણ ઇન્ડિયા Aની ખરાબ બોલિંગ રહી હતી. ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણાએ 7 ઓવરમાં 61 રન આપ્યા હતા જ્યારે અરશદ ખાને 4 ઓવરમાં 46 રન આપ્યા હતા. આ સિવાય ઇન્ડિયા A માટે પોતાની પ્રથમ મેચ રમી રહેલા સ્પિનર તનુશ કોટિયને 6 ઓવરમાં 48 રન આપ્યા હતા. શાહબાઝ અહમદે 10 ઓવરમાં 56 રન આપ્યા હતા.
આ પહેલા ભારતના કેપ્ટન તિલક વર્માએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 8 વિકેટ ગુમાવીને 317 રન બનાવ્યા હતા. ઇન્ડિયા A તરફથી વૈભવ સૂર્યવંશીએ 40, અભિષેક શર્માએ 78, તિલક વર્માએ 53 અને શાહબાઝ અહેમદે 54 રન બનાવ્યા હતા.
શ્રીલંકા ફાઇનલમાં
આ જીત સાથે શ્રીલંકાની ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચી ગઇ છે જ્યાં હવે તેનો સામનો 29 નવેમ્બરે પાકિસ્તાન A અને બાંગ્લાદેશ A વચ્ચે 27 નવેમ્બરે રમાનારી બીજી સેમિફાઇનલની વિજેતા ટીમ સાથે થશે.
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