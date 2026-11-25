ક્રિકેટ ઇતિહાસની સૌથી વિચિત્ર વિકેટ, જુઓ બોલર સામે બેટ્સમેન લાચાર
WBBL 12 માં એક દુર્લભ ઘટના જોવા મળી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની સ્ટાર બેટ્સમેન સમયસર ક્રીઝ પર પહોંચી શકી નહીં અને તેને 'ટાઇમ આઉટ' જાહેર કરવામાં આવી.
Published : November 25, 2026 at 7:13 PM IST
મહિલા બિગ બેશ લીગ (WBBL) 12 દરમિયાન ક્રિકેટ ચાહકોએ એક દુર્લભ અને આશ્ચર્યજનક દૃશ્ય જોયું. મેચ દરમિયાન, વેસ્ટ ઇન્ડીઝની સ્ટાર બેટ્સમેન ડિએન્ડ્રા ડોટિન સમયસર ક્રીઝ પર પહોંચી શકી ન હતી, જેના કારણે તેણીને ટાઇમ આઉટ જાહેર કરવામાં આવી હતી. ડોટિનના આઉટ થયા પછી, મેદાન પર એક વધુ રસપ્રદ દ્રશ્ય ઉભરી આવ્યું. નિયમો હેઠળ, બોલર સારાહ ગ્લેનને સ્ટમ્પ પર બોલિંગ કરવાની તક આપવામાં આવી હતી, જોકે ત્યાં કોઈ બેટ્સમેન હાજર નહોતો. ગ્લેને બોલિંગ કરીને સ્ટમ્પ ઉખેડી નાખ્યા, જે ઘટના સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બની.
ક્રિકેટમાં "ટાઇમ આઉટ" નો નિયમ જણાવે છે કે વિકેટ પડ્યા પછી, નવા બેટ્સમેનને આગામી બોલનો સામનો કરવા માટે ચોક્કસ સમયની અંદર ક્રીઝ પર હોવું આવશ્યક છે. આમ કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે વિરોધી ટીમ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી શકે છે, અને બેટ્સમેનને આઉટ જાહેર કરવામાં આવી શકે છે. WBBL માં આ દુર્લભ ઘટનાએ ફરી એકવાર ક્રિકેટના ઓછા જાણીતા નિયમ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. ડોટિનના ટાઇમ આઉટ અને સારાહ ગ્લેનના "ફ્રી બોલ" ના ફોટા અને વીડિયો હવે ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
આ નિર્ણય MCC કાયદા 40 (ટાઈમ આઉટ) અને WBBL પ્લેઈંગ કન્ડીશન પર આધારિત હતો. WBBL માં, વિકેટ પડ્યા પછી અથવા બેટ્સમેન આઉટ થયા પછી નવા બેટ્સમેનને નિર્ધારિત સમય (સામાન્ય રીતે 90 સેકન્ડ) માં આગળનો બોલ રમવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. જો તેઓ સમયસર સ્ટ્રાઈક લેવામાં નિષ્ફળ જાય, તો ફિલ્ડિંગ ટીમ "ટાઈમ આઉટ" માટે અપીલ કરી શકે છે.
Extraordinary. Deandra Dottin was late to the middle. Now she's out after Sarah Glenn hit the stumps with a ball she couldn't face! #WBBL12 https://t.co/lsG3SZAw8b— Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 25, 2026
ડીએન્ડ્રા ડોટિનના કિસ્સામાં આવું જ બન્યું. તે સમયમર્યાદામાં બેટિંગ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ, અને ટાઈમ આઉટ અપીલ સફળ રહી. સારાહ ગ્લેનને આપવામાં આવેલા "ફ્રી બોલ" માટે, આ કોઈ અલગ નિયમ નથી. જ્યારે ટાઈમ આઉટ અપીલ સ્વીકારવામાં આવે છે, ત્યારે અમ્પાયર ઔપચારિક રીતે આઉટ થવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરે છે. આ સમય દરમિયાન, બોલર સ્ટમ્પને ફટકારીને અથવા બેલ્સને દૂર કરીને આઉટ પૂર્ણ કરતો જોવા મળે છે.
WBBLનો અનોખો નિયમ: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં, બેટ્સમેનને મોડા પડવા બદલ સીધો આઉટ આપવામાં આવે છે, પરંતુ WBBLમાં આ સ્થિતિમાં એક ખાસ નિયમ છે. બેટ્સમેનને સીધો આઉટ આપવાને બદલે, વિરોધી બોલરને ખાલી સ્ટમ્પ પર બોલ ફેંકવા માટે ફ્રી બોલ આપવામાં આવે છે, જ્યારે બેટ્સમેન પીચની ધાર પર રહે છે.
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