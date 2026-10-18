વૈભવ સૂર્યવંશી ન્યુઝીલેન્ડમાં પણ કોઈ T20I મેચ રમશે નહીં! જાણો આ પાછળનું કારણ?
વૈભવ સૂર્યવંશીને ન્યુઝીલેન્ડ સાથે રમાનારી T20 શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તેને રમવાની તક મળવી અશક્ય લાગે છે.
Published : October 18, 2026 at 8:36 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર યુવા ઓપનર વૈભવ સૂર્યવંશીને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણીમાં રમવાની તક મળી ન હતી. તેણે પાંચેય મેચ બેન્ચ પર બેસીને પોતાના વારાની રાહ જોતા વિતાવી. વૈભવને ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ માટે પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. આનાથી પ્રશ્ન ઉભો થાય છે: શું તેને કિવીઝ સામેની પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણીમાં એક પણ મેચ રમવાની તક મળશે? ચાલો તે પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ...
શું વૈભવ સૂર્યવંશીને તક મળશે?
ભારત ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસ પર પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણી રમવાનું છે. વૈભવ સૂર્યવંશીનો ભારતીય ટીમમાં ચોક્કસ સમાવેશ થાય છે, પરંતુ આ યુવા ખેલાડીને આ શ્રેણી માટે ફરી એકવાર બેન્ચ પર રાહ જોવી પડી શકે છે. વાસ્તવમાં, આ અમે નથી કહી રહ્યા, પરંતુ મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરના તાજેતરના નિવેદનો આ સ્પષ્ટ કરે છે. હા, મેનેજમેન્ટ એવા ખેલાડીઓને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યું છે જેમણે તેમના માટે વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે અને પહેલેથી જ ટીમમાં છે.
𝐋𝐄𝐓𝐇𝐀𝐋 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆! 🎯🗣️ Ashwin breaks down Vaibhav’s big opportunity in New Zealand: gaining crucial exposure, learning from veterans, and growing into a serious threat! 💥🏏 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st T20I, on 22nd Oct, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 18, 2026
શ્રેયસ ઐયરે વૈભવ સૂર્યવંશી વિશે શું કહ્યું?
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની પાંચમી T20I પછી, શ્રેયસ ઐયરે ખુલાસો કર્યો કે, વૈભવ સૂર્યવંશીને પાંચ મેચની T20I શ્રેણીની એક પણ મેચમાં રમવાની તક કેમ ન મળી.
મેચ પછીની પ્રેઝન્ટેશનમાં, શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું, "હું તેને ફક્ત એટલું જ કહું છું કે તેને ચોક્કસપણે તક મળશે. જુઓ, અમારી પાસે બે બેટ્સમેન છે જેમણે અમારા માટે વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે અને સતત રન બનાવ્યા છે. તેથી, જો તમે તમારી પ્રક્રિયાને વળગી રહો અને તમારી માનસિકતા થોડી હળવી રાખો, એટલે કે, હમણાં તક વિશે વધુ ન વિચારો તો વધુ સારું રહેશે."
Shreyas Iyer said, “I just keep telling Vaibhav Sooryavanshi, ‘You will get your opportunities. If you're consistent with your process, keep your mindset a bit light, and don't think too much about not getting an opportunity. You have to wait sometimes. We've got two fantastic openers who won us the WC and who've been consistent throughout”.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 17, 2026
ઐયરે વધુમાં કહ્યું, "હું સમજી શકું છું કે તેના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે, ખાસ કરીને IPLની શાનદાર સીઝન પછી. પરંતુ ક્યારેક તમારે રાહ જોવી પડે છે. અમારી પાસે બે ઉત્તમ ઓપનર છે જે સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીથી હું તેની સાથે આવી જ વાતચીત કરી રહ્યો છું."
આવી સ્થિતિમાં, કેપ્ટન શ્રેયસ ઐય્યરનું નિવેદન સૂચવે છે કે વૈભવ સૂર્યવંશીએ બેન્ચ પર બેસીને પોતાનો વારો આવે ત્યાં સુધી રાહ જોવી પડશે જ્યાં સુધી અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસન રન બનાવી રહ્યા છે. નોંધનીય છે કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની T20 શ્રેણીમાં બંને ઓપનર સારા ફોર્મમાં હતા. તેથી, 15 વર્ષીય ખેલાડીને પોતાનો વારો આવે તે શક્ય છે.
ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમઃ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, શિવમ દુબે, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, નમન ધીર, પ્રિન્સ યાદવ, મયંક કુમાર, અર્શદિપ સિંહ, ભુવનેશ્વર કુમાર, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદિપ યાદવ.
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