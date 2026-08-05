વર્લ્ડ કપ પહેલા અજીત અગરકરનું પત્તું કપાયુ તો કોણ બનશે ચીફ સિલેક્ટર? આ 3 નામ રેસમાં સૌથી આગળ
જો BCCI અજીત અગરકરને ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય પસંદગીકાર પદ પરથી દૂર કરે છે, તો તેમનું સ્થાન કોણ લેશે? ત્રણ નામો રેસમાં સૌથી આગળ છે.
Published : August 5, 2026 at 2:07 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટમાં પરિવર્તનનો સમય આવી ગયો હોય તેવું લાગે છે. એક રિપોર્ટ મુજબ ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરને તેમના પદ પરથી દૂર કરી શકાય છે. બીસીસીઆઈ તેમના પ્રદર્શનથી અસંતુષ્ટ હોવાનું કહેવાય છે અને તેમને બદલવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. અગરકરનો પ્રારંભિક કાર્યકાળ જૂન 2026 માં સમાપ્ત થયો હતો, ત્યારબાદ બીસીસીઆઈએ તેમને વધારાના ત્રણ મહિના માટે મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે જાળવી રાખ્યા હતા. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ તેમનો કાર્યકાળ 2027 ODI વર્લ્ડ કપ સુધી ખાસ કરીને જૂન 2027 સુધી લંબાવવાનો ઈરાદો રાખ્યો હતો, પરંતુ હવે એક રિપોર્ટ મુજબ ODI વર્લ્ડ કપ શરુ થાય તે પહેલાં અગરકરને પદ પરથી દૂર કરી શકાય છે.
અગરકરનું સ્થાન જોખમમાં
એ નોંધનીય છે કે આયર્લેન્ડ પ્રવાસ પછી ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ટી20 અને વનડે ફોર્મેટમાં ટીમ ઇન્ડિયાનું નબળું પ્રદર્શન મુખ્ય કારણ હોઈ શકે છે. વધુમાં, ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન રોહિત શર્માની સંભવિત નિવૃત્તિ અંગેના સમાચાર , ત્યારબાદ બીસીસીઆઈ સચિવ દેવજીત સૈકિયાના નિવેદન- અગરકરની સલાહ લીધા વિના- કે રોહિત રમવાનું ચાલુ રાખશે અને ODI વર્લ્ડ કપ ટીમનો ભાગ હતો, એ પણ અગરકરની પસંદગી પ્રક્રિયા પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
🚨BIG UPDATE ON INDIAN CRICKET 🚨— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) August 5, 2026
Ajit Agarkar’s position as chief selector is reportedly under threat, with V. V. S. Laxman emerging as a strong contender to replace him.
Agarkar was expected to get an extension until the 2027 ODI World Cup, but reports about Rohit Sharma… pic.twitter.com/nLP5oDLoiB
અજિત અગરકરનું સ્થાન કોણ લઈ શકે?
જો અજિત અગરકરને તેમના પદ પરથી દૂર કરવામાં આવે છે, તો ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે કોણ પદ સંભાળશે? ચાહકો જવાબ જાણવા માટે ઉત્સુક છે. અગરકરના સંભવિત અનુગામી તરીકે ત્રણ નામો ઉભરી આવ્યા છે. યાદીમાં ટોચ પર ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર વીવીએસ લક્ષ્મણ છે; કેટલાક બીસીસીઆઈ અધિકારીઓ લક્ષ્મણને ટેકો આપવાનું વિચારી રહ્યા છે, જે હાલમાં સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં ક્રિકેટના વડા તરીકે સેવા આપે છે. અગાઉ, અહેવાલોમાં એવું પણ સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને કોચ રવિ શાસ્ત્રીને મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે નિયુક્ત કરી શકાય છે. વધુમાં, ભૂતપૂર્વ ભારતીય સ્પિનર રવિચંદ્રન અશ્વિનનું નામ પણ આ સંદર્ભમાં સામે આવ્યું હતું, કેટલાક અહેવાલો સૂચવે છે કે તે આ ભૂમિકા માટે દાવેદાર હતા.
🚨 BREAKING NEWS 🚨— indianTeamCric (@Teamindiacrick) August 5, 2026
VVS Laxman likely to take over Ajit Agarkar as selection chairman of Team India. pic.twitter.com/DKKTwb9JBw
જુલાઈ 2023 માં અજિત અગરકરને ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, પસંદગી સમિતિએ ઘણા વરિષ્ઠ ખેલાડીઓને પડતા મૂક્યા અને નવી, યુવા પ્રતિભાઓને તકો આપી. અગરકરે ટીમમાં મોટી સંખ્યામાં ઓલરાઉન્ડરોને તકો પૂરી પાડી. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ટીમે 2024 T20 વર્લ્ડ કપ, 2026 T20 વર્લ્ડ કપ અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી. હવે, જો અગરકરને દૂર કરવામાં આવે છે, તો ટીમ ઈન્ડિયામાં મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે.
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