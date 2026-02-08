"વૈભવ સૂર્યવંશીની તાત્કાલિક ધરપકડ કરો," ક્રિકેટ બોર્ડે માંગ કરી, શા માટે?
ICC મેન્સ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ મેચમાં, વૈભવે ઇંગ્લેન્ડ સામે માત્ર 80 બોલમાં 175 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી.
Published : February 8, 2026 at 1:21 PM IST
મુંબઈ: ભારતના યુવા ઓપનર વૈભવ સૂર્યવંશીએ અંડર-19 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં એક એવો કારનામો કર્યો જે ઇતિહાસમાં અંકિત થઈ ગયો. ઝિમ્બાબ્વેના હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાયેલી ICC મેન્સ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ મેચમાં, વૈભવે ઇંગ્લેન્ડ સામે માત્ર 80 બોલમાં 175 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમીને અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા, જેનાથી ટીમ ઇન્ડિયા છઠ્ઠી વખત વર્લ્ડ કપ જીતી શકી.
વૈભવ સૂર્યવંશીની ધરપકડની માંગ: હકીકતમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાની ઇનિંગમાં 15 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગા ફટકાર્યા, જેમાં ફક્ત બાઉન્ડ્રી દ્વારા જ 150 રન પૂરા કર્યા. આ વિસ્ફોટક ઇનિંગે ભારતીય ટીમને નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 411 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવવામાં મદદ કરી. તેની ઇનિંગ બાદ, આઇસલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે વૈભવ સૂર્યવંશીની ધરપકડની સીધી માંગ કરતી પોસ્ટ પોસ્ટ કરીને હંગામો મચાવી દીધો છે.
Someone arrest Vaibhav Sooryavanshi right now. This violence on the field against the English bowlers is X-rated!— Iceland Cricket (@icelandcricket) February 6, 2026
પુનેરી તોમન્યામાં વૈભવના વખાણ: રમૂજી પોસ્ટ માટે જાણીતી આઇસલેન્ડ ક્રિકેટે વૈભવ સૂર્યવંશીની આક્રમક ઇનિંગ પછી એક પોસ્ટ દ્વારા બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. તેની પોસ્ટમાં, તેણે કહ્યું, "હમણાં જ વૈભવ સૂર્યવંશીની ધરપકડ કરો. ઇંગ્લિશ બોલરો સામે મેદાન પરની આ હિંસા 'એક્સ-રેટેડ' છે," અને આઇસલેન્ડ ક્રિકેટે પુનેરી તોમન્યામાં વૈભવના વખાણ કર્યા. નેટીઝન્સે પોસ્ટ પર રમુજી ટિપ્પણીઓ પણ કરી.
ટીમ ઇન્ડિયાનો ઐતિહાસિક વિજય: અંડર-19 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચમાં ભારતે ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો. ટીમ ઇન્ડિયાએ બહાદુરીથી ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું. ભારતે 50 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને રેકોર્ડ 411 રન બનાવ્યા. વૈભવ સૂર્યવંશીના 175 રનની મદદથી મેચનું પાસુ ફેરવી દીધું. ભારતીય ટીમે વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર 350 થી વધુ રન બનાવ્યા. જોકે, ઇંગ્લેન્ડે વિશાળ લક્ષ્ય હાંસલ કરવા માટે સંઘર્ષ કર્યો અને દબાણ હેઠળ તેની ગતિ જાળવી શક્યું નહીં.
