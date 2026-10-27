2 સ્થાન માટે 7 ટીમો રેસમાં, ટીમ ઈન્ડિયા પાસે WTC ફાઈનલમાં પહોંચવા માત્ર એક જ રસ્તો બાકી
ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025-27 ની રેસમાંથી બે ટીમો બહાર થઈ ગઈ છે. અન્ય બે ટીમોનું પણ બહાર થવું નિશ્ચિત જણાય છે.
Published : October 27, 2026 at 1:51 PM IST
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક ટેસ્ટ મેચ શરૂ થવા જઈ રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલી મેચ જીતી હતી, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા બીજી જીતી હતી. આ મેચ જીતનાર ટીમ શ્રેણી જીતશે. વધુમાં, આ મેચની અસર ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના સ્ટેન્ડિંગ પર પડશે. ઓસ્ટ્રેલિયાની જીત તેમને ટોચ પર રાખશે. દક્ષિણ આફ્રિકાની જીત તેમને ટોચના બેમાં ધકેલી દેશે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા ત્રીજા સ્થાને સરકી જશે.
ટીમ ઈન્ડિયાની સ્થિતિ શું છે?
ભારતીય ટીમે અત્યાર સુધી રમાયેલી 11 મેચોમાં 5 જીત અને 4 હાર નોંધાવી છે. 51.52 ટકા પોઈન્ટ્સ સાથે, ટીમ હાલમાં પાંચમા સ્થાને છે. આગામી બે શ્રેણીઓમાં ભારતની હજુ 7 મેચો રમવાની બાકી છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી 19 નવેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. ત્યારબાદ, આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ 'બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી' માટે ભારતનો પ્રવાસ કરશે. ટોચની બે ટીમોમાં સ્થાન મેળવવા અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપની ફાઈનલ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે, ભારતે બાકી રહેલી 7 મેચોમાંથી ઓછામાં ઓછી 6 મેચ જીતવી જરૂરી છે. જો ભારત ન્યુઝીલેન્ડ સામેની બંને ટેસ્ટ મેચ હારી જાય છે, તો ફાઈનલમાં પહોંચવાની તેમની શક્યતાઓ લગભગ સમાપ્ત થઈ જશે, ભલે પછી તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની તમામ 5 મેચ જીતી જાય તો પણ.
🚨 ICC WTC 2025-27 × POINTS TABLE 🚨 - Australia still on top after loss v SA. - BlackCaps on 2nd and Proteas on 3rd spot. https://t.co/4lKdEbpTIT— Maina Singh (@Maina_Singhx77) October 22, 2026
આઈસીસી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં નવ ટીમો ભાગ લે છે. ટોચની બે ટીમો ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થાય છે. પાકિસ્તાને અત્યાર સુધીમાં નવ મેચ રમી છે અને તેના ફક્ત પાંચ પોઈન્ટ છે, જે નવમા ક્રમે છે. આ સાથે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. ઈંગ્લેન્ડના ફક્ત 38.54 ટકા પોઈન્ટ છે. ટીમ રેસમાં છે. શ્રીલંકા પાસે 33.33 ટકા પોઈન્ટ છે પરંતુ હજુ પણ ત્રણ શ્રેણી રમવાની બાકી છે. જોકે તેણે બે બહાર શ્રેણી રમવાની છે, તે ઘરઆંગણે દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કરે છે. આ તેનો માર્ગ મુશ્કેલ બનાવે છે.
બાંગ્લાદેશ પાસે ફાઇનલમાં પહોંચવાની સારી તક છે
બાંગ્લાદેશે ઓસ્ટ્રેલિયાને ઘરઆંગણે હરાવીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. તેઓ ઘરઆંગણે ઇંગ્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે રમશે. બાંગ્લાદેશ ઘરઆંગણે બંને ટીમોને હરાવી શકે છે. તેમની પાસે દક્ષિણ આફ્રિકામાં બે ટેસ્ટ પણ છે. જો તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસમાં જેવું પ્રદર્શન કરે છે, તો તેમને ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલમાં પહોંચતા અટકાવવાનું મુશ્કેલ બનશે.
દક્ષિણ આફ્રિકા, જેની ટાઇટલ જીત એક મેચમાં બરાબરી પર છે, તેમની પાસે શ્રેષ્ઠ તકો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ચાર મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવાના છે. આ શ્રેણી જીતનાર ટીમ લગભગ ચોક્કસપણે ફાઇનલમાં પહોંચશે. દક્ષિણ આફ્રિકા પણ રેસમાં મજબૂત રીતે આગળ છે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ટીમે આ ચક્રમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, ભારત અને પાકિસ્તાનમાં ટેસ્ટ મેચ જીતી છે. તેઓ ઘરઆંગણે બાંગ્લાદેશ અને ઇંગ્લેન્ડ સામે રમશે.
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