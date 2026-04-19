ODI વર્લ્ડ કપ 2027 પહેલા BCCIનો મોટો નિર્ણય, અજિત અગરકરનો કાર્યકાળ લંબાયો

ટીમ ઈન્ડિયાના ચીફ સિલેક્ટર તરીકે અજિત અગરકરનો કાર્યકાળ એક વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવ્યો છે. બીસીસીઆઈએ આગામી વનડે વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લીધો છે.

BCCI GIVE AJIT AGARKAR CONTRACT EXTENSION (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 5:27 PM IST

AJIT AGAR CONTRACT EXTENSION: ટીમ ઈન્ડિયાના ચીફ સિલેક્ટર તરીકે અજિત અગરકરનો કાર્યકાળ આ વર્ષના જૂનમાં પૂર્ણ થવાનો છે. જોકે, તેમનો કાર્યકાળ સત્તાવાર રીતે પૂરો થાય તે પહેલાં જ, BCCIએ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. ચીફ સિલેક્ટર અજિત અગરકરનો કાર્યકાળ હવે લંબાવવામાં આવ્યો છે. બોર્ડે તેમનો કરાર રિન્યુ કર્યો છે, જેના કારણે તેમનો કાર્યકાળ એક વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય 2027ના ODI વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ટીમ પસંદગી પ્રક્રિયામાં સાતત્ય સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

ખાસ કરીને, તેમનો કાર્યકાળ હવેથી એક વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવ્યો છે એટલે કે જૂન 2027 સુધી. આગામી ODI વર્લ્ડ કપ આવતા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાવાનો છે. આ સંદર્ભને ધ્યાનમાં રાખીને, અગરકરનો કાર્યકાળ વર્લ્ડ કપ સમયગાળાને આવરી લેવા માટે સંભવિત રીતે વધુ લંબાવવામાં આવી શકે છે. જોકે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી.

સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈને ટાંકીને, બીસીસીઆઈના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અગરકરે પોતે કાર્યકાળ વધારવાની વિનંતી કરી ન હતી. પસંદગીકારને મહત્તમ ચાર વર્ષ સુધી સેવા આપવાની પરવાનગી છે; તેથી, તેમનો કરાર ફક્ત લંબાવવામાં આવ્યો ન હતો પરંતુ ઔપચારિક રીતે નવીકરણ કરવામાં આવ્યો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અગરકરે હંમેશા ઈચ્છ્યું હતું કે તેમના પ્રદર્શનથી જ તેમના ભવિષ્યનો માર્ગ નક્કી થાય. સૂત્રોએ વધુમાં નોંધ્યું હતું કે અગરકરના કાર્યકાળમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં સરળ સંક્રમણ જોવા મળ્યું છે. સિનિયર અને યુવા ખેલાડીઓ વચ્ચે સંતુલન જાળવવા ઉપરાંત, ટીમ પસંદગી અંગે ઘણા મોટા અને બોલ્ડ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા - એવા નિર્ણયો જેણે ટીમને નવી દિશામાં દોરી છે. આ જ કારણસર તેમનો કરાર નવીકરણ કરવામાં આવ્યો છે.

અગરકરના કાર્યકાળ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રદર્શન અપવાદરૂપે મજબૂત રહ્યું છે. ઓક્ટોબર 2023 અને માર્ચ 2026 વચ્ચે, ભારતીય ટીમ ચાર આઈસીસી ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, જેમાંથી ત્રણમાં વિજયી બની હતી. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, ટીમ ઈન્ડિયાએ સતત મોટી ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. ભારતે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2024, ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 અને ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જેવા પ્રતિષ્ઠિત ટાઇટલ જીત્યા. વધુમાં, ટીમ ICC વર્લ્ડ કપ 2023 ની ફાઇનલમાં સફળતાપૂર્વક પહોંચી.

