આજથી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની શરુઆત, ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે પહેલી ટક્કર
મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચમાં યજમાન ઇંગ્લેન્ડ શ્રીલંકા સામે ટકરાશે. આ મેચ ક્યારે અને ક્યાં લાઇવ જોઈ શકાય છે તે અહીં જાણો.
Published : June 12, 2026 at 4:01 PM IST
ICC WOMENS T20 WORLD CUP 2026: ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 આજથી 12 જૂનથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટની 10મી આવૃત્તિ છે, જેમાં વિશ્વની ટોચની 12 ટીમો ટાઇટલ માટે ઝઝૂમી રહી છે. આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન કુલ 33 મેચ રમાશે, જેનું આયોજન ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. ODI વર્લ્ડ કપ 2025 જીત્યા પછી, ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી પણ જીતવાના લક્ષ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. સ્વાભાવિક રીતે, આ મેગા ઇવેન્ટને લઈને ભારતીય ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. ચાલો એક નજર કરીએ કે ટુર્નામેન્ટના ઓપનરમાં કઈ ટીમો ટકરાશે અને તમે મેચ ક્યાં અને ક્યારે લાઈવ જોઈ શકો છો.
ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે પ્રથમ મેચ
મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની શરૂઆતની મેચ યજમાન ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાશે. બંને ટીમો બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન મેદાન પર એકબીજાનો સામનો કરશે. બંને ટીમો જીત સાથે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરવા માટે ઉત્સુક રહેશે.
The world's best have boarded the bus 🚌— Star Sports (@StarSportsIndia) June 12, 2026
The road to ICC Women's T20 World Cup glory begins today! 🏆#T20WorldCup pic.twitter.com/YtdIqgJGRg
મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચેની મેચ સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 6:30 વાગ્યે શરૂ થશે. જોકે, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેના સમયનો તફાવત સાડા ચાર કલાકનો છે; પરિણામે, ભારતીય ચાહકો માટે, મેચ રાત્રે 11:00 વાગ્યે શરૂ થશે અને મોડી રાત સુધી ચાલુ રહી શકે છે.
The day has arrived 🤩— ICC (@ICC) June 12, 2026
England and Sri Lanka face-off in the Women's #T20WorldCup 2026 opener 🏆
How to watch in your region: https://t.co/oNv3gw2t04 pic.twitter.com/QgoujdqJf5
તમે ટીવી પર ક્યાં લાઈવ જોઈ શકો છો?
ભારતીય ચાહકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચોનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોઈ શકે છે. તમે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 1, સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 1 HD, સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 2, સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 2 HD, સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 3 અને સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 3 HD પર લાઈવ એક્શનનો આનંદ માણી શકો છો.
England's batting all-rounder, #AliceCapsey, was ice-cold when put on the spot with the One Word Challenge!— Star Sports (@StarSportsIndia) June 12, 2026
ICC Women's #T20WorldCup 2026 👉 #ENGvSL | FRI, 12th JUNE, 9 PM pic.twitter.com/fbnWm0XCFk
તમે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોઈ શકો છો?
દરમિયાન, ભારતમાં મોબાઇલ, ટેબ્લેટ અને સ્માર્ટ ટીવી પરના વપરાશકર્તાઓ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચોનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ માણી શકે છે.
ભારતીય ટીમ પોતાની પહેલી મેચ ક્યારે રમશે?
હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ટીમ 14 જૂને કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામેની મેચ સાથે T20 વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ટીમ ઈન્ડિયા પહેલીવાર T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતવાના લક્ષ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે અને હાલમાં તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. નોંધનીય છે કે 2026 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપની લીગ મેચો 12 જૂનથી 28 જૂન દરમિયાન રમાશે. આ પછી, સેમિ-ફાઇનલ તબક્કો 30 જૂનથી શરૂ થશે, જ્યારે ટૂર્નામેન્ટની ફાઇનલ 5 જુલાઈએ રમાશે.
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