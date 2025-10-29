8 વર્ષ પછી ફરી સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટકરાશે ભારત, ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરવાની તક
IND vs AUS Semi Final : વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ભારતે સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવવું પડશે.
હૈદરાબાદ : ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની બીજી સેમિફાઇનલ મેચ આજે 29 ઓક્ટોબરના રોજ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાશે. નવી મુંબઈના D.Y. પાટીલ સ્ટેડિયમમાં બપોરે 3:00 વાગ્યે રમાનાર આ મેચ જીતીને ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ ટુર્નામેન્ટ ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. બીજી તરફ ઓસ્ટ્રેલિયા 2017 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં મળેલી હારનો બદલો લેવા માટે ભારતને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર પાસે ફરી એકવાર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2017 સેમિફાઇનલમાં પોતાના જાદુઈ પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરવાની તક મળશે. ટીમ ઇન્ડિયા પાસે હવે મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 માં ફરી એકવાર ઇતિહાસ પુનરાવર્તન કરવાની તક હશે.
ભૂતકાળમાં ડોકિયું - વર્લ્ડ કપ 2017 સેમિફાઇનલ
ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2017 ની સેમિફાઇનલ મેચ 20 જુલાઈના રોજ ઇંગ્લેન્ડના ડર્બીમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાઈ હતી. ભારતની કેપ્ટન મિતાલી રાજે ટોસ જીતીને ઇંગ્લેન્ડની મેગ લેનિંગને પ્રથમ બોલિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. પહેલા બેટિંગ કરતા, ભારતની શરૂઆત ખરાબ રહી. જેમાં સ્મૃતિ મંધાના (6) અને પૂનમ રાવત (14) ને આઉટ કરી દીધી. મિતાલી રાજે 36 રનનું યોગદાન આપ્યું અને દીપ્તિ શર્માએ 25 રનનું યોગદાન આપ્યું. જોકે, હરમનપ્રીત કૌરે મેચનું પાસુ ફેરવી નાખ્યું.
હરમનપ્રીત કૌરની ધમાકેદાર બેટિંગ
હરમનપ્રીત કૌરે ધમાકેદાર સદી ફટકારી અને ઓસ્ટ્રેલિયા પાસેથી મેચ છીનવી લીધી. હરમનપ્રીત કૌરે 115 બોલમાં 20 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકારીને અણનમ 171 રન બનાવ્યા. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 148.69 હતો. આ ઇનિંગથી ભારત 50 ઓવરમાં 4 વિકેટે 281 રન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી.
ટારગેટનો પીછો કરતા ઓસ્ટ્રેલિયા 40.1 ઓવરમાં 245 રનમાં ડાઉન થઈ ગયું, અને ભારતે 36 રનથી મેચ જીતીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી એલેક્સ બ્લેકવેલે સૌથી વધુ 90 રન બનાવ્યા, જ્યારે એલિસ પેરીએ 36 રનનું યોગદાન આપ્યું. ભારત તરફથી દીપ્તિ શર્માએ ત્રણ વિકેટ, ઝુલન ગોસ્વામી અને શિખા પાંડેએ બે-બે વિકેટ, જ્યારે રાજેશ્વરી ગાયકવાડ અને પૂનમ યાદવે એક-એક વિકેટ લીધી હતી.
ફાઇનલમાં હાર્યું ભારત
જોકે, ભારત ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2017 ની ફાઇનલમાં ઘરઆંગણાની ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામે હારી ગયું, જેનાથી ટાઇટલ જીતવાનું તેમનું સ્વપ્ન સંપૂર્ણપણે ચકનાચૂર થઈ ગયું. ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઇંગ્લેન્ડે 7 વિકેટે 228 રન બનાવ્યા. ભારત 48.4 ઓવરમાં 219 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જેના કારણે તે 9 રનથી ટાઇટલ ગુમાવી બેઠું.
ભારત પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ 2025 નો વર્લ્ડ કપ ઘરઆંગણે રમી રહી છે. તેઓ નવી મુંબઈમાં સેમિફાઇનલ રમશે. હવે તેમની પાસે પોતાનો પહેલો ODI વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતવાની તક છે. આમ કરવા માટે, તેમણે ફરી એકવાર ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરવું પડશે અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવી મજબૂત ટીમને સેમિફાઇનલમાં હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરવી પડશે.
