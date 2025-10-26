ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સેમિફાઇનલની તૈયારી માટે ભારત પાસે છેલ્લી તક, ચાર ટીમો વચ્ચે ક્યારે અને ક્યાં મુકાબલો થશે તે જાણો

ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઈંગ્લેન્ડ અને ભારતની ટીમો ફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે સેમિફાઇનલમાં ટકરાશે.

ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા
ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા (IANS)
October 26, 2025

હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025નો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. આજે, 26 ઓક્ટોબરે, લીગ સ્ટેજની છેલ્લી બે મેચ રમાશે. આ પછી, સેમિફાઇનલ શરૂ થશે. ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે ટક્કર આપશે. તે પહેલાં, ચાલો બે સેમિફાઇનલ વિશે જાણીએ.

બે સેમિફાઇનલ ક્યારે અને ક્યાં યોજાશે?

વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ 29 ઓક્ટોબરે શરૂ થવાની છે. આ ટુર્નામેન્ટની પહેલી સેમિફાઇનલ ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે 29 ઓક્ટોબરે આસામના ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બીજી સેમિફાઇનલ 30 ઓક્ટોબરે નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત વચ્ચે રમાશે. બંને મેચ બપોરે 3 વાગ્યાથી રમાશે.

બીજી સેમિફાઇનલ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાશે

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વર્લ્ડ કપ પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા ક્રમે છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રથમ ક્રમે છે. તેથી, પ્રથમ ક્રમે રહેલી ટીમ સેમિફાઇનલમાં ચોથા ક્રમે રહેલી ટીમ સામે રમશે. ભારતીય ટીમ લીગ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હારી ગઈ હતી, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ વિશાખાપટ્ટનમમાં ભારતના 330 રનના લક્ષ્યાંકનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો હતો.

ઓસ્ટ્રેલિયા સાત વખત ODI વર્લ્ડ કપ જીતી ચૂક્યું છે

હવે, ભારતીય ટીમ સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે લીગ-સ્ટેજમાં મળેલી હારનો બદલો લેવા અને મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે. પરંતુ આ સરળ રહેશે નહીં, કારણ કે તેનો સામનો સાત વખતના વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે થશે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 અને 2022માં વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.

ભારત આ મોટા ખેલાડીઓના પડકારનો સામનો કરશે

હવે, ભારતનો સામનો એક મજબૂત ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ સાથે થશે. હરમનપ્રીત કૌરની ટીમનો સામનો એલિસા હીલીની ટીમ સાથે થશે. ઓસ્ટ્રેલિયાની તાકાત બેથ મૂની, એશ્લે ગાર્ડન, મેગન શટ, એનાબેલ સધરલેન્ડ, એલેના કિંગ, સોફી મોલિની અને તાલિયા મેકગ્રાથ જેવી સ્ટાર ખેલાડીઓમાં રહેલી છે, જેમને હરાવવા ભારત માટે મુશ્કેલ બનશે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ ઘરઆંગણે ODI વર્લ્ડ કપ રમી રહી છે. તેઓ પોતાનો પહેલો ODI વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતવાનો લક્ષ્ય રાખશે. ભારતે અત્યાર સુધી લીગ સ્ટેજમાં છ મેચમાંથી ત્રણ જીતી છે અને ત્રણ હારી ગયું છે. તેમના છ પોઈન્ટ છે અને તેઓ ટુર્નામેન્ટની ચોથી સેમિફાઇનલ બની છે. હવે, ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે, તેમને સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવવું પડશે.

હરમન પાસે સેમિફાઇનલ પહેલા તૈયારી કરવાની છેલ્લી તક

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આજે (રવિવાર, 26 ઓક્ટોબર) બાંગ્લાદેશ સામે તેની છેલ્લી લીગ મેચ રમશે. આનાથી ભારતને સેમિફાઇનલ પહેલા તેની તૈયારીઓને મજબૂત બનાવવાની તક મળશે, જ્યાં સ્મૃતિ મંધાના અને હરમનપ્રીત કૌર તેમની યોજનાઓને અમલમાં મૂકવાનો પ્રયાસ કરશે.

