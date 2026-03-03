ETV Bharat / sports

સ્મૃતિ મંધાનાએ ICC રેન્કિંગમાં નંબર 1 ખેલાડી બની, કેપ્ટનની પણ ટોપ 10માં એન્ટ્રી

ICC એ મંગળવારે જાહેર કરેલા જાહેરમાં ભારતની ઓપનર સ્મૃતિ મંધાનાએ ODI રેન્કિંગમાં અન્ય તમામ બેટ્સમેનોને પાછળ છોડી દીધા છે.

સ્મૃતિ મંધાના અને હરમનપ્રિત કૌર
સ્મૃતિ મંધાના અને હરમનપ્રિત કૌર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 3, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
ICC WOMENS ODI RANKING: મંગળવારે જાહેર કરાયેલા નવીનતમ ICC રેન્કિંગમાં ભારતીય મહિલા ટીમની ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના બેટ્સમેનોમાં ટોચના સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી દરમિયાન મંધાનાના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે તેણીને ICC રેન્કિંગમાં છલાંગ લાગી છે. મંધાનાએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની શ્રેણીમાં 58 અને 31 રન બનાવ્યા હતા.

સ્મૃતિ મંધાના ફરી નંબર 1 સ્થાન મેળવ્યું

મલ્ટી-ફોર્મેટ શ્રેણીના ભાગ રૂપે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત વચ્ચે રમાયેલી ત્રણ વનડે મેચો પછી નવીનતમ રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી હતી, જેમાં મંધાના (790 રેટિંગ પોઈન્ટ) એ દક્ષિણ આફ્રિકાની લૌરા વોલ્વાર્ડટને પાછળ છોડીને નંબર 1 સ્થાન મેળવ્યું હતું. મંધાનાએ શ્રેણી દરમિયાન 58 અને 31 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સ રમી હતી, જેના કારણે તે રેન્કિંગમાં ટોચ પર પહોંચી હતી. જોકે, માર્ચ-એપ્રિલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણી દરમિયાન વોલ્વાર્ડટને ફરીથી નંબર 1 સ્થાન મેળવવાની તક મળશે.

મૂની અને હીલીએ લાંબી છલાંગ લગાવી

ઓસ્ટ્રેલિયાની બેથ મૂની અને એલિસા હીલીએ પણ નોંધપાત્ર ફાયદો મેળવ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયા સામેની અંતિમ ODI મેચમાં શાનદાર સદી ફટકાર્યા બાદ, બંને બેટ્સમેનોએ બે-બે સ્થાનનો ઉછાળો આપ્યો છે. મૂની હવે ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની નજીક રહેલી એલિસા હીલી ચોથા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. ભારત સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ પછી હીલી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેશે.

ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી હારવા છતાં, ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર રેન્કિંગમાં આગળ વધી. હરમનપ્રીત 53, 54 અને 25 ના ઇનિંગ્સને કારણે ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં ચાર સ્થાન ઉપર નવમા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.

ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માને થયું નુકશાન

ODI ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગમાં એશ ગાર્ડનર નંબર 1 પર યથાવત છે, જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની હેલી મેથ્યુઝ બીજા સ્થાને છે. બંને વચ્ચે લગભગ 100 રેટિંગ પોઈન્ટનો તફાવત છે. એશ ગાર્ડનરનું રેટિંગ 516 છે, જ્યારે હેલી મેથ્યુઝનું રેટિંગ 418 છે. એનાબેલ સધરલેન્ડ પણ બે સ્થાન આગળ વધીને ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. મેરિઝેન કેપ બે સ્થાન નીચે ઉતરીને ચોથા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. ભારતની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્મા પણ એક સ્થાન નીચે ઉતરીને પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની અલાના કિંગ ચાર સ્થાન આગળ વધીને સાતમા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.

