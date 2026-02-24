ICC એ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો કાર્યક્રમ જાહેર, જાણો ભારત અને પાકિસ્તાન ક્યારે ટકરાશે
ICC એ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે. ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચની તારીખ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.
ICC WOMANS T20 WORLD CUP 2026: મહિલા ક્રિકેટના સૌથી મોટા મંચનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. ICC એ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપનું સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ જાહેર કરી દીધો છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચની તારીખ પણ જાહેર થઈ ગઈ છે. ફરી એકવાર, બે કટ્ટર હરીફ ICC ટુર્નામેન્ટમાં આમને-સામને થશે, જ્યાં મુકાબલો ફક્ત જીત કે હારનો જ નહીં, પણ પ્રતિષ્ઠાનો પણ રહેશે. ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ આ વર્ષે 12 જૂનથી 5 જુલાઈ સુધી ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં રમાશે, અને આ વખતે, 12 ટીમો ભાગ લેશે.
ભારત અને પાકિસ્તાન એક જ ગ્રુપમાં
ગ્રુપ 1 માં ઓસ્ટ્રેલિયા, ભારત, પાકિસ્તાન, દક્ષિણ આફ્રિકા, બાંગ્લાદેશ અને નેધરલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે. લીગ સ્ટેજમાં જ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો જોવા મળશે. ભારત અને પાકિસ્તાન 14 જૂને એજબેસ્ટન ખાતે એકબીજાનો સામનો કરશે. મહિલા ક્રિકેટમાં પણ આ સ્પર્ધા હંમેશા રોમાંચક રહે છે, અને આ વખતે પણ સ્ટેડિયમ ભરચક રહેવાની અપેક્ષા છે. ભારતે તાજેતરના ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા છ વખતની ચેમ્પિયન ટીમ છે. પરિણામે, આ ગ્રુપને "ગ્રુપ ઓફ ડેથ" કહેવામાં આવી રહ્યું છે. પાકિસ્તાનમાં મોટા સ્ટેજ પર અપસેટ સર્જવાની ક્ષમતા પણ છે, જે ભારત-પાકિસ્તાન મેચને વધુ મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે.
ઇંગ્લેન્ડ-સ્કોટલેન્ડ મેચ પણ ચર્ચામાં
નેપાળમાં ક્વોલિફાયર મેચો બાદ, બાંગ્લાદેશ, આયર્લેન્ડ, નેધરલેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડે પણ પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. આ ટીમો હવે ટાઇટલ રેસમાં યજમાન ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, શ્રીલંકા અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સાથે જોડાશે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં 20 જૂને હેડિંગ્લી ખાતે ઇંગ્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડ વચ્ચેની મેચ પણ ખાસ રહેશે. આ પહેલી વાર હશે જ્યારે બંને ટીમો ઇંગ્લેન્ડની ધરતી પર વર્લ્ડ કપમાં ટકરાશે. ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ 5 જુલાઈએ ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે.
મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ગ્રુપ
ગ્રુપ 1: ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, નેધરલેન્ડ
ગ્રુપ 2: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઈંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, શ્રીલંકા, આયર્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ
ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 નો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ
13 જૂન, 2026: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, એજબેસ્ટન (રાત્રે 11:00 IST)
13 જૂન, 2026: સ્કોટલેન્ડ વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 3:00 IST)
13 જૂન, 2026: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 7:00 IST)
13 જૂન, 2026: વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, હેમ્પશાયર બાઉલ (રાત્રે 11:00 IST)
14 જૂન, 2026: બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, એજબેસ્ટન (રાત્રે 3:00 IST)
14 જૂન, 2026: ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, એજબેસ્ટન (રાત્રે 7:00 IST)
16 જૂન, 2026: ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, હેમ્પશાયર બાઉલ (રાત્રે 7:00 IST)
16 જૂન, 2026: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, હેમ્પશાયર બાઉલ (રાત્રે 11:00 વાગ્યે IST)
17 જૂન, 2026: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ, હેડિંગ્લી (3:00 વાગ્યે IST)
17 જૂન 2026: ભારત વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, હેડિંગ્લી (7:00 વાગ્યે IST)
17 જૂન, 2026: દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, એજબેસ્ટન (11:00 વાગ્યે IST)
18 જૂન, 2026: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, હેડિંગ્લી (11:00 વાગ્યે IST)
19 જૂન, 2026: ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, હેમ્પશાયર બાઉલ (11:00 વાગ્યે IST)
20 જૂન, 2026: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, હેમ્પશાયર બાઉલ (3:00 વાગ્યે IST)
20 જૂન, 2026: પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ, હેમ્પશાયર બાઉલ (7:00 વાગ્યે IST)
20 જૂન, 2026: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, હેડિંગ્લી (રાત્રે 11:00 IST)
21 જૂન, 2026: વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, બ્રિસ્ટોલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 3:00 IST)
21 જૂન, 2026: દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ભારત, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 3:00 IST)
23 જૂન, 2026: ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, બ્રિસ્ટોલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 3:00 IST)
23 જૂન, 2026: શ્રીલંકા વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, બ્રિસ્ટોલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 7:00 IST)
23 જૂન, 2026: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, હેડિંગ્લી (રાત્રે 11:00 IST)
24 જૂન, 2026: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 11:00 IST)
25 જૂન, 2026: ભારત વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (સાંજે 7:00 IST)
25 જૂન, 2026: દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, બ્રિસ્ટલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 11:00 IST)
26 જૂન, 2026: શ્રીલંકા વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 11:00 IST)
27 જૂન, 2026: પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, બ્રિસ્ટલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 3:00 IST)
27 જૂન, 2026: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, બ્રિસ્ટલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ (સાંજે 7:00 IST)
27 જૂન, 2026: ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, ધ ઓવલ (રાત્રે 11:00 IST)
28 જૂન, 2026: દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ, લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 3:00 IST)
28 જૂન, 2026: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ભારત, લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 7:00 IST)
નોકઆઉટ મેચો
- 30જૂન, 2026: સેમિફાઇનલ 1, ધ ઓવલ (ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે)
- 2 જુલાઈ, 2026: સેમિફાઇનલ 2, ધ ઓવલ (ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 11:00 વાગ્યે)
- 5 જુલાઈ, 2026: ફાઇનલ, લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે)
