ICC એ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો કાર્યક્રમ જાહેર, જાણો ભારત અને પાકિસ્તાન ક્યારે ટકરાશે

ICC એ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે. ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચની તારીખ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 24, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
ICC WOMANS T20 WORLD CUP 2026: મહિલા ક્રિકેટના સૌથી મોટા મંચનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. ICC એ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપનું સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ જાહેર કરી દીધો છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચની તારીખ પણ જાહેર થઈ ગઈ છે. ફરી એકવાર, બે કટ્ટર હરીફ ICC ટુર્નામેન્ટમાં આમને-સામને થશે, જ્યાં મુકાબલો ફક્ત જીત કે હારનો જ નહીં, પણ પ્રતિષ્ઠાનો પણ રહેશે. ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ આ વર્ષે 12 જૂનથી 5 જુલાઈ સુધી ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં રમાશે, અને આ વખતે, 12 ટીમો ભાગ લેશે.

ભારત અને પાકિસ્તાન એક જ ગ્રુપમાં

ગ્રુપ 1 માં ઓસ્ટ્રેલિયા, ભારત, પાકિસ્તાન, દક્ષિણ આફ્રિકા, બાંગ્લાદેશ અને નેધરલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે. લીગ સ્ટેજમાં જ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો જોવા મળશે. ભારત અને પાકિસ્તાન 14 જૂને એજબેસ્ટન ખાતે એકબીજાનો સામનો કરશે. મહિલા ક્રિકેટમાં પણ આ સ્પર્ધા હંમેશા રોમાંચક રહે છે, અને આ વખતે પણ સ્ટેડિયમ ભરચક રહેવાની અપેક્ષા છે. ભારતે તાજેતરના ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા છ વખતની ચેમ્પિયન ટીમ છે. પરિણામે, આ ગ્રુપને "ગ્રુપ ઓફ ડેથ" કહેવામાં આવી રહ્યું છે. પાકિસ્તાનમાં મોટા સ્ટેજ પર અપસેટ સર્જવાની ક્ષમતા પણ છે, જે ભારત-પાકિસ્તાન મેચને વધુ મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે.

ઇંગ્લેન્ડ-સ્કોટલેન્ડ મેચ પણ ચર્ચામાં

નેપાળમાં ક્વોલિફાયર મેચો બાદ, બાંગ્લાદેશ, આયર્લેન્ડ, નેધરલેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડે પણ પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. આ ટીમો હવે ટાઇટલ રેસમાં યજમાન ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, શ્રીલંકા અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સાથે જોડાશે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં 20 જૂને હેડિંગ્લી ખાતે ઇંગ્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડ વચ્ચેની મેચ પણ ખાસ રહેશે. આ પહેલી વાર હશે જ્યારે બંને ટીમો ઇંગ્લેન્ડની ધરતી પર વર્લ્ડ કપમાં ટકરાશે. ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ 5 જુલાઈએ ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે.

મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ગ્રુપ

ગ્રુપ 1: ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, નેધરલેન્ડ

ગ્રુપ 2: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઈંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, શ્રીલંકા, આયર્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ

ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 નો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

13 જૂન, 2026: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, એજબેસ્ટન (રાત્રે 11:00 IST)

13 જૂન, 2026: સ્કોટલેન્ડ વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 3:00 IST)

13 જૂન, 2026: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 7:00 IST)

13 જૂન, 2026: વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, હેમ્પશાયર બાઉલ (રાત્રે 11:00 IST)

14 જૂન, 2026: બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, એજબેસ્ટન (રાત્રે 3:00 IST)

14 જૂન, 2026: ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, એજબેસ્ટન (રાત્રે 7:00 IST)

16 જૂન, 2026: ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, હેમ્પશાયર બાઉલ (રાત્રે 7:00 IST)

16 જૂન, 2026: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, હેમ્પશાયર બાઉલ (રાત્રે 11:00 વાગ્યે IST)

17 જૂન, 2026: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ, હેડિંગ્લી (3:00 વાગ્યે IST)

17 જૂન 2026: ભારત વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, હેડિંગ્લી (7:00 વાગ્યે IST)

17 જૂન, 2026: દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, એજબેસ્ટન (11:00 વાગ્યે IST)

18 જૂન, 2026: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, હેડિંગ્લી (11:00 વાગ્યે IST)

19 જૂન, 2026: ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, હેમ્પશાયર બાઉલ (11:00 વાગ્યે IST)

20 જૂન, 2026: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, હેમ્પશાયર બાઉલ (3:00 વાગ્યે IST)

20 જૂન, 2026: પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ, હેમ્પશાયર બાઉલ (7:00 વાગ્યે IST)

20 જૂન, 2026: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, હેડિંગ્લી (રાત્રે 11:00 IST)

21 જૂન, 2026: વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, બ્રિસ્ટોલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 3:00 IST)

21 જૂન, 2026: દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ભારત, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 3:00 IST)

23 જૂન, 2026: ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, બ્રિસ્ટોલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 3:00 IST)

23 જૂન, 2026: શ્રીલંકા વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, બ્રિસ્ટોલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 7:00 IST)

23 જૂન, 2026: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, હેડિંગ્લી (રાત્રે 11:00 IST)

24 જૂન, 2026: ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 11:00 IST)

25 જૂન, 2026: ભારત વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (સાંજે 7:00 IST)

25 જૂન, 2026: દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, બ્રિસ્ટલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 11:00 IST)

26 જૂન, 2026: શ્રીલંકા વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 11:00 IST)

27 જૂન, 2026: પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, બ્રિસ્ટલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 3:00 IST)

27 જૂન, 2026: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, બ્રિસ્ટલ કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ (સાંજે 7:00 IST)

27 જૂન, 2026: ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, ધ ઓવલ (રાત્રે 11:00 IST)

28 જૂન, 2026: દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ, લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 3:00 IST)

28 જૂન, 2026: ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ભારત, લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (રાત્રે 7:00 IST)

નોકઆઉટ મેચો

  • 30જૂન, 2026: સેમિફાઇનલ 1, ધ ઓવલ (ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે)
  • 2 જુલાઈ, 2026: સેમિફાઇનલ 2, ધ ઓવલ (ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 11:00 વાગ્યે)
  • 5 જુલાઈ, 2026: ફાઇનલ, લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે)

