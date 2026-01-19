ETV Bharat / sports

ICC એ BCB ને આપ્યું અલ્ટીમેટમ, 21 જાન્યુઆરી સુધીમાં T20 વર્લ્ડ કપ રમવા અંગે જવાબ આપવા કહ્યું

T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશના રમવા અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ (ANI)
BANGLADESH WORLD CUP NEWS: 7 ફેબ્રુઆરીથી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવાનો છે, પરંતુ આ ICC ટુર્નામેન્ટ માટે બાંગ્લાદેશની ટીમ ભારત આવશે કે નહીં તે મુદ્દો હજુ પણ વણઉકેલાયેલો છે. ICC એ હવે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને આ વિવાદ ઉકેલવા માટે સમયમર્યાદા આપી છે. બાંગ્લાદેશે 21 જાન્યુઆરી સુધીમાં ફક્ત T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવાનો જ નહીં પરંતુ ટુર્નામેન્ટ માટે ભારતનો પ્રવાસ કરવાનો પણ નિર્ણય લેવો પડશે.

ICC એ BCB ને શું કહ્યું?

ઢાકામાં બાંગ્લાદેશ અને ICC વચ્ચેની વાટાઘાટો એક અઠવાડિયાની અંદર બીજી આવી વાટાઘાટો હતી, જેમાં બાંગ્લાદેશે ભારતની બહાર પણ ટુર્નામેન્ટ રમવાની ઇચ્છાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો. તેઓ ટુર્નામેન્ટના બીજા યજમાન શ્રીલંકામાં પોતાની મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. પહેલાની જેમ, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે ભારતમાં ન રમવાનું કારણ સુરક્ષા ચિંતાઓ ગણાવી હતી. જોકે, ICC એ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ન તો શેડ્યૂલ બદલાશે કે ન તો ગ્રુપ બદલાશે. બાંગ્લાદેશ ટુર્નામેન્ટના ગ્રુપ C માં છે.

બાંગ્લાદેશે ICC ને ગ્રુપ બદલવા કહ્યું

બાંગ્લાદેશે ICC ને આયર્લેન્ડ સાથે પોતાનું ગ્રુપ બદલવાની વિનંતી કરી હતી. આયર્લેન્ડ ગ્રુપ B માં છે, અને શ્રીલંકામાં પોતાની મેચ રમશે. જોકે, 17 જાન્યુઆરીએ થયેલી વાતચીત બાદ, એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ICC ને બાંગ્લાદેશના ગ્રુપમાં ફેરફાર કરવામાં કોઈ રસ નથી. તેણે બાંગ્લાદેશને ખાતરી પણ આપી હતી કે તેઓ જે સુરક્ષા ખતરાનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે તે અસ્તિત્વમાં નથી.

બાંગ્લાદેશનો T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શેડ્યૂલ

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શેડ્યૂલ મુજબ, બાંગ્લાદેશ 7 ફેબ્રુઆરીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરવાનું છે. આ મેચ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. તે પછી, તેઓ કોલકાતામાં પોતાની આગામી બે ગ્રુપ મેચ રમશે. બાંગ્લાદેશ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં પોતાની અંતિમ ગ્રુપ મેચ રમશે.

શું છે સમગ્ર મામલો

BCCI દ્વારા મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા પછી બાંગ્લાદેશના T20 વર્લ્ડ કપ 2026 રમવા માટે ભારત ન જવાના નિર્ણયની આસપાસનો વિવાદ શરૂ થયો. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ અને રમતગમત મંત્રાલયે આ ઘટનાને અપમાન તરીકે જોઈ, જેના કારણે તેમણે દેશમાં IPLનું પ્રસારણ બંધ કરવા જેવા નિર્ણયો લીધા. આ પછી, બાંગ્લાદેશે ICCને ઇમેઇલ કરીને વિનંતી કરી કે T20 વર્લ્ડ કપનું સ્થળ ભારતથી શ્રીલંકામાં ખસેડવામાં આવે.

