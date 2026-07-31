ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માં એક નવો રેકોર્ડ બનશે, ICC એ પહેલાથી જ કરી દીધી જાહેરાત
ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2027 ની બધી 57 મેચ 12 સ્થળોએ રમાશે. ચાલો આ સ્થળોએ પર એક નજર કરીએ.
Published : July 31, 2026 at 2:05 PM IST
ODI WORLD CUP 2027: ODI વર્લ્ડ કપ આવતા વર્ષે યોજાવાનો છે, પરંતુ તૈયારીઓ પહેલાથી જ ચાલી રહી છે, ICC નિયમિત અપડેટ્સ આપી રહ્યું છે. આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા કરશે, અને ICC એ પહેલાથી જ ફોર્મેટની જાહેરાત કરી દીધી છે. દરમિયાન, ICC એ હવે સ્ટેડિયમના નામ જાહેર કર્યા છે જ્યાં મેચો રમાશે. એ પણ પુષ્ટિ થઈ છે કે આવતા વર્ષની ટુર્નામેન્ટ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો વર્લ્ડ કપ હશે; આ આવૃત્તિ માટે નિર્ધારિત વર્લ્ડ કપમાં આટલી બધી મેચો પહેલા ક્યારેય રમાઈ નથી.
આવતા વર્ષે યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપમાં કુલ 57 મેચ રમાશે
ICC એ આગામી વર્ષની મેચો કયા સ્થળોએ યોજાશે તે જાહેર કર્યું છે. નામિબિયાને ટૂર્નામેન્ટ માટે હોસ્ટિંગ રાઇટ્સ આપવામાં આવ્યા હોવા છતાં, તેને ફક્ત એક જ મેચ ફાળવવામાં આવી છે. શરૂઆતમાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે આવતા વર્ષે વર્લ્ડ કપ 2003 ના ફોર્મેટનું પાલન કરશે - જેમાં કુલ 54 મેચનો સમાવેશ થાય છે - પરંતુ હવે એવું બહાર આવ્યું છે કે થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે; કુલ 57 મેચ હવે રમાશે. ODI વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં આટલી બધી મેચો પહેલા ક્યારેય રમાઈ નથી.
The 12 venues that will be used at next year's @cricketworldcup have been locked in 🤩#CWC27— ICC (@ICC) July 31, 2026
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A star-studded evening in Johannesburg as the #CWC27 venues were announced 🤩— ICC (@ICC) July 30, 2026
More ➡️ https://t.co/QLxDyjmGjC pic.twitter.com/Y4n55Tyttr
2027 ODI વર્લ્ડ કપ સુપર સિરીઝ સાથે શરૂ થશે
ICC એ અગાઉ જાહેરાત કરી હતી કે વર્લ્ડ કપ ત્રણ ટીમો સાથે સુપર સિરીઝથી શરૂ થશે. આ શ્રેણીમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવનાર ટીમ આગળ વધશે, જ્યારે બીજા અને ત્રીજા સ્થાન મેળવનાર ટીમોના અભિયાનો ત્યાં જ સમાપ્ત થશે. આ સુપર સિરીઝમાં ત્રણ મેચનો સમાવેશ થશે. આ પછી, ગ્રુપ સ્ટેજ મેચો શરૂ થશે, જેમાં કુલ 12 ટીમોને બે ગ્રુપમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે. આ તબક્કામાં 30 મેચ હશે. આગળ સુપર 7 સ્ટેજ આવે છે, જેમાં 21 મેચો હશે. બે સેમિફાઇનલ મેચો અને ત્યારબાદ ફાઇનલ મેચો રમાશે. આ સાથે કુલ 57 મેચો થશે, જે તેને અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો વર્લ્ડ કપ બનાવે છે.
𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 🇿🇦 𝐙𝐢𝐦𝐛𝐚𝐛𝐰𝐞 🇿🇼 𝐍𝐚𝐦𝐢𝐛𝐢𝐚 🇳🇦— ICC (@ICC) July 30, 2026
Three nations. One heartbeat. 1️⃣2️⃣ venues. One unforgettable #CWC27 in sight 🏆
For more details and to register your interest for the event ➡️ https://t.co/QLxDyjmGjC pic.twitter.com/1jyOQcjiaN
Destiny awaits across South Africa, Zimbabwe and Namibia at #CWC27 🤩 pic.twitter.com/lPjnozfZiT— ICC (@ICC) July 30, 2026
2003 પછી, વર્લ્ડ કપ દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વેમાં પાછો ફર્યો
2003 ના વર્લ્ડ કપમાં 54 મેચો રમાઈ હતી - એક રેકોર્ડ જે આવતા વર્ષે તૂટી જશે. તેનાથી વિપરીત, ભારતમાં યોજાયેલા 2023 ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ફક્ત 48 મેચો રમાઈ હતી. 2003 ના વર્લ્ડ કપનું આયોજન દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે દ્વારા પણ કરવામાં આવ્યું હતું; જ્યારે કેન્યા તે સમયે સહ-યજમાન હતું, ત્યારે નામિબિયા આ વખતે ત્રીજો યજમાન રાષ્ટ્ર છે, જેમાં એક મેચ ત્યાં સુનિશ્ચિત થયેલ છે. જો કે, નામિબિયાની ક્રિકેટ ટીમ ભાગ લેશે કે નહીં તે અનિશ્ચિત છે, કારણ કે તેમને ICC ના પૂર્ણ સભ્ય ન હોવાને કારણે સીધી પ્રવેશ મળ્યો ન હતો. જો કે, એક વાત ચોક્કસ છે: જ્યારે આ ટુર્નામેન્ટ આવતા વર્ષે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર વચ્ચે રમાશે, ત્યારે રમાયેલી મેચોના સંદર્ભમાં ઇતિહાસ નિઃશંકપણે રચાશે.
2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટેના બધા 12 સ્થળો:
દક્ષિણ આફ્રિકા -
- વાન્ડેરર્સ સ્ટેડિયમ (જોહાનિસબર્ગ)
- સેન્ચુરિયન (ત્શ્વેન)
- ન્યુલેન્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (કેપ ટાઉન)
- કિંગ્સમીડ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (ડરબન)
- સેન્ટ જ્યોર્જ પાર્ક (ગકેબેરહા)
- મંગાઉંગ ઓવલ (બ્લોમફોન્ટેન)
- બોલેન્ડ પાર્ક (પાર્લ)
- બફેલો પાર્ક (કુગોમ્પો સિટી, અગાઉ પૂર્વ લંડન)
ઝિમ્બાબ્વે -
- હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ (હરારે)
- ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ (બુલાવાયો)
- મોસી-ઓઆ-તુન્યા ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ (વિક્ટોરિયા ધોધ)
નામિબિયા -
- નામિબિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (વિન્ડહોક)
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