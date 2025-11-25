ETV Bharat / sports

આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના કાર્યક્રમની જાહેરાત, સાંજે 6:30 વાગ્યે જાહેર કરવામાં આવશે

ICC આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના કાર્યક્રમની જાહેરાત કરવા માટે તૈયાર છે. આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન શ્રીલંકા અને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારત કરશે.

આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના કાર્યક્રમની જાહેરાત
આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના કાર્યક્રમની જાહેરાત (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 10:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup 2026: આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 નો કાર્યક્રમ જાહેર થવાનો છે. ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે આયોજિત આ ટુર્નામેન્ટ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ 2025 માં યોજાવાની છે. લાંબા સમય સુધી રાહ જોતા, ICC એ જાહેરાત કરી કે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 નો કાર્યક્રમ મુંબઈમાં જાહેર કરવામાં આવશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેને 5-5ના ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે.

આ ટુર્નામેન્ટમાં કેટલી ટીમો રમશે

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાની ધારણા છે અને 8 માર્ચ સુધી ચાલુ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન પાકિસ્તાન તેની બધી મેચ શ્રીલંકામાં રમશે. યજમાન ભારત અને શ્રીલંકા ઉપરાંત, 18 ભાગ લેતી ટીમોમાં અફઘાનિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, બાંગ્લાદેશ, ઈંગ્લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ન્યુઝીલેન્ડ, પાકિસ્તાન, આયર્લેન્ડ, કેનેડા, ઇટાલી, નેધરલેન્ડ્સ, નામિબિયા, ઝિમ્બાબ્વે, નેપાળ, ઓમાન અને યુએઈનો સમાવેશ થાય છે.

આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના કાર્યક્રમની જાહેરાત
આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના કાર્યક્રમની જાહેરાત (ICC)

ટીમ ઈન્ડિયાની મેચનો સંભવિત કાર્યક્રમ

અહેવાલો અનુસાર, ભારત 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં T20 વર્લ્ડ કપના શરૂઆતના દિવસે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે તેની પહેલી ગ્રુપ મેચ રમશે. ત્યારબાદ તેઓ 12 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીમાં નામિબિયા સામે ટકરાશે. પાકિસ્તાનનો સામનો કર્યા પછી, તેમની અંતિમ ગ્રુપ મેચ 18 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે થશે. ગ્રુપ સ્ટેજ પછી, આઠ ટીમો બીજા રાઉન્ડ માટે ક્વોલિફાય થશે, જે ચાર-ચારના બે ગ્રુપમાં વિભાજિત થશે. આ પછી, બંને ગ્રુપમાંથી બે-બે ટીમો સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે અને પછી ફાઇનલ મેચ રમાશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જાહેરાત લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ વિગતો

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 કાર્યક્રમ કેટલા વાગ્યે જાહેર કરવામાં આવશે?

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શેડ્યૂલ મંગળવારે સાંજે 6:30 વાગ્યે જાહેર કરવામાં આવશે. આ જાહેરાત દર્શકો માટે ટીવી અને મોબાઇલ પર લાઈવ પ્રસારિત થશે.

લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોવી?

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શેડ્યૂલ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર લાઈવ જાહેર કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'એવું લાગે છે કે મારુ 10 કિલો ખુન ઓછું થઈ ગયું...' ધર્મેન્દ્રના નિધન પર ક્રિકેટના ભગવાનની ભાવનાત્મક પોસ્ટ
  2. ભારતીય મહિલા ટીમે સતત બીજી વખત કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ જીત્યો, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ અભિનંદન પાઠવ્યા

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP 2026 SCHEDULE
ICC
T20 વર્લ્ડ કપ 2026
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.