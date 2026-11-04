મિશેલ સ્ટાર્કે એક અઠવાડિયામાં જ નંબર 1 રેન્કિંગ પાછું મેળવ્યું, બેટરોમાં હેરી બ્રુક પ્રથમ સ્થાને યથાવત
ICC દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા તાજેતરના ટેસ્ટ બોલિંગ રેન્કિંગમાં, ઓસ્ટ્રેલિયન બોલર મિચેલ સ્ટાર્કે માર્કો જેન્સેનને પાછળ છોડીને ફરી એકવાર પ્રથમ સ્થાન મેળવી લીધું છે.
Published : November 4, 2026 at 4:29 PM IST
ICC TEST RANKING: ICC એ 4 નવેમ્બરે ટેસ્ટ બોલિંગનું તેનું તાજેતરનું રેન્કિંગ જાહેર કર્યું. ગયા અઠવાડિયે દક્ષિણ આફ્રિકાના ઝડપી બોલર માર્કો જેન્સને પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું હતું, પરંતુ હવે ઓસ્ટ્રેલિયાના બોલર મિચેલ સ્ટાર્કે તેને પાછળ છોડીને ફરીથી ટોચનું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ત્રણ ટેસ્ટ મેચોની શ્રેણીની અંતિમ મેચ કેપ ટાઉનના ન્યૂલેન્ડ્સ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી; જોકે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ મિચેલ સ્ટાર્કે બોલિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેના કારણે તે ફરીથી પ્રથમ સ્થાને પહોંચી શક્યો.
માર્કો જેન્સન બીજા સ્થાને
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી ટેસ્ટ મેચમાં મિચેલ સ્ટાર્ક અપેક્ષા મુજબનું પ્રદર્શન કરી શક્યો નહીં અને માત્ર ત્રણ વિકેટ જ લઈ શક્યો. તે જ મેચમાં માર્કો જેન્સને શાનદાર બોલિંગનું પ્રદર્શન કરતા 6 વિકેટ ઝડપી અને રેન્કિંગમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું. ત્યારબાદ, કેપ ટાઉન ટેસ્ટમાં મિચેલ સ્ટાર્કે કુલ 9 વિકેટ ઝડપી, જેનાથી તેઓ ટેસ્ટ બોલિંગ રેન્કિંગમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવવામાં સફળ રહ્યો. હાલમાં મિચેલ સ્ટાર્ક પાસે 881 રેટિંગ પોઈન્ટ્સ છે, જ્યારે માર્કો જેન્સન 875 રેટિંગ પોઈન્ટ્સ સાથે બીજા સ્થાને છે.
Just a week after losing the summit, Australia’s star pacer roars back to the top of the ICC Men’s Test Bowler Rankings 🔥 https://t.co/f3gkfvMynY— ICC (@ICC) November 4, 2026
મોહમ્મદ સિરાજને નુકશાન
ટીમ ઈન્ડિયાના સુપરસ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ ટોપ 10માં યથાવત છે અને હાલમાં 5મા સ્થાને છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિનર સાયમન હાર્મર 9 સ્થાનની છલાંગ લગાવીને 7મા ક્રમે પહોંચી ગયા છે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાનના નોમાન અલી ટોપ 10માંથી બહાર થઈ ગયા છે. મોહમ્મદ સિરાજ એક સ્થાન નીચે સરકીને હવે 16મા ક્રમે છે; ન્યૂઝીલેન્ડ સામે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને તેઓ ફરીથી ટોપ 10માં સ્થાન મેળવી શકે છે.
Mitchell Starc is back to the top of the Test rankings for bowlers, reclaiming the spot from Marco Jansen. https://t.co/v0AIHsvUJn— Cricbuzz (@cricbuzz) November 4, 2026
બેટિંગમાં પણ ફેરફારો જોવા મળ્યા છે
બેટરોમાં હેરી બ્રુક પ્રથમ સ્થાને યથાવત છે. બીજી તરફ, ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન જો રૂટ એક સ્થાન આગળ વધીને બીજા ક્રમે પહોંચી ગયા છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના ટ્રેવિસ હેડ પણ એક સ્થાનના સુધારા સાથે ત્રીજા ક્રમે આવી ગયા છે. બીજી બાજુ, દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા બે સ્થાન નીચે સરકીને ચોથા ક્રમે આવી ગયા છે. ભારતના વિકેટકીપર-બેટર રિષભ પંત હાલમાં સાતમા ક્રમે છે.
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