ICC T20I RANKING: સૂર્યકુમાર યાદવને એક પણ મેચ રમ્યા વિના રેન્કિંગમાં ફાયદો, ટોપ 10માં ચાર ભારતીય ખેલાડી

ICC T20 રેન્કિંગમાં ફરી એકવાર કેટલાક ફેરફાર જોવા મળી રહ્યા છે. સૂર્યકુમાર યાદવે 7મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

અભિષેક શર્મા અને ઈશાન કિશન
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 25, 2026 at 6:02 PM IST

ICC T20I RANKING UPDATE: ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ક્રિકેટ મેદાન પર એક પણ મેચ રમ્યા વિના ICC T-20 રેન્કિંગમાં મોટી છલાંગ લગાવી છે. 'મિસ્ટર 360' હવે બે સ્થાનનો ફાયદો થયો છે. સૂર્યા હવે 7મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, સૂર્યકુમાર યાદવે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં એક પણ મેચ રમી નથી, છતાં તેમના રેન્કિંગમાં આ મોટો સુધારો જોઈ શકાય છે.

મેચ રમ્યા વિના રેન્કિંગ કેવી રીતે ફાયદો થયો?

ઘણા લોકો માટે એ વિચારવું સ્વાભાવિક છે કે મેદાન પર ઉતર્યા વિના સૂર્ય કેવી રીતે 7મા સ્થાને પહોંચી ગયો? આનું સાચું કારણ ન્યુઝીલેન્ડનો ટીમ સિફર્ટ છે. ICCના નિયમો અનુસાર, જો કોઈ ખેલાડી શ્રેણી દરમિયાન ટીમની બહાર હોય, તો તેના રેટિંગ પોઈન્ટ ઘટી જાય છે. સિફર્ટ ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની વર્તમાન T-20 શ્રેણીમાં રમી રહ્યો નથી. પરિણામે, તેના પોઈન્ટ ઘટીને 719 થઈ ગયા છે. બીજી તરફ, સૂર્યકુમાર 722 પોઈન્ટ સાથે આપમેળે 7મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

ICC T20 રેન્કિંગમાં અભિષેક શર્મા નંબર-1

ICC દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના T20 રેન્કિંગમાં, ટીમ ઇન્ડિયાના ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા ટોચના સ્થાને યથાવત છે. તે હાલમાં 875 રેટિંગ જાળવી રાખે છે. ઇશાન કિશન 871 રેટિંગ સાથે બીજા સ્થાને છે. પાકિસ્તાનના સાહિબજાદા ફરહાન 848 રેટિંગ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. ચોથા સ્થાને ઇંગ્લેન્ડના ફિલ સોલ્ટ 792 રેટિંગ સાથે છે. શ્રીલંકાના પથુમ નિસાન્કા માટે, તે 766 રેટિંગ સાથે પાંચમા સ્થાને છે. ભારતના તિલક વર્મા 742 રેટિંગ સાથે છઠ્ઠા સ્થાને યથાવત છે.

ડેવાલ્ડ બ્રેવિસને મોટું નુકશાન

વધુમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાના ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ પણ ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણીમાં ભાગ લઈ રહ્યો નથી, પરિણામે તેની ગેરહાજરીના કારણે કારણે તેમનું રેટિંગ ઘટી ગયું છે. તે હવે બે સ્થાન નીચે સરકીને નંબર 10 પર આવી ગયો છે. આ જ કારણ છે કે ઇંગ્લેન્ડનો જોસ બટલર રમ્યા વિના પણ એક સ્થાન ઉપર - નંબર 9 પર પહોંચી ગયો છે.

T20 ટોપ-10 યાદી અહીં જુઓ:

  1. અભિષેક શર્મા (ભારત) - 875 રેટિંગ
  2. ઇશાન કિશન (ભારત) - 871
  3. સાહિબઝાદા ફરહાન (પાકિસ્તાન) - 848
  4. ફિલ સોલ્ટ (ઇંગ્લેન્ડ) - 792
  5. પથુમ નિશાના (શ્રીલંકા) - 766
  6. તિલક વર્મા (ભારત) - 742
  7. સૂર્યકુમાર યાદવ (ભારત) - 722
  8. ટિમ સિફર્ટ (ન્યૂઝીલેન્ડ) - 719
  9. જોસ બટલર (ઇંગ્લેન્ડ)
  10. ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ (દક્ષિણ આફ્રિકા)

