ICC T20I RANKING: ઈશાન કિશન નંબર 1 ખેલાડી, શ્રેયસ અય્યર, બુમરાહ અને અક્ષર પટેલની ટોપ 10માં એન્ટ્રી
ICC એ નવી રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. ભારતીય T20 કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે રેન્કિંગમાં શાનદાર છલાંગ લગાવી છે.
Published : October 7, 2026 at 5:47 PM IST
ICC T20I RANKING: ભારતીય T20 ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચમાં શાનદાર સદી ફટકારી હતી. તેણે મંગળવારે પોતાની સદી ફટકારી હતી અને બીજા જ દિવસે, બુધવારે, તેણે ICC રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર શાનદાર લગાવી હતી. શ્રેયસ ઐયરે એક જ ઝટકામાં 18 સ્થાનનો ઉછાળો નોંધાવ્યો હતો અને સીધો ટોપ 10માં સ્થાન મેળવી લીધું હતું. દરમિયાન, ઈશાન કિશન નંબર વન પર યથાવત છે.
ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ T20I શ્રેણી પહેલા ICC એ નવી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. ભારતનો ઈશાન કિશન નંબર વન પર યથાવત છે. તેનું રેટિંગ હાલમાં 902 છે. જોકે તે એક સમયે 916 પર પહોંચી ગયો હતો, પરંતુ હવે તેનું રેટિંગ થોડું ઘટી ગયું છે. આમ છતાં, તેનું નંબર વન સ્થાન હાલમાં જોખમમાં છે. ભારતીય ઓપનર અભિષેક શર્મા 887 ના રેટિંગ સાથે બીજા નંબર પર છે. આનો અર્થ એ છે કે બંને વચ્ચે નોંધપાત્ર અંતર છે, જે ઝડપથી પૂર્ણ થશે નહીં.
Latest T20I batting Rankings: ▸ Ishan Kishan remains at No.1 ▸ Shreyas Iyer at No.7 from 25 😮😮 https://t.co/aTxyfLOYmb— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) October 7, 2026
દરમિયાન, શ્રેયસ ઐયરને સૌથી વધુ ફાયદો થયો છે. ઐયરે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પ્રથમ T20I માં 43 બોલમાં 102 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. આ ઇનિંગમાં દસ ચોગ્ગા અને છ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. શ્રેયસ ઐયરની T20I માં આ પહેલી સદી છે, જે કેપ્ટન તરીકે તેની બીજી ઇનિંગમાં આવી હતી. આ જ કારણ છે કે શ્રેયસ ઐયર ICC રેન્કિંગમાં 18 સ્થાનનો કૂદકો લગાવ્યો છે. તે હવે 786 ના રેટિંગ સાથે સાતમા નંબર પર પહોંચી ગયો છે.
Shreyas Iyer in ICC T20 rankings : Before WI series - No.25 After 1st T20 - No.7 No.25 to No.7 🤯 Shreyas Iyer 🔥 https://t.co/LrdyJO8XLy— VIKAS (@Vikas662005) October 7, 2026
આ શ્રેયસ ઐયરનું પણ સર્વકાલીન ઉચ્ચ રેટિંગ છે. અગાઉ શ્રેયસ 611 રેટિંગ સાથે 25મા ક્રમે હતો. તેનું સર્વકાલીન ઉચ્ચ રેટિંગ 630 હતું, પરંતુ હવે તે તેનાથી ઘણો આગળ નીકળી ગયો છે. ખાસ વાત એ છે કે ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ શ્રેણીમાં હજુ ચાર મેચ બાકી છે, જો શ્રેયસ ઐયર આમાં સારી ઇનિંગ્સ રમશે, તો તે દિવસ દૂર નથી જ્યારે તે ટોપ 5 માં પણ પહોંચી જશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન શાઈ હોપે એક સ્થાનનો ફાયદો મેળવ્યો છે. તે હવે 13મા ક્રમે છે.
જસપ્રીત બુમરાહ ટોપ 10માં સામેલ
ભારતના સૌથી ભરોસાપાત્ર ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહના તાજેતરના T20I રેન્કિંગમાં પણ નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. બુમરાહ ત્રણ સ્થાનની છલાંગ લગાવીને ટોપ 10માં પહોંચી ગયા છે અને 649 રેટિંગ પોઈન્ટ્સ સાથે 10મા ક્રમે બિરાજમાન થયા છે; અગાઉ તેઓ 13મા ક્રમે હતા. તેમણે પાકિસ્તાન સામેની એશિયન ગેમ્સ 2026ની ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને શ્રીલંકા સામેની સેમી-ફાઇનલમાં બે વિકેટ ઝડપી હતી. તેમના આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનનું ફળ રેન્કિંગમાં થયેલા આ સુધારા સ્વરૂપે મળ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, બુમરાહ અને અક્ષર સિવાય અન્ય કોઈ ભારતીય ખેલાડી ટોપ 10માં સામેલ નથી.
A rankings first for India's inspirational skipper following his heroics against the West Indies in Lucknow 🔥 Read more 👇 https://t.co/b3U80YakJ9— ICC (@ICC) October 7, 2026
અક્ષર પટેલને થયો ફાયદો
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલે તાજેતરના T20I રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. અક્ષર 16 સ્થાનની છલાંગ લગાવીને ટોચના 10 ખેલાડીઓમાં સામેલ થયો છે; અગાઉ તે 23મા ક્રમે હતો. આ ઉછાળો તેના તાજેતરના શાનદાર પ્રદર્શનનું પરિણામ છે. તેણે ભારતને સુવર્ણ ચંદ્રક જીતવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં ખાસ કરીને એશિયન ગેમ્સ દરમિયાન શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન સામેની મેચોમાં તેણે કુલ ચાર વિકેટ ઝડપી હતી.
ત્યારબાદ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પ્રથમ T20 મેચમાં તેમણે 26 રન આપીને 2 વિકેટ ઝડપી હતી. સતત શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે, અક્ષર હવે T20I બોલિંગ રેન્કિંગમાં 23મા સ્થાનથી સીધા 7મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. તેઓ 664 પોઈન્ટ્સના સ્તર પર પહોંચ્યા છે.
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