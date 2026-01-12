ETV Bharat / sports

ICC T20 મેન્સ વર્લ્ડ કપ ધમાલ મચાવવા માટે તૈયાર, 7 ફેબ્રુઆરીએ શરુ થશે ક્રિકેટનો મહા સંગ્રામ

ETV ભારતે ફેબ્રુઆરીમાં શરૂ થનારા ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું ખાસ કવરેજ શરૂ કર્યું છે અને તેમાં ભારત પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.

ICC T20 મેન્સ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 5:58 PM IST

મીનાક્ષી રાવ (હૈદરાબાદ): ક્રિકેટનું સૌથી ટૂંકું ફોર્મેટ અને સૌથી મોટું સ્પર્ધા, ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026, એક દાયકા પછી પાકિસ્તાનને બાદ કરતાં, ઉપખંડીય સ્થળે પરત ફર્યું છે. દરમિયાન, ભારતે ઘણી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે અને ફક્ત એક જ ખિતાબ જીત્યો છે.

ભારતીય ટીમે 2024 માં તેની અગાઉની જીતથી ટ્રોફી જાળવી રાખી છે, અને પાંચ ખંડોની 20 ટીમો પ્રતિષ્ઠિત ટ્રોફી માટે સ્પર્ધા કરી રહી છે, ટુર્નામેન્ટની આસપાસ નોંધપાત્ર ચર્ચા થઈ રહી છે, દુર્ભાગ્યે તે બધી સકારાત્મક નથી.

એક તો, પ્રદેશના ભૂરાજનીતિએ ખાતરી કરી છે કે પાકિસ્તાન ભારતમાં અનિચ્છનીય રહે છે, અને તટસ્થ સ્થળ પર જવાથી કોલંબોને 15 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચેના મોટા મુકાબલાનું આયોજન કરવાની મોટી તક અને જવાબદારી મળી છે. ધીમી શરૂઆત પછી, આ બ્લોકબસ્ટર મેચ સંભવતઃ ઉત્સાહમાં વધારો કરશે અને ટુર્નામેન્ટને પુનર્જીવિત કરશે.

જાણે પાકિસ્તાન પૂરતું ન હોય, સરહદની બીજી બાજુ - બાંગ્લાદેશમાં પણ ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે, જ્યાં એક અસ્થિર અને કટ્ટરપંથી રાજકીય શાસન આ પ્રદેશમાં રહેતા હિન્દુઓને નિશાન બનાવી રહ્યું છે, જેના કારણે ભારતમાં તેમના ખેલાડીઓ ભારતીય ભૂમિ પર રમવાની યોગ્યતા અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. દરમિયાન, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે ભારતીય ભૂમિ પર, ખાસ કરીને કોલકાતામાં, તેના ખેલાડીઓની સલામતી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. દક્ષિણમાં વૈકલ્પિક ભારતીય સ્થળો અંગેની અટકળો પણ પરિસ્થિતિને શાંત કરવામાં મદદ કરી નથી, જોકે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) અત્યાર સુધી આ મુદ્દા પર મૌન રહ્યું છે.

બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પરના અત્યાચારથી શાહરૂખ ખાનની કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) પર અસર પડી છે, જેને ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ના નિર્દેશ પર બાંગ્લાદેશી ખેલાડી મુસ્તફિઝુર રહેમાનને મુક્ત કરવો પડ્યો હતો. ભારતમાં યોજાતી આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટ સાથે ICC ને સાવધાનીપૂર્વક ચાલવાની ફરજ પડી છે, કારણ કે આ સંઘર્ષ બિનજરૂરી રીતે રમતમાં છલકાઈ રહ્યો છે.

ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ધર્મશાળામાં પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) મેચ રદ કરવા જેવી ઘટનાઓ હજુ પણ યાદમાં તાજી છે, જેના કારણે અસ્થિરતા અને અનિશ્ચિતતા વિશે વાતચીત શરૂ થઈ છે. પરંતુ ભારતીય દિગ્ગજ ખેલાડીઓ ICC ના ચેરમેન અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર બંને હોદ્દા પર છે, BCCI ક્રિકેટમાં સૌથી પ્રભાવશાળી બોર્ડ છે, અને તમામ મુખ્ય ક્રિકેટ પ્રાયોજકો ભારતમાંથી ઉદ્ભવે છે, તેથી તેઓ પડોશી દેશો વચ્ચે મેચ માટે તટસ્થ સ્થળો જેવા મુદ્દાઓ પર કડક વલણ અપનાવે તેવી શક્યતા ઓછી છે. ઉભરતી ચિંતાઓ વચ્ચે ICC દ્વારા નવું શેડ્યૂલ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું હોવાના અહેવાલો છતાં, એવું લાગે છે કે આયોજકો બાંગ્લાદેશને શાંત રહેવા અને ડર્યા વિના રમવા માટે મનાવી શકશે નહીં. બાંગ્લાદેશ કોલકાતામાં (ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે) ત્રણ મેચ અને મુંબઈમાં (વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે) એક મેચ રમવાનું છે. કોઈપણ વૈશ્વિક ક્રિકેટ ઇવેન્ટના ઉત્સાહને ઓછો કરતા ધ્રુવીકરણ પામેલા રાજકારણ અને સામાજિક વાતાવરણના નાજુક વિશ્વમાં ક્રિકેટની વિકસિત વાસ્તવિકતાઓથી આગળ, તે રમત જ છે જે શરૂઆત પછી, બધી નકારાત્મકતાઓને દૂર કરે છે.

આ વખતે, ટીમ ઇન્ડિયા ફક્ત ભૂરાજનીતિથી વધુનો સામનો કરે છે - તે કપ બચાવવા અને સતત ચેમ્પિયનશિપ જીતવાના મુશ્કેલ કાર્યનો સામનો કરે છે. અને આ બધું પ્રતિષ્ઠિત રોહિત (શર્મા)-(વિરાટ) કોહલી જોડીની ગેરહાજરીમાં, જેણે ફોર્મેટને મજબૂત બનાવ્યું છે. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે એક એવી ટીમનું નેતૃત્વ કરવાનો બોજ ઉઠાવવો પડશે જે ફક્ત થોડો અનુભવી છે, અને તેનું પોતાનું ફોર્મ સામાન્ય રીતે બેટ સાથે રોકસ્ટાર ઝોનમાં નથી. તે જોવાનું બાકી છે કે પ્રતિભાશાળી પરંતુ નાજુક યુવાન સ્ટાર આ પડકારને પાર કરી શકશે કે નહીં.

ન્યુઝીલેન્ડ સામે ચાલી રહેલી ODI શ્રેણી વર્લ્ડ કપમાં શું અપેક્ષા રાખવી તેનો પાયો નાખશે, જ્યારે ગિયર્સમાં અચાનક ફેરફાર અને અણધાર્યા ફેરફારો થશે. પસંદગીકારોએ બહાદુરીથી શુભમન ગિલને ફોર્મના આધારે ટીમમાંથી બહાર કરી દીધો છે અને અક્ષર પટેલને ઉપ-કપ્તાનપદ સોંપ્યું છે, જ્યારે બેન્ચ પર રહેલા સંજુ સેમસનને પણ મધ્યમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરવાની તક આપી છે. જાહેર કરાયેલી 15 સભ્યોની ટીમમાં આઠ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જે 2024 માં ચેમ્પિયન્સ લીગ ડ્રેસિંગ રૂમનો ભાગ હતા. સાત ખેલાડીઓ પહેલીવાર શિખર મુકાબલામાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.

નંબર 3 અને સૂર્યાના સ્થાનના મુદ્દાએ સમગ્ર ભારતમાં ડ્રોઇંગ રૂમમાં અટકળો અને ચર્ચાને વેગ આપ્યો છે, જોકે ટીમની લડાયક ભાવના, તેમના પગ નીચેની પિચ, અપેક્ષાઓના દબાણનો સામનો કરવાની તેમની ક્ષમતા અને વિરોધી ટીમના ઘરઆંગણેના ફાયદાનો સામનો કરવાના સાધનો પર ઘણું નિર્ભર રહેશે.

દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલાથી જ આ પડકાર તોડી ચૂક્યું છે અને નોકઆઉટમાં પરિસ્થિતિ બદલી શકે છે. બે વખતની ચેમ્પિયન ઇંગ્લેન્ડ, જ્યારે ઘરઆંગણે અને ચાહકોની જગ્યામાં અન્ય રમતો દ્વારા ક્રિકેટના પડછાયા સામે ઝઝૂમી રહી છે, ત્યારે તે ટૂંકા ફોર્મેટ સાથે ફરીથી જોડાણની વચ્ચે હશે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામાન્ય રીતે મુશ્કેલ કપ માટે રમશે (જોકે તેઓએ 2021 માં જીત મેળવી હતી), અને ન્યુઝીલેન્ડ સામાન્ય ડાર્ક હોર્સ રહેશે, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાનનો ઉલ્લેખ ન કરીએ, જેમાંથી બાદમાં ક્રિકેટ-ક્રેઝી પ્રજાસત્તાક હોવાની સમસ્યાઓથી ઝઝૂમી રહ્યું છે.

ટુર્નામેન્ટ ફોર્મેટ લગભગ ખાતરી કરે છે કે ટોચની ક્રમાંકિત ટીમો સરળતાથી સુપર આઠમાં પહોંચી જશે અને ફોર્મના આધારે, સેમિફાઇનલમાં સારું પ્રદર્શન કરશે, સિવાય કે, અલબત્ત, કોઈ મોટી ટીમ ખાસ કરીને સતત ખરાબ પ્રદર્શન કરે, જે અકલ્પ્ય છે. સુપર આઠમાંથી ટોચની ચાર ટીમો નોકઆઉટ તબક્કા માટે ક્વોલિફાય થશે, સેમિફાઇનલ કોલકાતા/કોલંબો (જો પાકિસ્તાન ક્વોલિફાય થાય તો કોલંબો) અને મુંબઈમાં યોજાશે, ત્યારબાદ 8 માર્ચે અમદાવાદ/કોલંબો (જો પાકિસ્તાન ક્વોલિફાય થાય તો ફરીથી) માં ટાઇટલ નિર્ણાયક મેચ યોજાશે.

ગ્રુપ A માં, યુએસએ ઉપરાંત, જેણે તેની અગાઉની મેચમાં ધમાલ મચાવી હતી, ભારત પણ પાકિસ્તાન સાથે જોડી બનાવી છે અને 15 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ કોલંબોમાં તેના કટ્ટર હરીફનો સામનો કરશે. નેધરલેન્ડ્સ અને નામિબિયા ગ્રુપમાં અન્ય ટીમો છે. ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો કોડ X1 છે અને તે તેના ગ્રુપ સ્ટેજ અને નોકઆઉટ રાઉન્ડ મેચો માટે મુંબઈ, દિલ્હી, કોલંબો, અમદાવાદ, ચેન્નાઈ અને કોલકાતા જશે.

ગ્રુપ B માં શ્રીલંકા પાંચ ટીમોમાંથી એક છે, જેમાં 2021 ના ​​વિજેતા ઓસ્ટ્રેલિયા, આયર્લેન્ડ, ઝિમ્બાબ્વે અને ઓમાનનો પણ સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ C માં બે વખતના ચેમ્પિયન ઈંગ્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, તેમજ ડેબ્યુ કરનાર ઈટાલી અને એશિયન ટીમો બાંગ્લાદેશ અને નેપાળનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ D માં ન્યુઝીલેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, અફઘાનિસ્તાન, કેનેડા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતનો સમાવેશ થાય છે.

