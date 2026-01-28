ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે 20 ટીમો તૈયાર, એક ક્લિકમાં જાણો દરેક ટીમ વિશે

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભાગ લેનારી 20 ટીમોએ પોતાના ખેલાડીઓના નામની જાહેરાત કરી છે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે 20 ટીમો તૈયાર
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે 20 ટીમો તૈયાર (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 28, 2026 at 8:20 AM IST

Updated : January 28, 2026 at 8:51 AM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા આયોજિત આગામી T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાની છે, જેની ફાઇનલ મેચ 8 માર્ચે રમાશે. T20 ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, 20 ટીમો વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ રહી છે.

પાંચ ટીમોના ગ્રુપને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. દરેક ગ્રુપમાંથી બે ટીમો સુપર 8 માટે આગળ વધશે અને સુપર 8ની ટોચની ચાર ટીમો પછી નોકઆઉટ સ્ટેજ માટે ક્વોલિફાય કરશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 સ્ક્વૉડ

ગ્રુપ A

ભારત: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન, શિવમ દુબે, ઈશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રિંકુ સિંહ.

નામિબિયા: ગેરહાર્ડ ઈરાસ્મસ (કેપ્ટન), જેન ગ્રીન, બર્નાર્ડ સ્કોલ્ટઝ, રુબેન ટ્રમ્પેલમેન, જેજે સ્મિટ, જાન ફ્રાયલિંક, લોરેન સ્ટીનકમ્પ, માલન ક્રૂગર, નિકોલ લોફ્ટી ઈટન, જેક બ્રાસેલ, બેન શિકોન્ગો, જેસી બાલ્ટ, ડાયલન લીચર, ડબલ્યુપી માઈબર્ગ અને મેક્સ હિંગો

નેધરલેન્ડ્સ: સ્કોટ એડવર્ડ્સ (કેપ્ટન), કોલિન એકરમેન, નોહ ક્રૂસ, બાસ ડી લીડે, આર્યન દત્ત, ફ્રેડ ક્લાસેન, કાયલ ક્લેઈન, માઈકલ લેવિટ, જેક લિયોન કેચેટ, મેક્સ ઓ'ડાઉડ, લોગન વાન બીક, ટિમ્મ વાન ડેર ગુગટેન, રોઈલોફ મેરેક, વેન મેરેક, મેક્સ ઝુલ્ફીકાર.

પાકિસ્તાનઃ સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર ઝમાન, ખ્વાજા મોહમ્મદ નાફે, મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, નસીમ શાહ, સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન તારિક.

અમેરિકા: હજી સ્ક્વૉડની જાહેરાત થઈ નથી

ગ્રુપ B

ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, કૂપર કોનોલી, પેટ કમિન્સ, ટિમ ડેવિડ, કેમેરન ગ્રીન, નાથન એલિસ, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઈંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહ્નમેન, ગ્લેન મેક્સવેલ, મેથ્યુ શોર્ટ, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, એડમ જમ્પા.

શ્રીલંકા (પ્રારંભિક ટીમ): દાસુન શનાકા (કેપ્ટન), પથુમ નિસાંકા, કુસલ મેન્ડિસ, કામિલ મિશારા, કુસલ પરેરા, ધનંજય ડી સિલ્વા, નિરોશન ડિકવેલા, જેનિથ લિયાનાજ, ચેરિથ અસલાંકા, કામિંડુ મેન્ડિસ, પવન રથનાયકે, સહાન અરાચિગે, વાનિંદુ હસરંગા, ડુનિથ વેલલાગે, મિલન રથનાયકે, નુવાન તુષારા, ઈશાન મલિંગા, દુષ્મંથા ચમીરા, પ્રમોદ મદુશન, માથીશા પાથિરાના, દિલશાન મદુશંકા, મહેશ થીક્ષાના, દુશાન હેમંથા, વિજયકાંત વ્યાસકાન્ત, ટ્રેવિન મેથ્યૂ.

ઝિમ્બાબ્વેઃ સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), બ્રાયન બેનેટ, રયાન બર્લ, ગ્રીમ ક્રેમર, બ્રેડલી ઇવાન્સ, ક્લાઈવ મદાંડે, ટિનોટેન્ડા માપોસા, તદિવાનાશે મારુમની, વેલિંગ્ટન મસાકાદ્ઝા, ટોની મુન્યોંગા, તાશિંગા મુસેકિવા, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, ડાયોન માયર્સ, રિચર્ડ નગારવા, બ્રેંડન ટેલર

આયર્લેન્ડ: પૉલ સ્ટર્લિંગ (કેપ્ટન), માર્ક અડાયર, રોસ અડાયર, બેન કેલિટ્ઝ, કર્ટિસ કેંપર, ગેરેથ ડેલાની, જ્યોર્જ ડૉકરેલ, મેથ્યૂ હમ્ફ્રીઝ, જોશ લિટિલ, બેરી મેકકાર્થી, હેરી ટેક્ટર, ટિમ ટેક્ટર, લોર્કન ટકર, બેન વ્હાઇટ, ક્રેગ યંગ.

ઓમાનઃ જતિન્દર સિંહ (કેપ્ટન), વિનાયક શુક્લા, મોહમ્મદ નદીમ, શકીલ અહેમદ, હમ્માદ મિર્ઝા, વસીમ અલી, કરણ સોનાવાલે, શાહ ફૈઝલ, નદીમ ખાન, સુફયાન મહમૂદ, જય ઓડેદરા, શફીક જાન, આશિષ ઓડેદરા, જીતેન રામાનંદી, હસનૈન અલી શાહ.

ગ્રુપ C

ઇંગ્લેન્ડ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, સેમ કુરેન, લિયામ ડૉસન, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રાશિદ, ફિલ સોલ્ટ, જોશ ટોંગ, લ્યુક વુડ.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ: શાઈ હોપ (કેપ્ટન), શિમરોન હેટમાયર, જોહ્ન્સન ચાર્લ્સ, રોસ્ટન ચેઝ, મેથ્યૂ ફોર્ડે, જેસન હોલ્ડર, અકીલ હુસૈન, શમર જોસેફ, બ્રેંન્ડન કિંગ, ગુડાકેશ મોતી, રોવમેન પૉવેલ, શેરફેન રધરફોર્ડ, ક્વિન્ટન સેમ્પસન, જેડેન સીલ્સ, રોમારિયો શેફર્ડ.

ઇટાલી: વેન મેડસેન (કેપ્ટન), માર્કસ કેમ્પોપિયાનો, જિયાન પિએરો મીડ, ઝૈન અલી, અલી હસન, ક્રિશન જ્યોર્જ, હેરી માનેન્ટી, એન્થોની મોસ્કા, જસ્ટિન મોસ્કા, સૈયદ નકવી, બેન્જામિન માનેન્ટી, જસપ્રીત સિંહ, જેજે સ્મટ્સ, ગ્રાન્ટ સ્ટીવર્ટ, થોમસ ડ્રેકા.

નેપાળ: રોહિત પૌડેલ (કેપ્ટન), દીપેન્દ્ર સિંહ એરી, સંદીપ લામિછાને, કુશલ ભુર્તેલ, આસિફ શેખ, સંદીપ જોરા, આરિફ શેખ, બસીર અહેમદ, સોમપાલ કામી, કરણ કેસી, નંદન યાદવ, ગુલશન ઝા, લલિત રાજબંશી, શેર મલ્લ, લોકેશ બામ.

સ્કોટલેન્ડ: રિચી બેરિંગ્ટન (કેપ્ટન), ટોમ બ્રૂસ, મેથ્યૂ ક્રોસ, બ્રેડલી કરી, ઓલિવર ડેવિડસન, ક્રિસ ગ્રીવ્સ, ઝૈનુલ્લાહ એહસાન, માઈકલ જોન્સ, માઈકલ લીસ્ક, ફિનલે મેકક્રેથ, બ્રેંડન મેકમુલેન, જ્યોર્જ મુન્સે, સફયાન શરીફ, માર્ક વૉટ, બ્રેડલી વ્હીલ.

ગ્રુપ D

દક્ષિણ આફ્રિકા: એડેન માર્કરામ (કેપ્ટન), કૉર્બિન બૉશ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ક્વિન્ટન ડી કોક, માર્કો જાન્સન, જ્યોર્જ લિન્ડે, કેશવ મહારાજ, ક્વેના મફાકા, ડેવિડ મિલર, લુંગી એનગિડી, એનરિચ નૉર્ટજે, કાગીસો રબાડા, રાયન રિકેલ્ટન, જેસન સ્મિથ, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ

ન્યુઝીલેન્ડ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માઈકલ બ્રેસવેલ, માર્ક ચેપમેન, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, લોકી ફર્ગ્યુસન, મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, ડેરિલ મિશેલ, જેમ્સ નીશમ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, ટિમ સીફર્ટ, ઇશ સોઢી.

અફઘાનિસ્તાન: રાશિદ ખાન (કેપ્ટન), નૂર અહમદ, અબ્દુલ્લા અહમદઝાઈ, સિદીકુલ્લાહ અટલ, ફઝલહક ફારૂકી, રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ, નવીન-ઉલ હક, મોહમ્મદ ઈશાક, શાહિદુલ્લા કમાલ, મોહમ્મદ નબી, ગુલબદ્દીન નાયબ, અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ, મુજીબ-ઉર-રહેમાન, દારવિશ રસૂલી, ઈબ્રાહિમ જાદરાન

કેનેડા: દિલપ્રીત બાજવા (કેપ્ટન), અજયવીર હુંદલ, અંશ પટેલ, દિલોન હેઈલિગર, હર્ષ ઠાકેર, જસકરણદીપ બુટ્ટર, કલીમ સના, કંવરપાલ તાથગુર, નવનીત ધાલીવાલ, નિકોલસ કિર્ટન, રવિન્દરપાલ સિંહ, સાદ બિન ઝફર, શિવમ શર્મા, શ્રેયસ મોવ્વા, યુવરાજ સમરા.

UAE: હજી સુધી ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

સંપાદકની પસંદ

