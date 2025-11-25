ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર, રોહિતને મળી મોટી જવાબદારી, જુઓ ટીમ ઈન્ડિયાનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ભારત અને શ્રીલંકામાં 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ, 2026 દરમિયાન રમાશે.
હૈદરાબાદ: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) ના અધ્યક્ષ જય શાહે મુંબઈમાં એક ભવ્ય સમારોહમાં ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે શેડ્યૂલ અને ફિક્સ્ચરની જાહેરાત કરી, જેમાં ઘણા ક્રિકેટરો હાજર રહ્યા.
મેચો ક્યાં યોજાશે?
ભારત અને શ્રીલંકા આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરી રહ્યા છે. પાંચ ભારતીય શહેરો: દિલ્હી (અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ), કોલકાતા (ઇડન ગાર્ડન્સ), મુંબઈ (વાનખેડે સ્ટેડિયમ), ચેન્નાઈ (એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ), અને અમદાવાદ (નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ) ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરશે, જ્યારે શ્રીલંકામાં, કોલંબોમાં આર. પ્રેમદા સ્ટેડિયમ અને સિંહાલી સ્પોર્ટ્સ ક્લબ અને કેન્ડીમાં પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ટુર્નામેન્ટની કેટલીક મેચોનું આયોજન કરશે.
ટુર્નામેન્ટમાં 20 ટીમો ભાગ લેશે
પહેલી વાર, 20 ટીમો આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહી છે, જેમાં ઇટાલી પોતાનો પહેલો T20 વર્લ્ડ કપ રમી રહી છે. 20 ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે, જેમાં દરેક ગ્રુપમાં પાંચ ટીમોનો સમાવેશ થાય છે. ભારત, પાકિસ્તાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, નેધરલેન્ડ્સ અને નામિબિયા ગ્રુપ A માં છે. દરરોજ ત્રણ મેચ રમાશે. પહેલી સેમિફાઇનલ 4 માર્ચે કોલંબો અથવા કોલકાતામાં રમાશે, જ્યારે બીજી સેમિફાઇનલ મુંબઈમાં રમાશે. ફાઇનલ 8 માર્ચે અમદાવાદ અથવા કોલંબોમાં રમાશે. જો પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો તેની મેચો પણ કોલંબોમાં રમાશે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના ગ્રુપ
- ગ્રુપ A: ભારત, યુએસએ, નામિબિયા, નેધરલેન્ડ, પાકિસ્તાન
- ગ્રુપ B: ઓસ્ટ્રેલિયા, શ્રીલંકા, ઝિમ્બાબ્વે, આયર્લેન્ડ, ઓમાન
- ગ્રુપ C: ઇંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, બાંગ્લાદેશ, ઇટાલી, નેપાળ
- ગ્રુપ D: દક્ષિણ આફ્રિકા, ન્યુઝીલેન્ડ, અફઘાનિસ્તાન, કેનેડા, યુએઈ
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારતના ગ્રુપ મેચ
ભારત 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં યુએસએ સામેની મેચ સાથે તેના ટુર્નામેન્ટ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ત્યારબાદ 12 ફેબ્રુઆરીએ નવી દિલ્હીમાં નામિબિયાનો સામનો કરશે. ત્યારબાદ મેન ઇન બ્લુ ટીમ 15 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામે ગ્રુપ મેચ માટે કોલંબો જશે અને 18 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદમાં નેધરલેન્ડ્સનો સામનો કરશે.
- 7 ફેબ્રુઆરી: IND vs USA, મુંબઈ 7:00 PM
- 12 ફેબ્રુઆરી: IND vs NAM, દિલ્હી 7:00 PM
- 15 ફેબ્રુઆરી: IND vs PAK, પ્રેમદાસા, કોલંબો 7:00 PM
- 18 ફેબ્રુઆરી: IND vs NED, અમદાવાદ 7:00 PM
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર
ICC ચેરમેન જય શાહે રોહિત શર્માને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કર્યા. રોહિત શર્માએ આ સન્માન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ અને જય શાહનો આભાર માન્યો અને કહ્યું, "આ મારા માટે એક મહાન સદ્ભાગ્ય અને સન્માન છે. મને આશા છે કે આપણે ગયા વર્ષે જે રીતે આ વર્લ્ડ કપમાં જાદુ સર્જ્યો હતો તે જ રીતે કરી શકીશું."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "હું બધા ખેલાડીઓને શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને આશા રાખું છું કે તેમનો સમય યાદગાર રહેશે, તેઓ ભારતની આતિથ્યનો આનંદ માણશે અને ઘણી યાદો પાછી લઈ જશે."
રોહિતે 2024 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતની જીત બાદ સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, જેનાથી સિનિયર પુરુષ ટીમ માટે 11 વર્ષના ICC ટ્રોફી દુષ્કાળનો અંત આવ્યો. રોહિતે તે વર્લ્ડ કપમાં બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 156.70 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 257 રન સાથે ભારતના સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે સમાપ્ત થયો.
