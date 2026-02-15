ધોનીની બાયોપિકે પાકિસ્તાનને એક મેચ વિનર બોલર આપ્યો, જે હવે ભારતને પડકારશે
ભારતના સૌથી સફળ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ ઘણા ક્રિકેટરોને પ્રેરણા આપી છે. પાકિસ્તાનના ઉભરતા સ્ટાર બોલર ઉસ્માન તારિક પણ ધોનીથી ખૂબ પ્રભાવિત છે.
Published : February 15, 2026 at 5:24 PM IST
USMAN TARIQ INSPIRED BY MS DHONI: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં પાકિસ્તાન અત્યાર સુધી સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. ટીમે તેની પહેલી બંને બે મેચમાં શાનદાર જીત મેળવી છે. પાકિસ્તાનનો આગામી મુકાબલો 15 ફેબ્રુઆરીએ ટીમ ઈન્ડિયા સામે છે. આ મેચમાં બધાની નજર પાકિસ્તાની સ્પિનર ઉસ્માન તારિક પર રહેશે. આ ખેલાડી મહેન્દ્ર સિંહ ધોની બાયોપિક દ્વારા ક્રિકેટમાં વાપસી કરી છે. તેની કહાની એ બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે.
ધોનીની બાયોપિકને કારણે પાકિસ્તાનને બોલર મળ્યો
પાકિસ્તાની સ્પિનર ઉસ્માન તારિકને તેની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં સફળતા મળી ન હતી, જેના કારણે તેણે દેશ છોડી દીધો હતો. તારિક યુએઈમાં સેલ્સમેન તરીકે કામ કરતો હતો. 2017 માં, તે મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની બાયોપિક, "એમએસ ધોની: ધ અનટોલ્ડ સ્ટોરી" જોઈ રહ્યો હતો. જ્યારે ધોનીએ નોકરી છોડી દીધી હોવાનો સીન સામે આવ્યો, ત્યારે ઉસ્માન ખૂબ જ પ્રભાવિત થયો.
🚨 MASSIVE STATEMENT BY USMAN TARIQ ON MS DHONI 🚨— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) February 13, 2026
Usman Tariq Said 🗣️
" today, if i am playing international cricket, it is only because of ms dhoni. i have a very special connection with him. when i was working as a salesman in the uae, one night i came home and watched the… pic.twitter.com/7TjaHbycl2
ફિલ્મ 'એમ.એસ. ધોની જોઈ નોકરી છોડી
જેના કારણે તેણે સેલ્સમેનની નોકરી પણ છોડી દીધી. ટેલિકોમ એશિયા સ્પોર્ટ સાથે વાત કરતા ઉસ્માન તારિકે કહ્યું, "જ્યારે મારી પસંદગી ન થઈ, ત્યારે મેં રમત છોડી દીધી અને દુબઈમાં એક ખરીદ કંપનીમાં સેલ્સમેન તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. ત્યાં મેં ફિલ્મ 'એમ.એસ. ધોની: ધ અનટોલ્ડ સ્ટોરી' જોઈ અને તેનાથી મને ખૂબ પ્રેરણા મળી. મેં મારી નોકરી છોડી દીધી અને ફરીથી ક્રિકેટ રમવા માટે પાકિસ્તાન પાછો ફર્યો."
ઉસ્માન તારીક ટીમ ઈન્ડિયાને પડકાર જનક
ઉસ્માન તારિકે 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, જેનાથી પાકિસ્તાનની આશાઓ વધી છે. કોલંબોની વિકેટ સ્પિનરોને અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. તેથી, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઉસ્માન સામે સાવધાનીપૂર્વક રમવું પડશે. પાકિસ્તાન પાસે હાલમાં ચાર સારા સ્પિનરો છે. અબરાર અહેમદ, મોહમ્મદ નવાઝ અને શાદાબ ખાન પણ ઉસ્માન તારિકને ટેકો આપવા માટે ઉપલબ્ધ છે. તક મળે તો સેમ અયુબ પણ બોલિંગ કરી શકે છે.
