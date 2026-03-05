શું વરસાદ ભારત-ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલમાં વરસાદ બનશે વિલન ? જાણો મુંબઈમાં હવામાન કેવું રહેશે
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની બીજી સેમિફાઇનલ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : March 5, 2026 at 4:05 PM IST
IND vs ENG: મુંબઈનું ઐતિહાસિક વાનખેડે સ્ટેડિયમ ફરી એકવાર હાઇ-વોલ્ટેજ મેચનું સાક્ષી બનવા માટે તૈયાર છે. ટીમ ઇન્ડિયા 5 માર્ચે ટુર્નામેન્ટની બીજી સેમિ ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. ચાહકો આ મહાકાવ્ય મુકાબલાને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે, પરંતુ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે મુંબઈમાં હવામાન કેવું રહેશે. ભારતીય ચાહકો માટે વરસાદ એક મોટી ચિંતાનો વિષય છે. ચાલો જાણીએ કે મેચ દરમિયાન મુંબઈમાં હવામાન કેવું રહેશે.
વિજેતા ટીમ અમદાવાદમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ફાઈનલ રમશે
ફાઇનલની ટિકિટ દાવ પર લાગેલી છે. બીજી સેમિફાઇનલ જીતનારી ટીમ સીધી ટાઇટલ મેચમાં પ્રવેશ કરશે. કોલકાતામાં રમાયેલી પહેલી સેમિફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને નવ વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ફિન એલનની વિસ્ફોટક બેટિંગને કારણે ન્યુઝીલેન્ડે ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. બધાની નજર હવે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ પર છે. આ મેચનો વિજેતા ફાઇનલમાં પહોંચશે, જ્યાં ટાઇટલ માટે કટ્ટર સ્પર્ધા થશે. ભારતીય ટીમ સતત બીજી ફાઇનલ પર નજર રાખી રહી છે.
આજે મુંબઈમાં હવામાન કેવું રહેશે?
હવામાનની વાત કરીએ તો, ચાહકો માટે થોડી રાહત છે. AccuWeather મુજબ, મેચ દરમિયાન મુંબઈમાં વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. આકાશ સ્વચ્છ રહેવાની અપેક્ષા છે. તાપમાન 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેશે, જે ખેલાડીઓ માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. જોકે, ભેજનું સ્તર 70 ટકાથી વધુ રહેવાની ધારણા છે, જે ઝડપી બોલરો અને ફિલ્ડરો માટે મુશ્કેલ બનાવી શકે છે.
બંને ટીમો તાજેતરમાં કેવું પ્રદર્શન કરી રહી છે?
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની છેલ્લી પાંચ ટી20 મેચો પર નજર કરીએ તો, ભારતીય ટીમે ચાર જીત અને એક હારનો સામનો કર્યો છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે તેની છેલ્લી પાંચ ટી20 મેચોમાંથી પાંચેય જીતી છે. ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં પાંચ મેચ રમાઈ છે. ભારતે ત્રણ મેચ જીતી છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે બે મેચ જીતી છે.
બંને ટીમો
ભારત: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન, શિવમ દુબે, ઈશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રિંકુ સિંહ.
ઈંગ્લેન્ડ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, સેમ કુરન, લિયામ ડોસન, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટોન, આદિલ રશીદ, ફિલ સોલ્ટ, જોશ ટોંગ, લ્યુક વુડ.
