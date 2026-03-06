હાર પછી, કેપ્ટન હેરી બ્રુકે જણાવ્યું કે ભૂલ ક્યાં થઈ અને ક્યારે મેચ હાથમાંથી સરકી
ઇંગ્લેન્ડે સેમી ફાઈનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. જોકે ઇંગ્લેન્ડ ટીમ 7 રને મેચ હારી ગઈ. કેપ્ટન હેરી બ્રુકે પણ પોતાની ભૂલ વિશે વાત કરી છે.
Published : March 6, 2026 at 5:55 PM IST
HARRY BROOK STATEMENT: મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ખૂબ જ વિસ્ફોટક ઇનિંગ જોવા મળી. ટીમ ઇન્ડિયાના 253 રનના જવાબમાં, ઇંગ્લેન્ડે 20 ઓવરમાં 246 રન બનાવ્યા, પરંતુ જીતથી 7 રન દૂર રહી ગયું. આ હારથી ટુર્નામેન્ટમાં ઇંગ્લેન્ડની ટીમની સફરનો અંત આવ્યો. હાર બાદ, ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિવેદનો આપ્યા. મેચ સમાપ્ત થયા પછી તેમણે કરેલી મોટી ભૂલ સમજાવી. ઇંગ્લેન્ડની ટીમે સેમિફાઇનલ મેચ હારી ગઈ.
કેપ્ટન હેરી બ્રુકે જણાવ્યું ક્યાં ભૂલ થઈ
ટોસ જીત્યા પછી, ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને પછી 15 રન પર સંજુ સેમસનનો કેચ છોડી દીધો. હાર બાદ, હેરી બ્રુકે મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશન સમારોહમાં કહ્યું, "અમે વિચાર્યું હતું કે શરૂઆતમાં પિચ થોડી ટકી રહેશે કારણ કે તે તાજી હતી, અને અમે પ્રથમ ઇનિંગમાં થોડી વધુ સ્પિનની અપેક્ષા રાખી હતી. પરંતુ એવું થયું નહીં. દેખીતી રીતે, તેઓ ખૂબ સારું રમ્યા. ચોક્કસ, હું મારી બધી શક્તિથી કહી શકું છું કે મેં સેમસનને ડ્રોપ કરીને મોટી ભૂલ કરી છે." જૂની કહેવત છે તેમ, કેચ પકડો મેચ જીતો, અને કમનસીબે, આજે રાત્રે મેદાન પર બધું આપણા મતે ન થયું. અંતે, તે આપણને મોંઘુ પડ્યું.
Harry Brook said, “I'll hold my hands up and admit I made a big mistake dropping Sanju Samson. We weren't good enough in the field. We misexecuted, and can't afford to do that against world class Indian batters”. pic.twitter.com/iOI7Q8gO7s— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 5, 2026
બોલિંગ ભૂલો વિશે બોલતા, કેપ્ટન હેરી બ્રુકે કહ્યું, "અહીં અને ત્યાં થોડી ભૂલો થઈ હતી. અમે કદાચ જેટલું સારું રમી શકીએ તેમ નહોતા. પરંતુ ભારતીય બેટ્સમેન વિશ્વના શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનોમાંના એક છે, અને જો તમે તેમની સામે ભૂલ કરો છો, તો બોલ પાર્કની બહાર જાય છે. પરંતુ જેમ હું કહું છું, અમે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા, અને કમનસીબે, પરિણામ ખોટું હતું."
જેકબ બેથેલની હેરી બ્રુકે કરી પ્રશંસા
મેચમાં ઈંગ્લેન્ડ માટે એકલા હાથે લડનાર જેકબ બેથેલની પ્રશંસા કરતા કેપ્ટન હેરી બ્રુકે કહ્યું, "તે (જેકબ બેથેલ) એકદમ અદ્ભુત હતો. મને લાગે છે કે તે પોતાની કારકિર્દીમાં નસીબ બનાવશે અને ઈંગ્લેન્ડ સાથે શાનદાર કારકિર્દી બનાવશે. તેણે આજે રાત્રે દુનિયાને બતાવ્યું કે તે કેટલો સારો છે. કમનસીબે, અમે ખોટી બાજુએ હતા, પરંતુ તે ઇનિંગ આ સ્પર્ધામાંથી એક મોટી સકારાત્મકતા છે. તેણે દરેકને બતાવ્યું કે તે શું કરી શકે છે, અંદર આવીને પહેલા બોલથી જ રમત પર નિયંત્રણ મેળવી લીધું."
