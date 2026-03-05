સેમિ ફાઇનલમાં ભારતે ઇંગ્લેન્ડને હરાવી ફાઇનલમાં મારી એન્ટ્રી, સંજુ સેમસન મેન ઓફ ધ મેચ
ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની સેમિ ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને સાત રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. બંને ટીમો વચ્ચે એક રોમાંચક મેચ રમાઈ.
Published : March 5, 2026 at 11:07 PM IST
INDIA BEAT ENGLAND: ભારતીય ટીમ ફરી એકવાર T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે. પહેલા બેટિંગ કરતા ટીમ ઇન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં સાત વિકેટે 253 રન બનાવ્યા હતા. એવી અપેક્ષા હતી કે ટીમ ઇન્ડિયા મોટી જીત નોંધાવશે, પરંતુ ઇંગ્લેન્ડે પણ સાત વિકેટે 246 રન બનાવ્યા. ભારતે મેચ સાત રનથી જીતી. આ ચોથી વખત છે જ્યારે ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી છે. હવે તેઓ 8 માર્ચે ન્યુઝીલેન્ડનો સામનો કરશે.
સંજુ સેમસનની શાનદાર બેટિંગ
સંજુ સેમસન ફરી એકવાર ભારતનો ટોપ સ્કોરર રહ્યો, તેણે 42 બોલમાં 89 રન બનાવ્યા, જેમાં આઠ ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, અભિષેક માત્ર નવ રન બનાવીને આઉટ થયો અને તે પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરતા, ઇશાને 18 બોલમાં 39 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. શિવમ દુબેએ 25 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા. હાર્દિકે 12 બોલમાં 27 રન બનાવ્યા, અને તિલક માત્ર સાત બોલમાં 21 રન બનાવ્યા.
Next stop: FINAL! 😍— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026
A high-scoring thriller, but #TeamIndia hold their nerve and book a spot in the final! 🔥
ICC Men’s #T20WorldCup | FINAL | #INDvNZ | SUN, 8th MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/PQfdlxUEv7
ઇંગ્લેન્ડની તોફાની બેટિંગ: ભારતના 254 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, ઇંગ્લેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી. ફિલ સોલ્ટને હાર્દિક પંડ્યાએ માત્ર 5 રનમાં આઉટ કર્યો. ત્યારબાદ હેરી બ્રુક 7 રન બનાવીને જસપ્રીત બુમરાહના બોલ પર અક્ષર પટેલ દ્વારા કેચ આઉટ થયો. જોસ બટલર સારા ફોર્મમાં દેખાતો હતો પરંતુ 25 રન બનાવીને સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીએ આઉટ થયો. બટલર આઉટ થયો ત્યારે ઇંગ્લેન્ડનો સ્કોર 3/64 હતો. ત્યારબાદ વિલ જેક્સ અને જેકબ બેથેલે 76 બોલમાં ભાગીદારી કરીને ઇંગ્લેન્ડની આશા જીવંત રાખી.
A classic in Wankhede! 🎯👏— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026
After a neck to neck battle with England, Team India emerge victorious and bag a ticket to the ICC Men's #T20WorldCup final! 💪
ICC Men’s #T20WorldCup | FINAL | #INDvNZ | SUN, 8th MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/k5LkuKWpR6
સૌથી વધુ નોકઆઉટ સ્કોર: ટીમ ઈન્ડિયાનો 253 રન સ્કોર T20 વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર છે. આ ફોર્મેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો બીજો સૌથી વધુ સ્કોર છે, જે તે જ વર્લ્ડ કપમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે બનાવેલા 256 રન પછીનો છે. ટીમ ઈન્ડિયા 2007માં કેન્યા સામે શ્રીલંકાના 260 રનના રેકોર્ડથી માત્ર સાત રન દૂર રહી હતી, પરંતુ સેમિફાઇનલ જેવી મોટી મેચમાં 253 રન બનાવવા એ પોતાનામાં એક વિશ્વ રેકોર્ડ છે.
બંને ટીમની પ્લેઈંગ-11
ઇંગ્લેન્ડ: ફિલ સોલ્ટ, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જેકબ બેથેલ, ટોમ બેન્ટન, સેમ કુરન, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટન, લિયામ ડોસન, જોફ્રા આર્ચર, આદિલ રશીદ
ભારત: અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ.
