આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો, જાણો આ મેચ ક્યાં અને ક્યારે મફતમાં જોઈ શકશો
ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક રોમાંચક મુકાબલો થવાનો છે. બંને ટીમો ટુર્નામેન્ટની પોતાની શરૂઆત કરવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
Published : June 14, 2026 at 3:15 PM IST
IND vs PAK: ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારત પોતાની શરૂઆતની મેચમાં પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે. ઇંગ્લેન્ડમાં યોજાઈ રહેલી આ ટુર્નામેન્ટમાં બંને દેશો વચ્ચેના આ હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલા પર બધાની નજર રહેશે. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમે મોટી આકાંક્ષાઓ સાથે ટુર્નામેન્ટમાં પ્રવેશ કર્યો છે.
ભારતની નજર જીત સાથે ખાતું ખોલવાની
ગયા વર્ષે ODI વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ માટે લાંબી રાહ જોયા બાદ, ટીમ હવે T20 વર્લ્ડ કપ જીતવાના સ્વપ્નને પૂર્ણ કરવા માંગે છે. જોકે, ટીમ ટુર્નામેન્ટ પહેલા જીતની લય શોધી શકી નથી, કારણ કે તેને તાજેતરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઇંગ્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આમ છતાં, ભારતીય ટીમ ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. બધાની નજર ટીમના બેટિંગ લાઇનઅપ પર રહેશે, ખાસ કરીને શેફાલી વર્મા અને સ્મૃતિ મંધાનાની ઓપનિંગ જોડી પર. તાજેતરની મેચોમાં નોંધપાત્ર ભાગીદારી બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા બાદ, તેઓ પાકિસ્તાન સામે ઝડપી શરૂઆત કરશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવશે.
First Stop ➡️ Greatest Rivalry ⚔️— Star Sports (@StarSportsIndia) June 14, 2026
📍 Birmingham#HarmanpreetKaur & Co. are ready! BRING. IT. ON. 👊
ICC Women’s #T20WorldCup 2026 | #INDvPAK 👉 SUN, 14th JUN, 6 PM pic.twitter.com/GrkBTNqKhG
બીજી બાજુ, પાકિસ્તાન મહિલા ટીમ તાજેતરના T20 વર્લ્ડ કપમાં સંઘર્ષ કરી રહી છે. 2016 થી, તેઓ ટુર્નામેન્ટના કોઈપણ એક આવૃત્તિમાં એક કરતા વધુ મેચ જીતી શકી નથી. ફાતિમા સનાની ફિટનેસ પણ પાકિસ્તાન માટે ચિંતાનું કારણ છે. પ્રેક્ટિસ દરમિયાન તેને ઘૂંટણની ઈજા થઈ હતી, જોકે મળતી માહિતી મુજબ તે ભારત સામેની મેચમાં રમી શકશે.
The excitement for the Greatest Rivalry #INDvPAK is building! ⚔️💥— Star Sports (@StarSportsIndia) June 14, 2026
From talking about the challenge of facing Team India to naming the Indian players they look up to, Pakistani players offer a candid glimpse ahead of the blockbuster clash. 🤩🏏
ICC Women’s #T20WorldCup 2026 👉… pic.twitter.com/d00qFL7QHI
બંને ટીમોના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
બંને ટીમોના રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો એવા આંકડાઓ બહાર આવે છે જે ભારતને ભારે ફાયદો પહોંચાડે છે. ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધી રમાયેલી 16 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારતે 13 જીત મેળવી છે, જ્યારે પાકિસ્તાન ફક્ત ત્રણ જ જીતી શક્યું છે. હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની દ્રષ્ટિએ ભારતીય ટીમ ટોચ પર હોવા છતાં, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચો હંમેશા એક અનોખા સ્તરનું દબાણ અને ઉત્તેજના લાવે છે. પરિણામે, બંને ટીમો વિજય સાથે તેમના અભિયાનની શરૂઆત કરવા આતુર હશે.
The stakes are high and the pressure is on! 😤— Star Sports (@StarSportsIndia) June 14, 2026
Who will come in clutch for #TeamIndia in this #GreatestRivalry clash? 🤔
ICC Women’s #T20WorldCup 2026 | #INDvPAK 👉 SUN, 14th June, 6 PM pic.twitter.com/nrN3oKxgPO
પિચ રિપોર્ટ
એજબેસ્ટનની પિચ સંતુલિત માનવામાં આવે છે, જોકે તે બોલરોને થોડી મદદ કરી શકે છે. બર્મિંગહામની પરિસ્થિતિઓ ઝડપી બોલરોને નવા બોલ સાથે ગતિશીલતા મેળવવાની મંજૂરી આપી શકે છે, જ્યારે પિચ ધીમી પડે તો સ્પિનરો વધુ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. પરિણામે, સપાટી બંને પ્રકારના બોલરો માટે કંઈક ઓફર કરે તેવી શક્યતા છે. અત્યાર સુધીમાં અહીં ઓગણીસ મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે; પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમે 10 વખત જીત મેળવી છે, જ્યારે પીછો કરતી ટીમે 9 વખત જીત મેળવી છે. પ્રથમ ઇનિંગનો સરેરાશ સ્કોર 145 રન છે, જે કુલ 150 ની આસપાસ સ્પર્ધાત્મક બનાવે છે. પરિસ્થિતિઓને જોતાં, કેપ્ટન પહેલા બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.
હવામાન રિપોર્ટ
ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં હવામાન મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે તેવી શક્યતા નથી. એજબેસ્ટનમાં સમગ્ર રમત દરમિયાન અનુકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓની અપેક્ષા છે. તાપમાન 10°C થી 19°C ની વચ્ચે રહેશે અને આકાશ આંશિક રીતે સ્વચ્છ રહેશે, અને વરસાદની સંભાવના ઓછી છે. હળવા વાદળછાયા વાતાવરણ અને સ્થિર પવન ઝડપી બોલરોને ફાયદો કરાવી શકે છે, ખાસ કરીને શરૂઆતમાં જ્યારે નવો બોલ સ્વિંગ થાય છે. બેટ્સમેનોએ શરૂઆતમાં સાવધાનીપૂર્વક રમવાની જરૂર પડશે, પરંતુ ઇનિંગ્સ આગળ વધતાં પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવો જોઈએ. વરસાદનો કોઈ ખાસ ભય નથી.
મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમીંગ: ભારત મહિલા અને પાકિસ્તાન મહિલા ટીમો વચ્ચેની મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. તેનું ભારતમાં સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઇવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે, જ્યારે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે.
ભારતીય મહિલા ટીમ: હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના, શફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, ભારતી ફુલમાલી, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ, શ્રી ચરાણી, યાસ્તિકા ભાટિયા, નંદની શર્મા, અરુંધતી રેડ્ડી, રેણુકા સિંહ, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રેયંકા પાટિલ, રાધા યાદવ.
પાકિસ્તાન મહિલા ટીમ: ફાતિમા સના (કેપ્ટન), ગુલ ફિરોઝા, આયેશા ઝફર, ઈરમ જાવેદ, ઈમાન ફાતિમા, આલિયા રિયાઝ, નતાલિયા પરવેઝ, સાયરા જબીન, મુનીબા અલી, તુબા હસન, રમીન શમીમ, સાદિયા ઈકબાલ, નશરા સુંધુ, ડાયના બેગ, તસ્મિયા રૂબાબ.
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